10 вопросов о коронавирусе: что надо знать?

Пандемия коронавируса охватила все континенты: от Китая до Америки, от стран ЕС до Африки. И число заболевших растет с каждым днем. В нашей стране на официальном уровне говорят, что все не так плохо. Но некоторые чиновники и медработники, выступая на телевидении, заявляют, что официальные цифры по заболевшим коронавирусом в Украине не соответствуют действительности. К тому же у жителей страны нет полной картины ситуации, опасности и последствий пандемии. Отсюда – страх и чрезмерное беспокойство или, наоборот, непонимание и игнорирование запретов, введенных правительством на территории страны. Чем опасен короновирус? Можно ли защитить себя от заражения? Мы ответим на эти и другие вопросы, которые волнуют сейчас всех без исключения.

Что такое коронавирус и как происходит заражение?

Новый коронавирус COVID-19 – респираторный вирус. Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также в каплях слюны или выделениях из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Насколько опасна нынешняя вспышка?

Специалисты говорят, что смертность от COVID-19 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа. По информации Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, протекают в тяжелой форме и только около 3% больных нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Но ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того как они «поймали» вирус. Как раз по этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).

Какие осложнения могут быть после коронавирусной инфекции?

Поскольку новая вирусная инфекция относится к острым респираторным инфекциям (ОРВИ), то осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.

Почему коронавирус бьет по пожилым?

Любой вирус проникает в клетку, используя какой-либо белок, к которому он прикрепляется. В случае с коронавирусом это белок АСЕ2, который тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы, его также много в легочной ткани. Активность этого белка тесно связана с возрастом человека – чем человек старше, тем выше вероятность того, что вирусу удастся зацепиться за белок.

Будут ли наказывать жителей страны за нарушение правил карантина?

Нет смысла еще раз говорить о ситуации в мире и скорости распространения вируса. И не удивительно, что за рубежом за нарушение режима карантина ввели штрафные санкции.

Верховная Рада тоже приняла законопроект, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а президент его уже подписал. Документом устанавливается ответственность за нарушение санитарных норм во время распространения коронавирусной инфекции.

В частности, для лиц, которые могут быть инфицированы COVID-19, за самовольное оставление места обсервации (карантина) предусмотрена административная ответственность. А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний усилена уголовная ответственность.

Можно ли заразиться на улице?

Вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Расстояние – это гарантия безопасности и фактор прерывания эпидемической цепи. Если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м от инфицированного человека, заразиться невозможно – заявляют специалисты МОЗ.

Сколько вирус живет на поверхностях и как уберечься от заражения?

Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от трех часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий. Например, от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать поверхности – ручки дверей, бытовую технику и тому подобное. После того как вы взялись за дверную ручку, заходя в подъезд, нажали кнопку лифта, открыли дверь квартиры, тщательно – минимум в течение 30 секунд – мойте руки мыльной водой.

Как продезинфицировать жилье?

Самое дешевое дезинфицирующее средство – «Белизна». Делаем раствор: 60−100 миллилитров «Белизны» на литр воды. Им можно дезинфицировать практически все: кафель, плитку, дверные ручки и т.д. Стирка при высокой температуре также убивает все вирусы и бактерии.

Если нет вакцины против коронавируса, то как больные выздоравливают?

Когда вирус попадает в организм, иммунная система распознает его как чужеродный объект и начинает вырабатывать противовирусные антитела. Для выработки антител при коронавирусе и гриппе необходимо от трех до пяти дней, после чего в болезни наступает перелом. При легкой форме протекания болезни защитные антитела и помогают нам выздороветь.

Что делать, если есть признаки заболевания?

Для короновируса характерны такие симптомы: сухой кашель, слабость, температура 37,5-37,6 градусов, в редких случаях – конъюнктивит, кишечное расстройство.

Напомним, что противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса на сегодня нет, поэтому не стоит заниматься самолечением. За консультацией обращайтесь к семейному врачу по телефону. При таких симптомах, как одышка, боль за грудиной, затрудненное дыхание, – вызывайте скорую.

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И помните: есть вещи, которые зависят от каждого из нас. К примеру, всем пенсионерам по силам соблюдать режим домашнего карантина и минимизировать общение с другими людьми. Такие простые меры и ваше здоровье уберегут, и, возможно, не дадут распространиться вирусу.

Может пригодиться

Вся информация о коронавирусе COVID-19 и средствах защиты от него есть на сайте com.ua

Горячая линия МОЗ: 0-800-505-201 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Центр общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54 (бесплатно для жителей Киева и абонентов «Киевстара»).

(бесплатно для жителей Киева и абонентов «Киевстара»). Контакт-центр Национальной службы здоровья: 16-77 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Кого в регионах спросить о коронавирусе?

Для ответов на вопросы жителей Украины о коронавирусе во всех регионах работают горячие линии.

Винница и область: 15-60, 103, 66-12-05.

Волынская область: 103, (0332) 77-81-39.

Донецкая область: 103, 15-45.

Днепр и область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24.

Житомир и область: (068) 982-47-81.

Закарпатская область: 103.

Запорожье и область: 103, 0-800-503-508.

Ивано-Франковская обасть: (099) 544-83-32.

Киев и область: 103, 0-800-505-201, (045) 63-100-46.

Кировоградская область: 0-800-500-238.

Луганская область: 103, 15-45.

Львов и область: 15-80.

Николаев и область: (0512) 37-40-28, (0512) 37-31-07.

Одесса и область: 15-50 и 0-800-50-15-50.

Полтава и область: (050) 505-29-59.

Ровенская область: 0-800-500-078.

Сумская область: 103, (0542) 68-20-90.

Тернопольская область: 103.

Харьков и область: (057) 712-45-00.

Херсон и область: 103, (0552) 22-57-90.

Хмельницкая область: (0382) 70-43-63, (0382) 70-38-05.

Черкассы и область: (0472) 64-91-82, (0472) 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56.

Чернигов и область: (0462) 67-68-90.

Черновицкая область: (066) 084-93-13.

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