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Чем медицинский кислород отличается от технического?

Чем медицинский кислород отличается от технического?

С приходом в нашу жизнь коронавирусной инфекции особо важное значение приобрел кислород. Именно без этого газа больные с тяжелой формой заболевания зачастую просто не могут обходиться и бороться с вирусом.

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Когда пандемия стала нарастать, выяснилось, что наши больницы этим простым и необходимым компонентом не обеспечены. Медики забили тревогу.

Теперь проблема должна быть решена. Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода, жизненно необходимого для лечения пациентов с COVID-19. Кислородом от ОПЗ можно будет ежесуточно обеспечивать 300 больных в медучреждениях региона.

Газ, производимый на предприятии, будет примерно в два раза дешевле, чем предполагалось. При этом многие до сих пор не понимают, почему «нельзя было просто взять кислородные баллоны, например, у сварщиков»?

Ответ на этот вопрос вы найдете в инфографике.

кислород медицинский и технический

Инфографика: slovoidilo.ua

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