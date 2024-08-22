9 перлин Одеської культури: що увійшло до Національного переліку нематеріальної спадщини

Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України постійно поповнюється. Є в ньому і 9 елементів, які репрезентують Одеську область.
Такій події, як включення до реєстру, передує тривала дослідницька робота з виявлення, фіксування та опису кожного з них. Дев’ять із них належать Одеській області.
Клезмерська музика
Традиційна народна музика східноєвропейських євреїв з особливим стилем її виконання. В основі музики лежить давній єврейський фольклор, а також музика сусідніх народів, особливо бессарабських.
Клезмерська музика переважно побутує в Подільському районі в місті Кодима та селах: Загнітків, Шершенці, Грабове, Лабушне, Івашків, Олексіївка.
Цю музику сьогодні виконує музичний колектив Кодимського Будинку культури гурт Konsonans-Retro.
Різдвяний обряд «Мошу»
Обряд чоловічої коляди «Мошу», який зберегли жителі села Орлівка Ренійської громади.
В обряді беруть участь виключно юнаки. Хлопці збираються у дві групи, визначають найсильнішого, найвитривалішого та найавторитетнішого для ролі Мошу.
Увечері, 24 грудня групи під музику рухаються до перехрестя, яке в минулому столітті вважалося центром села. Тут Мошу вітають один одного з Різдвом.
Болгарська страва «Міліна»
Міліна — давня болгарська страва, яку готують на півдні Одеської області. Це пиріг із тонкого витяжного тіста, начинений сиром або овечою бринзою і запечений під яєчно-сметанним соусом. Роблять міліну також із фруктами та ягодами.
Метод будівництва «суха кладка»
Будівництво окремих елементів і навіть будівель з каменю без використання сполучного розчину. Стійкість забезпечується наявністю несучого фасаду з ретельно підібраних один до одного зчіпних каменів.
Блюдо «плацинда»
Це молдавський, румунський і український пиріг у вигляді круглого або квадратного коржа з начинкою. Готується з витяжного, дріжджового і листкового тіста. На середину коржів кладуть начинку, краї плацинд защипують встик, внапуск, у вигляді променів, що розходяться від центру, та іншими способами.
Страва плацинда популярна в селах долини річки Фрумушика: Нові Каплани, Василівка, Семисотка
Обрядові хліби села Криничне
Традиція випікання п’яти обрядових хлібів з одного замісу і святкового ритуалу їх вживання в День Святого Георгія практикується болгарами на Одещині майже 200 років.
Музей традиційного народного мистецтва
Цей музей потрапив до списку, як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини. Він розташований у місті Одеса на вулиці Польській, 20.
Біляївська юшка
Місцева юшка вважається кулінарною візитною карткою міста Біляївка. Цю традиційно знамениту страву готують рибалки на багатті. При цьому існує кілька рецептів, а в кожній родині є свій особливий, але найчастіше юшку готують із коропа.
Із готової страви часто дістають рибу і кладуть окремо на тарілку. Так зручніше її брати, уникаючи потрапляння кісток.
Вівчарство Бессарабії
До переліку увійшли особливі знання, пов’язані з розведенням овець на території Одеського регіону.
Що таке Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України
Список ведеться з 2012 року і до теперішнього часу включає 77 пунктів. Контроль здійснюється згідно зі ст. 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала 2008 року.
Таким чином, кожен з елементів переліку перебуває під особливою увагою Міністерства культури, додатково вивчається та популяризується через фестивалі, майстер-класи, виставки, акції, публікації.
Наприклад, завдяки дослідженню плацинди на базі екотуристичного маршруту «Тарутинський степ» було задумано фестиваль плацинди та спеціальний маршрут, де навчали туристів готувати цю страву за різними техніками та начинками.