Дневник переселенца: «Как только Украина победит, мы сразу вернемся»

Елизавета, 22 года:

Я вообще из Днепра, и когда началась война, я была дома с семьей. Помню, что 24 февраля в 6.00 утра моей сестре позвонил шеф и сообщил, что в стране война. Первое, что тогда пришло в голову — это страх при жизни моих близких, потому что, например, моя сестра с племянником сидели под обстрелами в военном городке.

Выехать из страны было очень спонтанное решение. Настолько спонтанно, что мой папа 3 марта, на восьмой день войны, говорит: «Через час выезжаем на вокзал». Почему решили ехать? Потому что в очередной раз по Днепру ударила ракета. Кроме этого, все остались без работы, а жить за что-то надо.

Сначала мы выехали во Львов, а потом уже в Польшу. В Польше решали, куда ехать дальше. У нас было два варианта – Германия или Швеция. В конце решили выбрать Германию потому, что на то время здесь еще не было так много беженцев, как в Польше. Тай в Германии легче найти работу. Уехали — я, мама, три моих младших брата, сестра и моя подруга из Одессы.

Дорогу пережили, но было очень сложно. Когда мы приехали к вокзалу Днепра, там была куча людей, все паникуют, кричат, толкаются. Мы чудом попали на эвакуационный поезд во Львов. В купе нас было 16 человек, все сидели по четыре человека на полках, также люди сидели в коридорах. Ехали мы так почти сутки. За время поездки проезжали определенные опасные участки, и проводники говорили выключить геолокацию, отключить свет и закрыть шторы в купе. Когда мы доехали до Львова, стали искать варианты, как добраться до границы. Через знакомых узнали номер парня, который возил людей к границе, договорились с ним, и ждали его еще несколько часов, пока он вернется с границы.

Добирались до границы мы семь часов, были огромные пробки — много машин, автобусов, фур. Дальше на нас чеках пеший переход границы, мы встали в очередь и прождали еще семь часов ночью на морозе. Все очень озябли, но рядом была палатка, куда можно было пойти попить чаю и поесть бутерброды и сладости. Затем нас подобрал автобус, который вез людей в таможенный контроль. В этой очереди мы простояли еще пять часов.

В приграничной зоне на стороне Польши, месту нас очень хорошо встретили, накормили, напоили, отогрели, а затем повезли в распределительный пункт. Там нас спрашивали, кому куда нужно ехать, и искали волонтеров, которые смогут отвести в определенных городов. Там также можно было поесть, погреться, получить польскую сим-карту для связи. Сначала мы ехали к знакомым в Кракове, а через четыре дня отправлялись в Берлин.

На местном вокзале в Берлине мы нашли волонтеров, сказали, что мы не знаем куда ехать, они сказали, что сейчас найдут. Потом нас позвали волонтеры, они собирали автобус, чтобы вести людей в какой-нибудь городок, мы поехали на этом автобусе.

Когда мы приехали, нас поселили на одну ночь в общежитии полицейского университета. Утром мы заполнили анкеты и начали искать жилье. Уже днем ​​жилье нашли, но нас повезли в квартиру. На всех нас, семь человек, дали трехкомнатную квартиру. В ней было все, кроме стиральной машинки и интернета.

Квартира в Германии, куда поселили беженцев из Украины. На столе – продукты из гуманитарной помощи.

Кстати, во время пересечения границы с документами проблем не было — необходим был только паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Я и моя подруга пересекали с загранпаспортами, мама с бумажным украинским, один малый со свидетельством о рождении. , все остальные с украинским внутренним паспортом

Языкового барьера тоже не ощутимо, потому что я знаю английский. Если кто-то не понимает английский, то гугл-переводчик в помощь. Есть также русскоязычные люди, которые помогают переселенцам, поэтому с этим проблем нет. Работать в Германии нельзя, пока мы не получим разрешение. В первые дни мы жили на свои сбережения, но через несколько лет нам выдали денежную помощь — на каждого человека она разная, все зависит от возраста. А вот жилье предоставили бесплатно, для этого нужно сделать кучу документов. Но везде есть люди, которые помогают, потому это не проблема.

Здесь многие поддерживают Украину, повсюду висит украинский флаг. Люди хорошо относятся, помогают, подсказывают, как правильно делать, какие правила и законы.

Я очень скучаю по Украине, скучаю по друзьям, родственникам. У меня было мнение вернуться назад, но останавливает финансовый вопрос. Как только Украина победит и война закончится, мы вернемся. Слава Украине! Слава нации!