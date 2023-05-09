Культура овцеводства в Одесской области стала нематериальным наследием Украины

Особую культуры разведения овец в украинской Бессарабии занесли в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
В перечень вошли особые знания, связанные с разведением овец на территории Одесского региона.
Вместе с бессарабским овцеводством список нематериального наследия Украины также пополнили:
- традиция лозоплетения, которая распространена в селах Щетки и Писаревка Винницкой области;
- традиция украшения могильных крестов в Ровенском Полесье;
- приготовление украинского традиционного блюда «Голубцы», которая бытует на всей территории современной Украины и других стран, в частности, на территории Кировоградской области;
- традиция «поздравления Василиев» в селе Липовка Рогатинской громады Ивано-Франковской области.
После последнего обновления в перечне уже 68 элементов, восемь из которых связаны с Одесской областью.
О других семи нематериальных богатствах нашаго региона читайте в материале: Еда, обряды и строительство — чем Одещина обогатила украинское культурное наследие.
Что дает включение в список нематериального культурного наследия
Получение такого статуса помогает громадам привлекать средства на новые культурные проекты, в частности, на создание современных музеев и проведение фестивалей. Это, в свою очередь, способствует развитию туризма и созданию новых рабочих мест в регионе.
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На заглавном фото: Памятник чабану в бессарабском селе Фрумушика нова