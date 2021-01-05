По сравнению с другими типами пневмоний, коронавирусная вызывает более серьезное поражение легких, и успешное ее лечение зависит не только от лекарств. При тяжелой пневмонии особое значение имеет соответствующая диета, благодаря которой можно повысить защитные силы организма, а также восполнить нехватку витаминов и минеральных веществ.

Натуральные витамины борются с воспалением

Правильное питание во время заболевания пневмонией может помочь в борьбе с недугом, в то время как вредные продукты могут только усугубить течение болезни. В первую очередь в рацион должны входить овощи и фрукты, содержащие натуральные витамины А, С и группы В, а также кальций. Витамин А способствует правильному функционированию эпителия дыхательных путей. Он содержится в морковке, а еще – в сливочном масле, сыре, яичном желтке, печени, абрикосах, облепихе.

Что касается витамина С, то он участвует в укреплении иммунной защиты организма, прекрасно борется с различными вирусами и его активно употребляют при различных респираторных инфекциях. Чтобы пополнить запасы этого витамина в организме, нужно включить в рацион шиповник, болгарский перец, черную смородину, яблоки, шпинат.

Из овощей и фруктов лучше выбирать сезонные и те, что растут в данной местности. Полезными также будут продукты, богатые кальцием: молоко, творог, цветная капуста, салат. При заболевании пневмонией разрешены нежирное мясо и рыба, протертые каши из риса, манной и гречневой круп. Такое питание обеспечит противовоспалительный эффект и не будет создавать для организма дополнительную нагрузку.

Вода вымывает токсины из организма

Пневмония обычно сопровождается сильным недомоганием и отсутствием аппетита. Однако больного человека ни в коем случае нельзя заставлять есть. Чтобы все же поддержать ослабленный организм, в самом начале заболевания ему можно давать соки, фруктовое и

овощное пюре, морс, чай с лимоном. Кроме этого, нужно обязательно употреблять минеральную воду, которая очистит организм от токсинов. Очень полезно добавлять в нее лимон или клюкву, особенно при повышенной температуре. Причем две трети жидкости нужно выпивать в первой половине дня. А вот газированную воду, кофе и крепкий чай на время болезни нужно исключить полностью.

Не стоит забывать также и о лекарственных травах. Снизить температуру помогут настои из липы, шалфея или мяты, а в качестве отхаркивающих и смягчающих средств подойдут солодка, мать-и-мачеха или алтей. Можно пить топленое молоко с маслом, оно считается полезным для лечения легочных заболеваний.

Нужно избегать напитков с повышенным содержанием сахара. В период заболевания количество сахара не должно превышать шести чайных ложек в сутки. Сахар можно заменить вареньем, медом. Однако при использовании любых продуктов лучше посоветоваться с врачом, ведь могут возникать различные нюансы.

Питание при пневмонии должно быть умеренным

Во время пневмонии есть лучше уменьшенными порциями, 5-6 раз в сутки. В этом случае умеренное питание будет более оправданным – ведь «полноценное» вовсе на означает «обильное». Лучше выбирать блюда диетические, которые полезны не только для легких, но и для желудка, поджелудочной железы, печени. В их числе, кроме фруктов и овощей, – различные бульоны и протертые супы, вареное или приготовленное на пару мясо. Пищу и напитки нужно употреблять только в теплом виде.

Кроме того, необходимо обратить внимание на продукты, которые содержат витамины группы В: мясо, рыбу, дрожжи, хлеб из муки грубого помола, овсяную и гречневую крупы. Ведь для лечения пневмонии обычно назначают антибиотики и сульфаниламидные препараты, которые плохо влияют на микрофлору кишечника. А витамины группы В уменьшат их негативное воздействие.

Чего нельзя есть при пневмонии?

При пневмонии категорически запрещена жареная, соленая и острая пища, так как она вызывает раздражение и без того уже воспаленной слизистой оболочки верхних дыхательных путей и усиливает ее отек. Также состояние больного может ухудшаться при употреблении копченостей, консервов, колбас, маринадов, жирных блюд. Количество соли во время заболевания нужно ограничить до одной чайной ложки в сутки. Соль способствует удержанию жидкости в тканях, а это крайне нежелательно при пневмонии, особенно вызванной коронавирусом.

Также нужно знать, что среди «запрещенных» есть и вроде бы полезные продукты – сметана повышенной жирности, сливки, перловая, ячневая и кукурузная крупы, твердые сыры, а также любая сдоба и пирожные. Эти продукты способствуют более активной жизнедеятельности вирусов и бактерий.

Кроме того, на период болезни человеку нужно забыть об употреблении редиса, лука, чеснока и капусты. Очень осторожным нужно быть с имбирем. Эти овощи раздражают слизистую оболочку желудка, что нежелательно при пневмонии.

Витамин D для профилактики коронавируса

Нам обычно достаточно того витамина D, который мы получаем, побывав на солнце или употребляя жирную рыбу и яйца. Этот витамин участвует в обмене кальция и регулирует иммунные реакции. В частности, витамин D влияет на предотвращение болезней верхних дыхательных путей – его рекомендуют как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции. Правильную дозировку витамина должен назначить врач. Однако нужно помнить, что прием витамина D вовсе не гарантирует полной защиты от инфекции.

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