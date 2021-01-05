В Одессе умер один из первых народных депутатов Украины

В Одессе на 83-м году жизни умер народный депутат Украины первого созыва Анатолий Бутенко.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Прощание с экс-нардепом состоится 6 января в 11:00 на Втором христианском кладбище.

В 1990 году Анатолий Иванович стал народным депутатом Украины 1-го созыва. Также политик входил в состав Комиссии Верховной Рады по вопросам обороны и государственной безопасности. До этого был одним из советских руководителей Одесской области.

В последние годы возглавлял отдел развития предпринимательства Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

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