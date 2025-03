А вот звезда современного украинского театра Иван Урывский и его спектакли всегда пользуются особым вниманием театралов. Молодой режиссер, который начинал свою головокружительную карьеру в нашем театре Василька сумел сделать так, чтобы классические спектакли заиграли новыми красками и смыслами, стали не только современными, но и культовыми. Именно поэтому, в Украинском театре решили восстановить один из самых интересных спектаклей Урывского «Женитьба» по произведению Николая Гоголя.

Еще один театр приглашает вас на необычный иммерсивный спектакль. Это частный театр N7. Эти спектакли трудно пересказывать, скажем одно, они никого не оставляют равнодушными. Обратите внимание, что в театре есть возможность остаться после спектакля и поужинать вместе с актерами, а заодно и обсудить увиденное.

В одесской филармонии выходные пройдут насыщенно. Гастроли украинской суперпопулярной группы ADAM придутся по душе тем, кто хочет потанцевать и провести время весело. А вот любителей классически музыки приглашают в пятницу на концерт музыкантов из Львова.

Проведите эти дни интересно!

14 — 15 марта. Возобновление спектакля «Женитьба». Театр Василька

Восстановление спектакля культового режиссера Ивана Урывского «Женитьба».

Неожиданно. Эмоционально. Мистически. С полным актерским проявлением и проживанием. Спектакль «Женитьба» по мотивам пьесы Николая Гоголя и в переводе Остапа Вишни — это классика, которую осовременил мегапопулярный сегодня режиссер-постановщик Иван Урывский, давно известный одесским театралам своим нестандартным прочтением материала.

Этот спектакль — тонкая грань между комедией и абсурдом, между реальностью и бредом. Где классический обновленный сюжет приобретает неожиданные оттенки — персонажи становятся заложниками собственных сомнений, а «любовь» превращается в игру, где ставки слишком высоки.

Решится ли Жоних на брак? Сможет ли Агафья выбрать того самого? И вообще можно ли вырваться из круга колебаний и страхов? Узнайте об этом и не только на нашем спектакле.



14 марта, 19:00. Джазовый Стинг. Концерт при свечах. КЦ Union

Большое трибьют шоу Стинга — музыканта, который достиг успеха мирового масштаба и подарил слушателям десятки стопроцентных хитов. Выдающийся англичанин с первых дней войны осудил российскую агрессию и неоднократно выступал с поддержкой нашей стране, в частности, в День Независимости Украины посвятил ей свой хит Fragile.

14 марта вы услышите любимые песни, среди которых будут Roxanne, Every Breath You Take, Englishman In New York, Shape Of My Heart и другие романтические и эмоциональные композиции.



14 марта, 18:00. Национальный одесский филармонический оркестр. Одесская филармония.

В Большом зале Одесской филармонии Вас ждет просто сказочный вечер украинской музыки в исполнении известных музыкантов из Львова.

Чрезвычайно яркий калейдоскоп ценных сокровищ украинской классики — мелодичной, драматической, певческой и интеллектуальной — непременно поразит Вас в самое сердце и подарит незабываемые впечатления. За дирижерским пультом — известный украинский музыковед и дирижер, народный артист Украины ВЛАДИМИР СИВОХИП.

Солистка — яркая и чувственная пианистка — ВИОЛИНА ПЕТРИЧЕНКО.

В программе: Борис ЛЯТОШИНСКИЙ — Симфоническая баллада «Гражина» (1955); Виктор КОСЕНКО Концерт для фортепиано с оркестром (I ч.), (1936); Николай КОЛЕССА — Украинская Сюита (1934); Василий БАРВИНСКИЙ — Концерт для фортепиано с оркестром (1917).

15 марта, 18:00. «Стоимость жизни: сатирическая драма в костюме фантасмагории» Театр N7.

Если вы могли бы изменить одну вещь в своей жизни, что бы это было? Какова Стоимость Жизни в современном обществе? Вещи, вокруг которых мы все чаще строим собственный мир, принадлежат нам или, возможно, однажды мы начинаем им принадлежать?

Вы станете свидетелями жуткой игры страстей, где роскошь становится ловушкой, долги превращаются в философию, а материнская любовь соревнуется со страхом правды. Вас ждут невероятные эмоции, которые вы вряд ли раньше испытывали.

50% стоимости билетов направляются на техническое обеспечение ПВО Одессы и Юга Украины.

Спектакль идет 3 часа. А после, для счастливчиков, что купят специальные билеты — уютный ужин и обсуждение с актерами.

15 марта, 18:00. Концерт ADAM. Одесская Филармония.

Вдохновляйтесь любовью! Любимая группа ADAM с большим сольным концертом в Одесской Филармонии! Это будет вечер музыки, романтики и тепла!

Выступления ADAM сочетают в себе красивую музыку Михаила и эстетический перформанс Саши. На концерте ADAM вы услышите и споете вместе новые и всеми любимые песни, такие как «Ты мой рокенрол», «Личный рай», «Такую как есть», «Танцуй Милая», «Я не пьяна я счастлива», «Танцуй со мной медленно» и другие хиты.

Украинская группа ADAM — популярная нео-соул группа, основанная в 2014 году саундпродюсером Михаилом Клименко и его женой Сашей Норовой. Песни группы поет вся Украина и не только.