Новости Одессы и Одесской области

Пляжи Южного и окрестных поселков заминировали

Пляжи Южного и окрестных поселков заминировали

Купаться, да и просто находиться на пляжах Южненской территориальной громады теперь смертельно опасно – там мины.

Об этом сообщили в городском совете Южного.

«На пляжах Южненской территориальной громады Одесской области появились противопехотные мины. Они реагируют на пешеходов и могут сдетонировать от наступления», — сказано в сообщении.

Поэтому людям запретили ходить по песку.

Также запрещено находиться на пляжах в Одессе. Они тоже заминированы, а на побережье установлены таблички, предупреждающие о минной опасности.

Впрочем, ни призывы, ни предупреждающие таблички некоторых горожан не останавливают. Непонятно, что движет людьми, идущих искупаться в море прямо через минное поле, но такие находятся. Это подтверждают фото и видео, периодически появляющиеся в одесских соцсетях и телеграм-каналах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет. Из-за вторжения россии одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы. Купаться сейчас опасно для жизни. Разминирование проведут после завершения войны и на это понадобится немало времени.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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