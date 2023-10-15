«Дом енота»: одесситка создала приют для диких и хищных животных

Все началось с Лизы

Слово «енот» Светлана Федорончук услышала случайно, когда одна из невест похвасталась, что хочет купить животное. Посмотрев в интернете, кто они такие, женщина поняла — это самые милые создания из тех, кого она видела.

— Когда клиентка возвращала арендованное платье, я поинтересовалась, купила ли она енотика, — рассказывает Светлана. – Оказалось, что девушка дала задаток, но отказалась брать животное в новую квартиру. Тогда ее купила я. Это была дикая енотиха Лиза. А уже через год я купила себе малыша Мишу, которого сама вскормила.

Так началась новая жизнь Светланы. Енотов становилось все больше, а вместе с ними появились птицы, ежики, белочки и другие создания. Кого женщина выкупала, а кого спасала из недобрых рук фотографов, дрессировщиков и зоопарков. Она и не заметила, как ее собственный дом превратился в место спасения диких и хищных животных, среди которых — очень много енотов.

Светлана рассказывает, что однажды енотиха родила и отказывалась кормить малыша. Женщина работала ведущей на свадьбе и не могла каждые 40 минут приходить к Червяку (так звали детеныша). Она сделала в костюме карман и спрятала туда енотика весом 96 граммов. Так они вместе работали на всех свадьбах. И сейчас Червь — единственный из подопечных Светланы, не боящийся взрывов.

Всем нашлось место

Даже во время войны спасение животных продолжается.

— Сначала было очень сложно, — вспоминает Светлана. — Я не знала, смогу ли всех прокормить. Ведь каждый день нужно около 50 килограммов корма, а также мясо, фрукты и морепродукты. Даже никогда не думала об эвакуации и не хочу думать. Я отсюда не уеду, что бы ни случилось. Сейчас мой сын служит под Бахмутом, и я его жду. Здесь мои малыши, здесь мой дом. Всегда говорю так: «Добрый вечер, мы из Украины! Мы в Одессе!».

По словам Светланы, животные реагируют на войну, как и люди. Сначала были напуганы, а сейчас ко всему привыкли. Хотя одному еноту пришлось давать успокоительные. Также в Доме енота проходят реабилитацию животные, спасенные во время войны, и те, кого покинули хозяева, отправившись на фронт.

Взрослые еноты живут в специальном домике, птицы — в просторных вольерах, малыши-еноты играют на своей детской территории с игрушками, остальные занимают свое место на улице. Светлана даже позаботилась о том, чтобы в случае боевых действий животные были защищены, обустроив специальное место для их содержания.

Кто в «Доме енота» живет?

Сейчас Светлана — настоящая мамочка для 60 енотов и четырех носух. У нее обитают улитки, ежики, белочки, филин, ушастые совы, сыч, сорока и дикобраз Маша. Некоторым из них выпали на долю непростые испытания.

Седьмая из Совиньона

Семирамина — такое полное имя енотихи Седьмой из Одессы. Животное жило в семье вегетарианцев. Ее семь лет кормили собачьим кормом, сухарями и фруктами. Она была очень худой, обессиленной и имела атрофированные мышцы, потому что ее держали в клетке для шиншилл. Затем произошло страшное: Седьмая вылезла из клетки и съела морскую свинку, попугая и кролика. Хозяева хотели оставить ее на улице или убить, но принесли Светлане. Сейчас Седьмые девять лет, она чувствует себя прекрасно и любит играть с людьми.

Тишина из Николаева

От рассказа о енотихе Тишу у Светланы обращаются слезы. Когда началась война, супруги из Николаева пошли служить и оставили любимицу в «Доме енота». Как-то они приехали навестить ее, а после их отъезда Тиша перестала есть от тоски.

— Так продолжалось четыре дня. Я думала, что Тиша умрет. Нужно было срочно что-то решать, – вспоминает Светлана.

Тогда ради животного ее хозяйка перевелась служить в Одессу. Теперь Тиша рядом с ней.

Пугач Филя из Днепра

Пернатых жителей в реабилитационном центре хоть отбавляй. Здесь живут спасенные военными сычи, ушастые совы, сорока. Они настолько ручны, что пока в клювик еду не положишь, не будут есть. Еще нужно пожелать им «вкусного».

Один из них — краснокнижный филин Филя из Днепра. Началась война, его хозяин ушел в добровольцы, а птицу доверил Светлане.

— Однажды Фили стало плохо. Я очень испугалась, думала, что умрет, – вспоминает женщина. – А оказалось, что мальчик Филя рождает – он снес два яйца. Теперь это Филимона.

Херсонские бельчата

Во дворе у Светланы живут ловкие и очень контактные белочки. Их с мёртвой мамочкой нашли грибники в Херсонской области. Малыша забрали домой и выкармливали сливками, из-за чего они начали умирать. Светлана попросила отдать животных ей, но услышала ультиматум: или бельчонка покупают, или они умирают. Из шести животных выжили двое, теперь они живут у Светланы и уже имеют детенышей.

Таировские ежики

Светлане приходится реабилитировать даже ежиков. Сейчас за ними около десятка, и за некоторыми женщина ухаживает сама. К примеру, на передержке живет ежик Пипа. Во время войны хозяева покинули любимца, однако навещают его. Также был случай, когда Светлане принесли двух ежиков из Таирова, которых чуть не загрызла собака. Ей позвонил мужчина, спасший животных, и между ними состоялся такой диалог:

— С одним ежиком все хорошо — он ест, а у другого психологическая травма. Что делать?

— Срочно вызывайте психолога, — с юмором посоветовала Светлана.

История военного Павла, спасшего птиц на службе

К Светлане в гости часто приходят военные. Иногда в «Дом енота» наведывается и Павел, привезший к ней под опеку сыча Ратибора. Он воевал в Херсонской области, в Олешках, Донецком направлении. Там получил четыре ранения, одно из которых тяжелое. Сейчас Павел проходит службу в Одесской области. Здесь он и нашел потерянного сыча.

— Смотрю — в траве бежит что-то похожее на крысу, — рассказывает Павел. — Подхожу ближе, а это какой-то серый цыпленок с очень большими глазами. Началась воздушная тревога, я схватил его и пошел с ребятами в хранилище. Вот мы сидим, смотрим на это чудо и как-то неожиданно решаем назвать его Ратибором. Таков был позывной погибшего командира 9-го отдельного мотопехотного батальона «Винницкие Скифы» полковника Сергея Котенко. Он и его брат Александр Котенко с разницей погибли в один день. Ратибора не стало при обстреле позиций, которые он обходил для поднятия боевого духа.

Кстати, Ратибор — не первая птица, спасенная Павлом. Во время службы в Донецкой области он занимался аистом.

— Я увидел его на боевой позиции и побежал следом. Очень рисковал, ведь местность была заминирована. Когда поймал, выяснилось, что в аисты из-за боевых действий переломаны крылья и проблемы с глазом. Мы на позициях его прооперировали и должны были доставить в Винницу, но через четыре дня он умер, — с грустью вспоминает военный.

Военный экоцид: сколько животных погибло в Украине?

Официальной статистики по погибшим из-за российской агрессии представителям фауны нет. Есть лишь приблизительная цифра – тысячи диких и домашних животных.

По данным украинской организации по защите животных Uanimals, более 80 видов уже на грани исчезновения. В организации также сообщили, что приюты по всей стране сейчас переполнены в два или даже три раза.