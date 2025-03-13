Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила соглашение с ОО «Ростдорстрой» о дополнительных работах по капитальному ремонту моста на трассе Измаил — Килия — Вилково.

Соответствующую информацию обнародовали в системе электронных закупок Prozorro.

Согласно данным системы Prozorro, Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области подписала договор с ООО «Ростдорстрой», которое ведет ремонт моста, о выполнении дополнительных работ на объекте.

Таким образом компания получит дополнительно 37 миллионов 945 тысяч гривен.

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Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, на мостовом сооружении через канал Кофа уже установлена конструкция моста с перильным ограждением, завершен монтаж сепараторов. Также завершено устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона.

На данном этапе идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на съездах. Продолжается устройство водосбросных сооружений, прикромочных лотков, армирование откосов, установка габионных матрасов. На финальной стадии работ планируется покраска моста.

Мост через канал Кофа был построен в 60-х годах прошлого столетия. В 2021 году его закрыли из-за аварийного состояния. Ремонт этого моста был начат в конце 2023 года.

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