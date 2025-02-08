Женщина выпала из окна
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По сообщению пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области, 50-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажного жилого дома сегодня около 8 часов утра.

От полученных травм женщина погибла.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Напомним, утром 5 февраля в Одессе из окна 16-го этажа жилого дома выпали женщина и ребенок. Женщина погибла на месте, а ее девятилетняя дочка позже умерла в больнице.

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Фото иллюстративное

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