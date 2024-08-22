9 перлин Одеської культури: що увійшло до Національного переліку нематеріальної спадщини

Такій події, як включення до реєстру, передує тривала дослідницька робота з виявлення, фіксування та опису кожного з них. Дев’ять із них належать Одеській області.

Клезмерська музика

Традиційна народна музика східноєвропейських євреїв з особливим стилем її виконання. В основі музики лежить давній єврейський фольклор, а також музика сусідніх народів, особливо бессарабських.

Клезмерська музика переважно побутує в Подільському районі в місті Кодима та селах: Загнітків, Шершенці, Грабове, Лабушне, Івашків, Олексіївка.

Цю музику сьогодні виконує музичний колектив Кодимського Будинку культури гурт Konsonans-Retro.

Різдвяний обряд «Мошу»

Обряд чоловічої коляди «Мошу», який зберегли жителі села Орлівка Ренійської громади.

В обряді беруть участь виключно юнаки. Хлопці збираються у дві групи, визначають найсильнішого, найвитривалішого та найавторитетнішого для ролі Мошу.

Увечері, 24 грудня групи під музику рухаються до перехрестя, яке в минулому столітті вважалося центром села. Тут Мошу вітають один одного з Різдвом.

Болгарська страва «Міліна»

Міліна — давня болгарська страва, яку готують на півдні Одеської області. Це пиріг із тонкого витяжного тіста, начинений сиром або овечою бринзою і запечений під яєчно-сметанним соусом. Роблять міліну також із фруктами та ягодами.

Метод будівництва «суха кладка»

Будівництво окремих елементів і навіть будівель з каменю без використання сполучного розчину. Стійкість забезпечується наявністю несучого фасаду з ретельно підібраних один до одного зчіпних каменів.

Блюдо «плацинда»

Це молдавський, румунський і український пиріг у вигляді круглого або квадратного коржа з начинкою. Готується з витяжного, дріжджового і листкового тіста. На середину коржів кладуть начинку, краї плацинд защипують встик, внапуск, у вигляді променів, що розходяться від центру, та іншими способами.

Страва плацинда популярна в селах долини річки Фрумушика: Нові Каплани, Василівка, Семисотка

Обрядові хліби села Криничне

Традиція випікання п’яти обрядових хлібів з одного замісу і святкового ритуалу їх вживання в День Святого Георгія практикується болгарами на Одещині майже 200 років.

Музей традиційного народного мистецтва

Цей музей потрапив до списку, як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини. Він розташований у місті Одеса на вулиці Польській, 20.

Біляївська юшка

Місцева юшка вважається кулінарною візитною карткою міста Біляївка. Цю традиційно знамениту страву готують рибалки на багатті. При цьому існує кілька рецептів, а в кожній родині є свій особливий, але найчастіше юшку готують із коропа.

Із готової страви часто дістають рибу і кладуть окремо на тарілку. Так зручніше її брати, уникаючи потрапляння кісток.

Вівчарство Бессарабії

До переліку увійшли особливі знання, пов’язані з розведенням овець на території Одеського регіону.

Що таке Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України

Список ведеться з 2012 року і до теперішнього часу включає 77 пунктів. Контроль здійснюється згідно зі ст. 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала 2008 року.

Таким чином, кожен з елементів переліку перебуває під особливою увагою Міністерства культури, додатково вивчається та популяризується через фестивалі, майстер-класи, виставки, акції, публікації.

Наприклад, завдяки дослідженню плацинди на базі екотуристичного маршруту «Тарутинський степ» було задумано фестиваль плацинди та спеціальний маршрут, де навчали туристів готувати цю страву за різними техніками та начинками.

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