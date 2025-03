А ось зірка сучасного українського театру Іван Уривський та його вистави завжди користуються особливою увагою театралів. Молодий режисер, який починав свою запаморочливу карʼєру в нашому театрі Василька зумів зробити так, щоб класичні вистави заграли новими фарбами та сенсами, стали не лише сучасними, а й культовими. Саме тому, в Українському театрі вирішили відновити одну з найцікавіших вистав Уривського «Одруження» за твором Миколи Гоголя.

Ще один театр запрошує вас на незвичайну імерсивну виставу. Це приватний театр N7. Ці вистави важко переказувати, скажемо одне, вони нікого не залишають байдужими. Зверніть увагу, що в театрі є можливість залишитися після вистави і повечеряти разом з акторами, а заодно й обсудити побачене.

В одеській філармонії вихідні пройдуть насичено. Гастролі українського суперпопулярного гурту ADAM прийдуться до душі тим, хто хоче потанцювати та провести час весело. А ось любителів класично музики запрошують у пʼятницю на концерт музикантів зі Львова.

Проведіть ці дні цікаво!

14 – 15 березня. Відновлення вистави «Одруження». Театр Василька

Відновлення вистави культового режисера Івана Уривського «Одруження».

Неочікувано. Емоційно. Містично. З повним акторським проявленням і проживанням. Вистава «Одруження» за мотивами п’єси Миколи Гоголя і в перекладі Остапа Вишні – це класика, яку осучаснив мегапопулярний сьогодні режисер-постановник Іван Уривський, давно відомий одеським театралам своїм нестандартним прочитанням матеріалу.

Ця вистава – тонка межа між комедією і абсурдом, між реальністю та маренням. Де класичний оновлений сюжет набуває несподіваних відтінків – персонажі стають заручниками власних сумнівів, а “кохання” перетворюється на гру, де ставки надто високі.

Чи зважиться жоних на шлюб? Чи зможе Агафія обрати того самого? І чи взагалі можна вирватися з кола вагань і страхів? Дізнайтеся про це і не тільки на нашій виставі.



14 березня, 19:00. Джазовий Стінг. Концерт при свічках. КЦ Union

Велике триб’ют шоу Стінга – музиканта, що досягнув успіху світового масштабу та подарував слухачам десятки стовідсоткових хітів. Видатний англієць від перших днів війни засудив російську агресію та неодноразово виступав з підтримкою нашій державі, зокрема, у День Незалежності України присвятив їй свій хіт Fragile.

14 березня ви почуєте улюблені пісні, серед яких будуть Roxanne, Every Breath You Take, Englishman In New York, Shape Of My Heart та інші романтичні та емоційні композиції.



14 березня, 18:00. Національний одеський філармонійний оркестр. Одеська філармонія.

У Великій залі Одеської філармонії на Вас чекатиме просто казковий вечір української музики у виконанні відомих музикантів зі Львова.

Надзвичайно яскравий калейдоскоп цінних скарбів української класики — мелодійної, драматичної, співочої й інтелектуальної — неодмінно вразить Вас в саме серце й подарує незабутні враження. За диригентським пультом — відомий український музикознавець та диригент, народний артист України ВОЛОДИМИР СИВОХІП.

Солістка — яскрава й чуттєва піаністка — ВІОЛІНА ПЕТРИЧЕНКО.

В програмі:Борис ЛЯТОШИНСЬКИЙ – Симфонічна балада «Гражина» (1955); Віктор КОСЕНКО Концерт для фортепіано з оркестром (І ч.), (1936); Микола КОЛЕССА – Українська Сюїта (1934); Василь БАРВІНСЬКИЙ – Концерт для фортепіано з оркестром (1917).



15 березня, 18:00. «Вартість життя: сатирична драма в костюмі фантасмагорії» Театр N7.

Якщо ви могли б змінити одну річ у своєму житті, що б це було? Якою є Вартість Життя в сучасному суспільстві? Речі, навколо яких ми все частіше будуємо власний світ, належать нам чи, можливо, одного дня ми починаємо їм належати?

Ви станете свідками моторошної гри пристрастей, де розкіш стає пасткою, борги перетворюються на філософію, а материнська любов змагається зі страхом правди. На вас чекають неймовірні емоції, які ви навряд чи раніше відчували.

50% вартості квитків спрямовуються на технічне забезпечення ППО Одеси та Півдня України. Вистава йде 3 години. А після, для щасливчиків, що куплять спеціальні квитки — затишна вечеря та обговорення з акторами.



15 березня, 18:00. Концерт ADAM. Одеська Філармонія.

Надихайтесь коханням! Улюблений гурт ADAM з великим сольним концертом у Одеській Філармонії ! Це буде вечір музики, романтики та тепла!

Виступи ADAM поєднують у собі красиву музику Михайла та естетичний перформанс Саші. На концерті ADAM ви почуєте і заспіваєте разом нові та всі улюблені пісні, такі як «Ти мій рокенрол», «Особистий рай», «Таку як є», «Танцюй Мила», «Я не п’яна я щаслива», «Танцюй зі мною повільно» та інші хіти.

Український гурт ADAM – популярний нео-соул гурт, заснований у 2014 році саундпродюсером Михайлом Клименком та його дружиною Сашею Норовою. Пісні гурту співає вся Україна і не тільки.