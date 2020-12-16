В Одессе в жилой девятиэтажке “накрыли” крупное игорное заведение

В жилой девятиэтажке в Малиновском районе Одессы работало нелегальное игорное заведение, попасть в которое можно было только по предварительному согласованию.

Однако его разоблачили полицейские и изъяли из “казино” 76 компьютеров, на которых играли в азартные онлайн-игры.

Впрочем, владельцам заведения “светит” за это лишь штраф, в размере от 10 до 40 тысяч необлагаемых налогом минимимумов доходов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как сообщалось, в Одессе парень изнасиловал родственницу в магазине.