Новости Одессы и Одесской области

Одесский музей стал победителем конкурса Минкультуры Украины (фото)

Одесский музей стал победителем конкурса Минкультуры Украины (фото)

Проект Одесского областного центра украинской культуры «Живой музей», известный как музей традиционного народного искусства, стал лауреатом премии конкурса Министерства культуры и информационной политики Украины за сохранение нематериального культурного наследия.

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Об этом сообщает Одесский областной центр украинской культуры.

В «Живом музее» собрано много артефактов традиционного народного искусства Одесской области. Здесь представлены все самые распространенные виды ремесел: гончарство и керамика, соломоплетение, народная кукла, роспись писанок и вышивка.

Аутентичные полотенца, украшения, вещи ежедневного потребления представляют быт и обычаи древних времен жителей Юга Украины.

Живой музей в Одессе

музей народного искусства

музей народного искусства, экспонаты

народные куклы, одесский музей

Для посетителей организуются индивидуальные и групповые экскурсии. Также в стенах музея проводятся передвижные экспозиции. Наиболее известным стал выставочный проект «Музей вышивки» в рамках проведения «Вышиванкового фестиваля», посвященном Дню Независимости Украины.

Зал музея оснащен новейшими технологиями, кроме экскурсий проводятся семинары, консультации, мастер-классы с целью совершенствования квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Одесской области.

Сейчас музей насчитывает 371 единицу музейных экспонатов.

Одесский Живой музей

экспонаты одесского музея

Одесский музей традиционного искусства

«Живой музей» – это экспозиционное, интерактивное, демонстрационное и учебное пространство, которое является своеобразным продолжением Регионального перечня элементов нематериального культурного наследия Одесской области.

Фото: Одесский областной центр украинской культуры

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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