Для детей и родителей: как интересно и весело встретить Новый год

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Встречайте нашу новогоднюю рубрику «Для родителей и детей». В праздничном выпуске мы научим вас мастерить новогодние поделки и играть в веселые игры. А также расскажем, какой подарок лучше оставить своему чаду под елкой в этом году.

Новогодние поделки

Как смастерить игрушки на елку самостоятельно

Веселый снеговик из носка

Возьмите ненужные белые носки, рис (можно заменить солью), лоскуток ткани, пуговицы, бусы или бисер. Отрежьте мысок у носка, а с другой стороны перевяжите его ниткой. Насыпьте в носок рис, придавая его основе круглую форму, затем перетяните ниткой, чтобы получился шарик, снова насыпьте рис и сформируйте шар поменьше. К шару поменьше пришейте бусы или бисер — так, чтобы получились глаза и нос, а к нижнему шару посередине пришейте пуговицы. Сделайте шарф из лоскутка, а вот из отрезанной части мыска получится отличная шапочка для снеговичка.

Снежинки из макарон

Возьмите макароны разной формы. Например, ракушки, спираль, рожки, бантики и другие. Скрепите макароны клеем, чтобы получились снежинки, и покройте их краской, блестками или цветным лаком для ногтей. Прикрепите к фигуркам ленту или веревочку, чтобы их можно было подвесить.

Снежки из ниток

Плотно обмотайте воздушный шарик ниткой белого цвета, затем залейте клеем. Пока клей не высох, нитки можно украсить блестками, мишурой или пайетками. Когда основа высохнет, лопните шар иголочкой — должна получиться полая сфера из ниток. Такие шарики можно сделать разных размеров, а после аккуратно скрепить новогоднюю гирлянду, снеговичка или украсить такими игрушками елку.

Новогодняя елка из палочек

Приобретите деревянные палочки для мороженого — 8-10 штук. Также нужны зеленая и коричневая краска, клей, металлическая проволока, бусины или разноцветные помпоны, желтый фетр, блестки. Склейте три палочки между собой треугольником. Затем на этот каркас вертикально наклейте остальные, чтобы заполнить пустоту внутри фигуры. Одну палочку наклейте посередине — это будет ствол елочки. Еще один вариант — возьмите палочку в вертикальном положении и поверх нее приклейте горизонтально другие палочки, но для этого палочки должны быть разных размеров — от меньшего к большему, чтобы получилась треугольная форма елочки. Покрасьте заготовку зеленой и коричневой краской, а сверху посыпьте блестками. Кусок проволоки обмотайте вокруг дерева как гирлянду. Из фетра вырежьте звезду и наклейте ее на вершину елочки, декорируйте елку помпонами или другими украшениями.

Игры для всей семьи

Шуточные предсказания

Напишите на отдельных листочках по 20-30 вопросов и ответов. Например, вопросы: «Что ты пожелаешь на Новый год?», «Твоя самая яркая мечта», «В этом году я попробую». И смешные ответы: «Перемыть всю посуду», «Переехать в глухую деревню и стать сторожем». Все листочки сверните в трубочки и сложите в разные шляпы. В Новый год вместе с детьми вытащите вопрос, а затем ответ. Должно получиться весело и смешно.

Найди подарок

Спрячьте новогодний подарок в укромном месте, а игроку вручите послание-загадку с указанием, где искать следующую записку (таких записок лучше сделать несколько штук). Решение всех загадок должно привести к месту, где находится подарок.

Ранее мы рассказывали о том, как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году.

Детективы

Детям завязывают глаза и задают вопросы, например, как накрыт новогодний стол? Дети должны вспомнить, что на нем стоит, какие блюда, какие тарелки, бокалы, стаканы. Сколько мальчиков и девочек за столом? Как зовут тех, кто находится за столом? Сколько родителей в доме? Во что они одеты?

К игре можно подключить бабушек и дедушек. Приз — за самый точный ответ.

