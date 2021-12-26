Для детей и родителей: как интересно и весело встретить Новый год

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Встречайте нашу новогоднюю рубрику «Для родителей и детей». В праздничном выпуске мы научим вас мастерить новогодние поделки и играть в веселые игры. А также расскажем, какой подарок лучше оставить своему чаду под елкой в этом году.
Новогодние поделки
Как смастерить игрушки на елку самостоятельно
Веселый снеговик из носка
- Возьмите ненужные белые носки, рис (можно заменить солью), лоскуток ткани, пуговицы, бусы или бисер.
- Отрежьте мысок у носка, а с другой стороны перевяжите его ниткой.
- Насыпьте в носок рис, придавая его основе круглую форму, затем перетяните ниткой, чтобы получился шарик, снова насыпьте рис и сформируйте шар поменьше.
- К шару поменьше пришейте бусы или бисер — так, чтобы получились глаза и нос, а к нижнему шару посередине пришейте пуговицы.
- Сделайте шарф из лоскутка, а вот из отрезанной части мыска получится отличная шапочка для снеговичка.
Снежинки из макарон
- Возьмите макароны разной формы. Например, ракушки, спираль, рожки, бантики и другие.
- Скрепите макароны клеем, чтобы получились снежинки, и покройте их краской, блестками или цветным лаком для ногтей.
- Прикрепите к фигуркам ленту или веревочку, чтобы их можно было подвесить.
Снежки из ниток
- Плотно обмотайте воздушный шарик ниткой белого цвета, затем залейте клеем.
- Пока клей не высох, нитки можно украсить блестками, мишурой или пайетками.
- Когда основа высохнет, лопните шар иголочкой — должна получиться полая сфера из ниток.
- Такие шарики можно сделать разных размеров, а после аккуратно скрепить новогоднюю гирлянду, снеговичка или украсить такими игрушками елку.
Новогодняя елка из палочек
- Приобретите деревянные палочки для мороженого — 8-10 штук. Также нужны зеленая и коричневая краска, клей, металлическая проволока, бусины или разноцветные помпоны, желтый фетр, блестки.
- Склейте три палочки между собой треугольником. Затем на этот каркас вертикально наклейте остальные, чтобы заполнить пустоту внутри фигуры.
- Одну палочку наклейте посередине — это будет ствол елочки. Еще один вариант — возьмите палочку в вертикальном положении и поверх нее приклейте горизонтально другие палочки, но для этого палочки должны быть разных размеров — от меньшего к большему, чтобы получилась треугольная форма елочки.
- Покрасьте заготовку зеленой и коричневой краской, а сверху посыпьте блестками. Кусок проволоки обмотайте вокруг дерева как гирлянду.
- Из фетра вырежьте звезду и наклейте ее на вершину елочки, декорируйте елку помпонами или другими украшениями.
Игры для всей семьи
Шуточные предсказания
Напишите на отдельных листочках по 20-30 вопросов и ответов. Например, вопросы: «Что ты пожелаешь на Новый год?», «Твоя самая яркая мечта», «В этом году я попробую». И смешные ответы: «Перемыть всю посуду», «Переехать в глухую деревню и стать сторожем». Все листочки сверните в трубочки и сложите в разные шляпы. В Новый год вместе с детьми вытащите вопрос, а затем ответ. Должно получиться весело и смешно.
Найди подарок
Спрячьте новогодний подарок в укромном месте, а игроку вручите послание-загадку с указанием, где искать следующую записку (таких записок лучше сделать несколько штук). Решение всех загадок должно привести к месту, где находится подарок.
Ранее мы рассказывали о том, как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году.
Детективы
Детям завязывают глаза и задают вопросы, например, как накрыт новогодний стол? Дети должны вспомнить, что на нем стоит, какие блюда, какие тарелки, бокалы, стаканы. Сколько мальчиков и девочек за столом? Как зовут тех, кто находится за столом? Сколько родителей в доме? Во что они одеты?
К игре можно подключить бабушек и дедушек. Приз — за самый точный ответ.
Совет Деда Мороза
Что подарить ребенку на Новый год?
Мы подготовили для вас список самых актуальных и в то же время недорогих подарков для детей в этом году.
Что подарить малышу?
- Наборы игр с водой — это могут быть раскраски водой, конструкции с механизмами и другие разнообразные игровые наборы.
Цена — от 100 гривен.
- Машинка на радиоуправлении — и мальчики, и девочки смогут почувствовать себя гонщиками дома и на улице. Цена — от 150 гривен.
- Игрушка-питомец — у ребенка появится настоящий друг, который умеет лаять, мяукать, реагировать на голос, кушать и даже ходить в туалет.
Цена — от 350 гривен.
- Игровая палатка — дети любят сооружать из подручных материалов домики, обустраивать их, играть и даже спать в них. Цена — от 300 гривен.
- Шпионский набор — такая игра будет интересна и девочкам, и мальчикам. Цена — от 200 гривен.
Что подарить школьнику?
- Точки-сидушки — это спортивно-игровой тренажер, который будет не только полезен, но интересен ребенку начальных классов.
Цена — от 300 гривен.
- Умный робот своими руками — уникальный конструктор для самостоятельной сборки, рекомендованный детям от 8 лет.
Цена — от 400 гривен.
- Муравьиная ферма — оригинальный подарок для ребенка 10-12 лет, научит ответственности и заботе об окружающей среде.
Цена — от 500 гривен.
- Краски для росписи футболок — помогут девочкам нарисовать уникальный рисунок на футболке и сделать вещь необычной.
Цена — от 100 гривен.
- Детская пижама-кигуруми — плюшевая пижама в виде животных или различных персонажей мультфильмов. Тренд молодежной моды.
Цена — от 300 гривен.
Что подарить подростку?
- Чашка-батарейка — этот подарок будет кстати для мальчиков. Секрет чашки в термослое, на который нанесено изображение уровня заряда батарейки. Для того чтобы батарейка была «полной», в чашку нужно налить горячий напиток.
Цена — 150-200 гривен.
- Консервированные носки с конфетами — необычный, но полезный подарок и для девушек, и для парней. Кстати, чем ярче и необычнее носки, тем круче.
Цена — от 100 гривен.
- Наушники, флешка, беспроводная колонка — это идеальный вариант подарка для подростка, как и чехол для смартфона.
Цены на гаджеты — от 150-200 гривен.
- Косметика и украшения — в подростковом возрасте девочкам хочется иметь свою личную косметику и бижутерию. Цена наборов — от 150 гривен.
- Настольные игры и книги — лучший вариант подарка для детей, в том числе для подростков. Познавательные настольные игры и книги популярных авторов увлекут любого.
Цена — от 120 гривен.
Подготовила Анастасия ЕПУРЬ
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