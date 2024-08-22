Новини Одеси та Одеської області

9 перлин Одеської культури: що увійшло до Національного переліку нематеріальної спадщини

9 перлин Одеської культури: що увійшло до Національного переліку нематеріальної спадщини

Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України постійно поповнюється. Є в ньому і 9 елементів, які репрезентують Одеську область.

Такій події, як включення до реєстру, передує тривала дослідницька робота з виявлення, фіксування та опису кожного з них. Дев’ять із них належать Одеській області.

Клезмерська музика

Традиційна народна музика східноєвропейських євреїв з особливим стилем її виконання. В основі музики лежить давній єврейський фольклор, а також музика сусідніх народів, особливо бессарабських.

Клезмерська музика переважно побутує в Подільському районі в місті Кодима та селах: Загнітків, Шершенці, Грабове, Лабушне, Івашків, Олексіївка.

Цю музику сьогодні виконує музичний колектив Кодимського Будинку культури гурт Konsonans-Retro.

Різдвяний обряд «Мошу»

Обряд чоловічої коляди «Мошу», який зберегли жителі села Орлівка Ренійської громади.

В обряді беруть участь виключно юнаки. Хлопці збираються у дві групи, визначають найсильнішого, найвитривалішого та найавторитетнішого для ролі Мошу.

Увечері, 24 грудня групи під музику рухаються до перехрестя, яке в минулому столітті вважалося центром села. Тут Мошу вітають один одного з Різдвом.

Болгарська страва «Міліна»

Міліна — давня болгарська страва, яку готують на півдні Одеської області. Це пиріг із тонкого витяжного тіста, начинений сиром або овечою бринзою і запечений під яєчно-сметанним соусом. Роблять міліну також із фруктами та ягодами.

Метод будівництва «суха кладка»

Будівництво окремих елементів і навіть будівель з каменю без використання сполучного розчину. Стійкість забезпечується наявністю несучого фасаду з ретельно підібраних один до одного зчіпних каменів.

Блюдо «плацинда»

Плацинди

Це молдавський, румунський і український пиріг у вигляді круглого або квадратного коржа з начинкою. Готується з витяжного, дріжджового і листкового тіста. На середину коржів кладуть начинку, краї плацинд защипують встик, внапуск, у вигляді променів, що розходяться від центру, та іншими способами.

Страва плацинда популярна в селах долини річки Фрумушика: Нові Каплани, Василівка, Семисотка

Обрядові хліби села Криничне

Традиція випікання п’яти обрядових хлібів з одного замісу і святкового ритуалу їх вживання в День Святого Георгія практикується болгарами на Одещині майже 200 років.

бессарабский обрядовый хлеб

Музей традиційного народного мистецтва

Цей музей потрапив до списку, як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини. Він розташований у місті Одеса на вулиці Польській, 20.

Біляївська юшка

Місцева юшка вважається кулінарною візитною карткою міста Біляївка. Цю традиційно знамениту страву готують рибалки на багатті. При цьому існує кілька рецептів, а в кожній родині є свій особливий, але найчастіше юшку готують із коропа.

Із готової страви часто дістають рибу і кладуть окремо на тарілку. Так зручніше її брати, уникаючи потрапляння кісток.

Вівчарство Бессарабії

До переліку увійшли особливі знання, пов’язані з розведенням овець на території Одеського регіону.

Що таке Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України

Список ведеться з 2012 року і до теперішнього часу включає 77 пунктів. Контроль здійснюється згідно зі ст. 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала 2008 року.

Таким чином, кожен з елементів переліку перебуває під особливою увагою Міністерства культури, додатково вивчається та популяризується через фестивалі, майстер-класи, виставки, акції, публікації.

Наприклад, завдяки дослідженню плацинди на базі екотуристичного маршруту «Тарутинський степ» було задумано фестиваль плацинди та спеціальний маршрут, де навчали туристів готувати цю страву за різними техніками та начинками.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk