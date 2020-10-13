Коронавирус: лечиться дома или в больнице?

В последнее время все чаще стали появляться свидетельства очевидцев об очередях неотложек у ворот больниц. А пациенты рассказывают, что медики советовали им лечиться дома – не ложиться в больницу даже при подтвержденной пневмонии и COVID-19.

В каком случае госпитализация необходима, а в каком – нет, разъясняет Одесский областной центр общественного здоровья.

Когда госпитализация не рекомендуется?

Вирусная пневмония, спровоцированная COVID-19, протекает по-разному – в зависимости от возраста больного, общего состояния его здоровья и иммунитета. Пациенты с тяжелой формой заболевания госпитализируются обязательно. Если же пневмония легкой или средней степени тяжести, то в большинстве случаев госпитализация не рекомендуется. Ведь пребывание в больнице, где находится множество людей с различными инфекциями, может быть опасным для здоровья пациента.

Такие больные под наблюдением семейного врача могут проходить лечение в домашних условиях. При этом доктор должен постоянно контролировать жизненные показатели пациента: частоту дыхания, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и температуру. И только в случае ухудшения состояния больного появляется повод для его госпитализации.

Кого и при каких условиях госпитализируют?

В случае подтвержденной пневмонии или лабораторно подтвержденного COVID-19 госпитализация рекомендована пациентам:

находящимся в тяжелом состоянии – температура не сбивается, слабость прогрессирует, дыхание затруднено;

в возрасте 60 лет и старше;

страдающим сахарным диабетом, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями;

имеющим в семье людей группы риска – по возрасту и состоянию здоровья, обеспечить изоляцию от которых в условиях квартиры невозможно.

Почему появляются очереди из неотложек?

Часто, получая подтверждение пневмонии при компьютерной томографии (КТ), больной сразу же вызывает скорую с намерением лечь в стационар. Но когда в приемном отделении медики измеряют жизненные показатели новоприбывших, выясняется, что некоторым госпитализация не нужна. Ведь кроме подтвержденной КТ пневмонии других признаков болезни нет – ни кашля, ни высокой температуры, ни затрудненного дыхания. Так что первое, что надо сделать, почувствовав симптомы заболевания, получив положительный тест на COVID-19 или диагноз «пневмония», – позвонить своему семейному врачу. Именно он разработает программу лечения. И, если состояние не критическое, вы можете обойтись без вызова скорой.

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