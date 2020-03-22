10 вопросов о коронавирусе: что надо знать?

Пандемия коронавируса охватила все континенты: от Китая до Америки, от стран ЕС до Африки. И число заболевших растет с каждым днем. В нашей стране на официальном уровне говорят, что все не так плохо. Но некоторые чиновники и медработники, выступая на телевидении, заявляют, что официальные цифры по заболевшим коронавирусом в Украине не соответствуют действительности. К тому же у жителей страны нет полной картины ситуации, опасности и последствий пандемии. Отсюда – страх и чрезмерное беспокойство или, наоборот, непонимание и игнорирование запретов, введенных правительством на территории страны.
Чем опасен короновирус? Можно ли защитить себя от заражения? Мы ответим на эти и другие вопросы, которые волнуют сейчас всех без исключения.
- Что такое коронавирус и как происходит заражение?
Новый коронавирус COVID-19 – респираторный вирус. Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также в каплях слюны или выделениях из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
- Насколько опасна нынешняя вспышка?
Специалисты говорят, что смертность от COVID-19 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа. По информации Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, протекают в тяжелой форме и только около 3% больных нуждаются в реанимационных мероприятиях.
Но ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того как они «поймали» вирус. Как раз по этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).
- Какие осложнения могут быть после коронавирусной инфекции?
Поскольку новая вирусная инфекция относится к острым респираторным инфекциям (ОРВИ), то осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.
- Почему коронавирус бьет по пожилым?
Любой вирус проникает в клетку, используя какой-либо белок, к которому он прикрепляется. В случае с коронавирусом это белок АСЕ2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы, его также много в легочной ткани. Активность этого белка тесно связана с возрастом человека – чем человек старше, тем выше вероятность того, что вирусу удастся зацепиться за белок.
- Будут ли наказывать жителей страны за нарушение правил карантина?
Нет смысла еще раз говорить о ситуации в мире и скорости распространения вируса. И не удивительно, что за рубежом за нарушение режима карантина ввели штрафные санкции.
Верховная Рада тоже приняла законопроект, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а президент его уже подписал. Документом устанавливается ответственность за нарушение санитарных норм во время распространения коронавирусной инфекции.
В частности, для лиц, которые могут быть инфицированы COVID-19, за самовольное оставление места обсервации (карантина) предусмотрена административная ответственность. А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний усилена уголовная ответственность.
- Можно ли заразиться на улице?
Вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Расстояние – это гарантия безопасности и фактор прерывания эпидемической цепи. Если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м от инфицированного человека, заразиться невозможно – заявляют специалисты МОЗ.
- Сколько вирус живет на поверхностях и как уберечься от заражения?
Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от трех часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий. Например, от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать поверхности – ручки дверей, бытовую технику и тому подобное. После того как вы взялись за дверную ручку, заходя в подъезд, нажали кнопку лифта, открыли дверь квартиры, тщательно – минимум в течение 30 секунд – мойте руки мыльной водой.
- Как продезинфицировать жилье?
Самое дешевое дезинфицирующее средство – «Белизна». Делаем раствор: 60−100 миллилитров «Белизны» на литр воды. Им можно дезинфицировать практически все: кафель, плитку, дверные ручки и т.д. Стирка при высокой температуре также убивает все вирусы и бактерии.
- Если нет вакцины против коронавируса, то как больные выздоравливают?
Когда вирус попадает в организм, иммунная система распознает его как чужеродный объект и начинает вырабатывать противовирусные антитела. Для выработки антител при коронавирусе и гриппе необходимо от трех до пяти дней, после чего в болезни наступает перелом. При легкой форме протекания болезни защитные антитела и помогают нам выздороветь.
- Что делать, если есть признаки заболевания?
Для короновируса характерны такие симптомы: сухой кашель, слабость, температура 37,5-37,6 градусов, в редких случаях – конъюнктивит, кишечное расстройство.
Напомним, что противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса на сегодня нет, поэтому не стоит заниматься самолечением. За консультацией обращайтесь к семейному врачу по телефону. При таких симптомах, как одышка, боль за грудиной, затрудненное дыхание, – вызывайте скорую.
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И помните: есть вещи, которые зависят от каждого из нас. К примеру, всем пенсионерам по силам соблюдать режим домашнего карантина и минимизировать общение с другими людьми. Такие простые меры и ваше здоровье уберегут, и, возможно, не дадут распространиться вирусу.
Может пригодиться
- Вся информация о коронавирусе COVID-19 и средствах защиты от него есть на сайте com.ua.
- Горячая линия МОЗ: 0-800-505-201 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).
- Центр общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54 (бесплатно для жителей Киева и абонентов «Киевстара»).
- Контакт-центр Национальной службы здоровья: 16-77 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).
Кого в регионах спросить о коронавирусе?
Для ответов на вопросы жителей Украины о коронавирусе во всех регионах работают горячие линии.
- Винница и область: 15-60, 103, 66-12-05.
- Волынская область: 103, (0332) 77-81-39.
- Донецкая область: 103, 15-45.
- Днепр и область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24.
- Житомир и область: (068) 982-47-81.
- Закарпатская область: 103.
- Запорожье и область: 103, 0-800-503-508.
- Ивано-Франковская обасть: (099) 544-83-32.
- Киев и область: 103, 0-800-505-201, (045) 63-100-46.
- Кировоградская область: 0-800-500-238.
- Луганская область: 103, 15-45.
- Львов и область: 15-80.
- Николаев и область: (0512) 37-40-28, (0512) 37-31-07.
- Одесса и область: 15-50 и 0-800-50-15-50.
- Полтава и область: (050) 505-29-59.
- Ровенская область: 0-800-500-078.
- Сумская область: 103, (0542) 68-20-90.
- Тернопольская область: 103.
- Харьков и область: (057) 712-45-00.
- Херсон и область: 103, (0552) 22-57-90.
- Хмельницкая область: (0382) 70-43-63, (0382) 70-38-05.
- Черкассы и область: (0472) 64-91-82, (0472) 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56.
- Чернигов и область: (0462) 67-68-90.
- Черновицкая область: (066) 084-93-13.
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