Совет Деда Мороза

Что подарить ребенку на Новый год?

Мы подготовили для вас список самых актуальных и в то же время недорогих подарков для детей в этом году.

Что подарить малышу?

Наборы игр с водой — это могут быть раскраски водой, конструкции с механизмами и другие разнообразные игровые наборы.

Цена — от 100 гривен.

— это могут быть раскраски водой, конструкции с механизмами и другие разнообразные игровые наборы. Машинка на радиоуправлении — и мальчики, и девочки смогут почувствовать себя гонщиками дома и на улице. Цена — от 150 гривен.

— и мальчики, и девочки смогут почувствовать себя гонщиками дома и на улице. Игрушка-питомец — у ребенка появится настоящий друг, который умеет лаять, мяукать, реагировать на голос, кушать и даже ходить в туалет.

Цена — от 350 гривен.

— у ребенка появится настоящий друг, который умеет лаять, мяукать, реагировать на голос, кушать и даже ходить в туалет. Игровая палатка — дети любят сооружать из подручных материалов домики, обустраивать их, играть и даже спать в них. Цена — от 300 гривен.

— дети любят сооружать из подручных материалов домики, обустраивать их, играть и даже спать в них. Шпионский набор — такая игра будет интересна и девочкам, и мальчикам. Цена — от 200 гривен.

Что подарить школьнику?

Точки-сидушки — это спортивно-игровой тренажер, который будет не только полезен, но интересен ребенку начальных классов.

Цена — от 300 гривен.

— это спортивно-игровой тренажер, который будет не только полезен, но интересен ребенку начальных классов. Умный робот своими руками — уникальный конструктор для самостоятельной сборки, рекомендованный детям от 8 лет.

Цена — от 400 гривен.

— уникальный конструктор для самостоятельной сборки, рекомендованный детям от 8 лет. Муравьиная ферма — оригинальный подарок для ребенка 10-12 лет, научит ответственности и заботе об окружающей среде.

Цена — от 500 гривен.

— оригинальный подарок для ребенка 10-12 лет, научит ответственности и заботе об окружающей среде. Краски для росписи футболок — помогут девочкам нарисовать уникальный рисунок на футболке и сделать вещь необычной.

Цена — от 100 гривен.

— помогут девочкам нарисовать уникальный рисунок на футболке и сделать вещь необычной. Детская пижама-кигуруми — плюшевая пижама в виде животных или различных персонажей мультфильмов. Тренд молодежной моды.

Цена — от 300 гривен.

Что подарить подростку?

Чашка-батарейка — этот подарок будет кстати для мальчиков. Секрет чашки в термослое, на который нанесено изображение уровня заряда батарейки. Для того чтобы батарейка была «полной», в чашку нужно налить горячий напиток.

Цена — 150-200 гривен.

— этот подарок будет кстати для мальчиков. Секрет чашки в термослое, на который нанесено изображение уровня заряда батарейки. Для того чтобы батарейка была «полной», в чашку нужно налить горячий напиток. Консервированные носки с конфетами — необычный, но полезный подарок и для девушек, и для парней. Кстати, чем ярче и необычнее носки, тем круче.

Цена — от 100 гривен.

— необычный, но полезный подарок и для девушек, и для парней. Кстати, чем ярче и необычнее носки, тем круче. Наушники, флешка, беспроводная колонка — это идеальный вариант подарка для подростка, как и чехол для смартфона.

Цены на гаджеты — от 150-200 гривен.

— это идеальный вариант подарка для подростка, как и чехол для смартфона. Косметика и украшения — в подростковом возрасте девочкам хочется иметь свою личную косметику и бижутерию. Цена наборов — от 150 гривен.

— в подростковом возрасте девочкам хочется иметь свою личную косметику и бижутерию. Настольные игры и книги — лучший вариант подарка для детей, в том числе для подростков. Познавательные настольные игры и книги популярных авторов увлекут любого.

Цена — от 120 гривен.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

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