Сейчас очень популярной стала дыхательная гимнастика. Рекомендуют ее выполнять как в профилактических целях (усиливает работу легких), так и для восстановления легких после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом. Как правильно выполнять упражнения и есть ли противопоказания?

Дыхательная гимнастика для повышения уровня кислорода в крови

Основная цель дыхательной гимнастики – увеличить поступление кислорода в ткани, уменьшить одышку, а также укрепить дыхательную мускулатуру легких. Дыхательные упражнения нужно делать в удобной одежде, в хорошо проветренном помещении. Если позволяет погода, можно оставить открытым окно.

Гимнастику нужно делать осторожно, стараясь избегать дыхательного дискомфорта и ощущения недостатка кислорода. Если такое состояние возникает, нужно прекратить упражнения и посоветоваться с врачом. Заниматься гимнастикой нужно не меньше чем через два часа после еды.

Для укрепления диафрагмы и увеличения поступления воздуха в легкие. Сделайте глубокий вдох носом, а затем, не выдыхая, сделайте еще как минимум три быстрых вдоха. После этого медленно выдохните через сложенные в трубочку губы (будто задуваете пламя). Отдохните несколько секунд и повторите упражнение три раза.

Для повышения содержания кислорода в организме. Делайте вдох через нос в течение четырех секунд. Затем постарайтесь задержать дыхание на восемь секунд. После этого медленно выдыхайте через рот также в течение восьми секунд. Отдохните и повторите упражнение три раза.

Для улучшения вентиляции легких. Во время вдоха выпятите живот вперед, а во время выдоха энергично втяните его. А теперь во время вдоха постарайтесь максимально расширить грудную клетку, а во время выдоха сожмите ее, обняв себя руками. Затем комбинируйте два предыдущих упражнения: во время вдоха расширяйте грудную клетку и выпячивайте живот, а во время выдоха втягивайте живот и сжимайте грудную клетку. Дыхание – через нос. Начинайте с четырех вдохов-выдохов, постепенно увеличивая число повторов до двенадцати.

Рубцы на легких: восстанавливаемся после ковида

После пневмонии, вызванной коронавирусом, на легких образуются так называемые рубцы, вследствие чего уменьшается дыхательная поверхность легких и возникает одышка. Чтобы помочь легким восстановиться, медики советуют дыхательную гимнастику. Однако перед тем как приступить к выполнению упражнений, необходимо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, который подберет индивидуальный ритм дыхательных упражнений.

Кроме того, нужно помнить, что не все упражнения можно делать тем, кто переболел коронавирусной инфекцией. Таким людям лучше выполнять упражнения, состоящие из медленных вдохов и выдохов, которые помогают легким раскрываться постепенно.

Профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Одесского Национального медицинского университета Ольга Юшковская предлагает для восстановления легких после перенесенной пневмонии несколько несложных упражнений.

Дыхание через слегка сжатые губы помогает уменьшить одышку, улучшить газообмен (варианты – дыхание через один или другой уголок рта, через одну ноздрю и т. д.).

Глубокое медленное полное дыхание: во время вдоха стараться активно использовать диафрагму и мышцы передней брюшной стенки, надувая живот, а во время выдоха втягивать живот. Частота дыхания – 12-15 раз в минуту.

Тренировка с применением положительного постоянного или прерывистого давления – выдох сомкнутыми губами в трубочку. При улучшении состояния можно опустить трубочку в стакан с водой.

Одно из лучших статических дыхательных упражнений – незаслуженно забытая звуковая гимнастика. Гласные звуки «а», «о», «у», «и» хорошо влияют на эластичность легочной ткани, тренируют выдох, создают вибрационно-дренажный эффект. Также рекомендуется использование «закрытого стона»: м-м-м-м.

Элементы «Парадоксальной дыхательной гимнастики Стрельниковой», при которой во время вдоха или непосредственно перед ним производятся движения, способствующие уменьшению объема грудной клетки (обнять себя), а во время выдоха – наоборот, движения, расширяющие грудную клетку.

Что же касается надувания воздушных шариков (это упражнение сейчас часто назначают людям, перенесшим ковид), то, по мнению Ольги Юшковский, «надувание воздушных шариков развивает положительное давление на выдохе. Но тут важно понимать, что поражение легких COVID-19 принципиально отличается от обычной пневмонии, при которой действительно показана тренировка выдоха, форсированный выдох с сопротивлением.

Для COVID-19 характерно переполнение легочных артерий и вен кровью, со склеиванием эритроцитов, образованием тромбов, закупоркой сосудов и кровоизлияниями. Мощное усилие при выдохе может спровоцировать дополнительную травматизацию капилляров легких».

Дыхательная гимнастика как полезная психотерапия

Свое мнение о том, может ли помочь дыхательная гимнастика при COVID-19, высказал доктор Евгений Комаровский. По его словам, дыхательная гимнастика больше является психотерапией: «Можно расслабиться, помедитировать, подумать о вечном. Есть определенные приемы дыхательной гимнастики, которые помогают быстрее восстановиться легким. Главное, это не вредно».

Противопоказания к дыхательной гимнастике

Без предварительной консультации врача противопоказано заниматься дыхательной гимнастикой людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбофлебитом, перенесли инсульт, инфаркт, операцию, у которых обострились хронические заболевания.

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