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Ремонт перекрестка у Привоза: появились новые рельсы. Что дальше?

Ремонт перекрестка у Привоза: появились новые рельсы. Что дальше?

Капитальный ремонт знаменитого перекрестка у Привоза выходит на финишную прямую: там уже уложены рельсы. Что планируется дальше?

Сложно рассуждать о планах в период военного положения. Потому, вероятно, любое обновление сейчас воспринимается как праздник.

На пересечении Преображенской и Пантелеймоновской — преображения. Это уже не котлован и «разруха», а и в самом деле обновленный перекресток, где уже появилось новое трамвайное полотно. На участке приступили к обустройству светофоров. Идет заливка бетоном, после чего ожидается последний этап — покрытие асфальтом.

ремонт перекрестка
ремонт перекрестка
ремонт перекрестка
ремонт перекрестка
ремонт перекрестка
ремонт перекрестка

Напомним, что рядом смонтирован и павильон первой в Одессе трамвайной остановки «венского типа».

Что планируется дальше? Как нам сообщают официально, завершающим этапом работ станет установление элементов организации дорожного движения, что позволит восстановить движение транспорта через перекресток.

Пресс-служба мэрии приводит комментарий мэра города Геннадия Труханова:

«Планируем закончить капремонт этого перекрестка к середине июня и перейти к следующему этапу. Здесь нам необходима поддержка всех участников дорожного движения и администрации «Привоза». Планируем организовать выделенные полосы для общественного транспорта и автомобилей. Аналогично будет организовано движение и по Новощепному ряду».

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Фото Марии Котовой

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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