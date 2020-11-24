Одесский музей стал победителем конкурса Минкультуры Украины (фото)

Проект Одесского областного центра украинской культуры «Живой музей», известный как музей традиционного народного искусства, стал лауреатом премии конкурса Министерства культуры и информационной политики Украины за сохранение нематериального культурного наследия.

Об этом сообщает Одесский областной центр украинской культуры.

В «Живом музее» собрано много артефактов традиционного народного искусства Одесской области. Здесь представлены все самые распространенные виды ремесел: гончарство и керамика, соломоплетение, народная кукла, роспись писанок и вышивка.

Аутентичные полотенца, украшения, вещи ежедневного потребления представляют быт и обычаи древних времен жителей Юга Украины.

Для посетителей организуются индивидуальные и групповые экскурсии. Также в стенах музея проводятся передвижные экспозиции. Наиболее известным стал выставочный проект «Музей вышивки» в рамках проведения «Вышиванкового фестиваля», посвященном Дню Независимости Украины.

Зал музея оснащен новейшими технологиями, кроме экскурсий проводятся семинары, консультации, мастер-классы с целью совершенствования квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Одесской области.

Сейчас музей насчитывает 371 единицу музейных экспонатов.

«Живой музей» – это экспозиционное, интерактивное, демонстрационное и учебное пространство, которое является своеобразным продолжением Регионального перечня элементов нематериального культурного наследия Одесской области.

Фото: Одесский областной центр украинской культуры