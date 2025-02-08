Посчитаем чужие деньги

Собственный капитал Илона Маска на начало текущего года оценивается в 422,7 миллиарда долларов. Понятно, что это далеко не, как у них там говорят, кэш, то есть, как у нас говорят, не наличные деньги. Кстати, на нашем языке их кешир превратился в кассир. Конечно, деньги Маска вложены в дело, они на него работают. Но все-таки прикинем: а что, если бы у него все было наличными? Одна банкнота в 100 долларов весит один грамм. Следовательно, один миллиард долларов весит десять тонн. Выходит, все богатство Маска весит 4 227 тонн. Пока вы, уважаемые, прочли вышеизложенное, вес изменился: Маск разбогател. Подсчитано, что его предприятия приносят ему 2,27 миллиона в час, 37 879 в минуту или 631 доллар в секунду. Кстати, в США в 2023 году средняя годовая зарплата составила (без копеек) 60 тысяч долларов. А если 4227 тонн денег Маска загрузить в морские контейнеры (максимально в каждый входит 28,65 тонны), то понадобится 147 контейнеров. Представляете, сколько нужно будет ждать на железнодорожном переезде, пока мимо проедет такой кошелек?

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Откуда он взялся, такой умный?

Но нельзя считать чужие деньги. Давайте кратко поинтересуемся, откуда он взялся, такой умный. Родился в 1971 году в Претории (ЮАР). Родители дали ему имя прадеда Джона Илона Халдемана (швейцарский немец) – предка по материнской линии.

Мать – известная модель, отец – частичный владелец изумрудных рудников. На десятый день рождения Илону подарили его первый компьютер, он научился программировать и через два года продал за 500 долларов свою первую программу – видеоигру. В 17 лет он без проблем получил канадскую визу (мать оттуда родом), а через четыре года переехал в США, поступил в Пенсильванский университет, изучал физику и бизнес, но учебу не закончил. В Канаде Илон отличился свадьбой. Первая жена училась вместе с ним. Они поженились в 2000 году и искусно занялись организацией демографического взрыва: в семье появилось пять сыновей (двойня и тройня). В 2008 году они разбежались: Маск начал встречаться с британской актрисой Райли. Они поженились в 2010 году, а в 2012-м развелись, однако женились снова в 2013 году. 2016-го – снова развод.

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Какие компании основал американский гений?

В 1996 году Маск с братом основал компанию Zip2 (ЗиПТа разрабатывала программное обеспечение для СМИ). Среди клиентов – «Нью-Йорк таймс». В 1999 году компания была продана за 308 миллионов. Илон получил от продажи 22 миллиона.

В 1999 году Маск стал одним из основателей «X.com» (икском). Далее произошло слияние компаний X.com и знаменитой ныне PayPal (ПэйПэл). Обе занимались обеспечением денежных переводов по электронной почте. Маск жестко требовал, чтобы его бренд X.com выдавил PayPal, за что его толкнули из совета директоров. Но идея слияния оказалась плодотворной, быстро рос бизнес, окончательно переименованный в PayPal. В 2002 году он был продан за 1,5 миллиарда долларов, что позволило Маску, владевшему 12% акций, наварить 165 миллионов.

В июне 2002 года Маск основал свою третью компанию – SpaceX (СпейсИкс). Это частный разработчик ракет-носителей и коммерческий оператор космических систем. Компания разработала различные многоразовые ракеты-носители, а также многоразовый космический корабль «Dragon» («Драгон» с англ. – дракон). В 2008 году NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 миллиарда на 12 запусков носителей и космического корабля к международной космической станции (МКС), как замену кораблей-челноков после прекращения государственной программы их запуска. В 2012 году глава SpaceX объявил о планах исследования Марса. Он намеревался взорвать на Марс сначала 10-15 человек и до 100 тонн груза. Сейчас эту идею взращивает и его друг Трамп. В 2018 году в качестве рекламы Маск запустил в космос свой автомобиль. И утер нос Роскосмосу: американские астронавты впервые полетели на МКС не на российском корабле, а на детище Илона Маска.

