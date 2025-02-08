По сообщению пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области, 50-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажного жилого дома сегодня около 8 часов утра.
От полученных травм женщина погибла.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.
Напомним, утром 5 февраля в Одессе из окна 16-го этажа жилого дома выпали женщина и ребенок. Женщина погибла на месте, а ее девятилетняя дочка позже умерла в больнице.
Читайте также:
- В Болгарии беженку из Одесской области подозревают в убийстве детей: что известно о трагедии;
- В Одесском районе трагически погиб 16-летний подросток;
- В Одессе погиб мужчина – прыгнул на рельсы перед поездом.
Фото иллюстративное