«Tesla Motors» («Тесла Моторс») была основана Маском через год после создания «SpaceX» и названа в честь сербского ученого-изобретателя Никола Теслы. Сфера деятельности – создание экологически чистых электромобилей. Первый автомобиль в продажу «Tesla Motors» представила в 2008 году.

Компания «SolarCity» была основана в июле 2006 года братьями Питером и Линдоном Райвами. Идея начать бизнес в области солнечной энергетики пришла их кузену Илону Маску, который возглавил компанию и оказал помощь с запуском проекта. Компания лидирует в сфере услуг по установке солнечных панелей. Тесла Илона Маска приобрела SolarCity в 2016 году за 2,6 миллиарда и реорганизовала свой солнечный бизнес в Tesla Energy.

В 2015 году Маск стал соучредителем «OpenAI», исследовательской компании, занимающейся продвижением искусственного интеллекта.

В 2016 году он стал соучредителем «Neuralink», нейротехнологической компании, занимающейся разработкой связи мозг-компьютер, и основал «The Boring Company», компанию по строительству тоннелей.

Маск предложил идею Hyperloop (гиперлуп с англ. – гиперпетля) – высокоскоростную систему транспортировки на вакуумном поезде.

В 2022 году стал владельцем Twitter (Твиттер) за 44 миллиарда долларов.

Это далеко не все трудовые подвиги этого американского гения – «ударника капиталистического труда».

Дал детям необычные имена

Достижения другого плана – это восемь детей от трех браков, а еще внебрачные близнецы. В 2021 году парочку родила его коллега, для которой Маск стал донором спермы. Что показательно, дети от первых двух браков получили стандартные для США имена, а уже в третьем браке фантазия у отца разыгралась нешуточная. Первенца назвали Экс Эш Эй-Твелв, он родился в мае 2020-го, по словам отца, его зовут «X Æ A-12» (где Х – неизвестная переменная; Æ – это AI в эльфийском написании (любовь и (или) искусственный интеллект); A-12 – американский самолет-2). В сентябре 2021-го Илон Маск с третьей женой развелись, прожив вместе три года, а в декабре того же года у этой пары родилась дочь – Экза Дарк Сайдерил – с помощью суррогатной матери.

Но сам Илон Маск искренне признался: во время выступления в одной американской программе «Субботний вечер в прямом эфире» в мае 2021 года заявил, что у него синдром Аспергера. Вот как квалифицирует эту болячку сайт Медиком.юа. Это психическое расстройство, характеризующееся коммуникативными трудностями. Ученые относят это нарушение к расстройствам аутистического спектра. Однако по многим характеристикам синдром коренным образом отличается от аутизма. По статистике, патология возникает у 23-24 из 10 тысяч детей. К проявлениям болезни больше подвержены мужчины, чем женщины.

О политической карьере

Безусловно, Илон Маск ужасно умен: он не ошибся, потратив более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года, поддерживая избрание Дональда Трампа и его республиканцев. Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США. Как аукнется, так и откликнется: близость к Трампу вылилась в решение президента назначить мультимиллиардера руководителем министерства по эффективности госаппарата для оптимизации государственного управления и расходов.

Сейчас Маск, похоже, решил записаться в олигархи. В переводе с древнегреческого, это когда власть сосредоточена в руках крупных представителей финансово-промышленного капитала, определяющих и внутреннюю, и внешнюю политику страны. Пример? За ним далеко ходить не нужно: это миллиардер и промышленник Порошенко, ушедший в политику и ставший президентом Украины. Маску стать президентом США запрещает закон (он не в США родился). А политик из него, судя по его участившимся дерзким движениям в международном направлении – такой себе. Хотя. «Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных», — сказал когда-то бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер. А уж он, 100 лет проживший, в этом разбирался.

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Автор карикатуры – Алексей Кустовский