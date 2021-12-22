Сколько стоит Новый год: во что обойдутся праздничные «Оливье» и «Сельдь под шубой»?

Чтобы приготовить традиционные новогодние салаты, в 2021 году нам предстоит заплатить за продукты, входящие в них, на 30% больше, чем в 2020-м.

К такому выводу пришли специалисты Госстата. Основываясь на ценах одесских супермаркетов и Привоза, мы тоже посчитали, во сколько обойдутся блюда, без которых праздничное застолье представить невозможно. При этом стоимость соли и перца, необходимых по рецептуре, в расчетах не учитывали.

За «Сельдь под шубой» надо отдать почти сотню гривен

Чтобы сейчас купить продукты, входящие в классический рецепт «Сельди под шубой», в среднем необходимо будет потратить 97,88 гривни.

Заплатить по нынешним ценам придется за: селедку — 98 гривен за килограмм (450 грамм = 44,10 гривни); картофель — 7,20 гривни за кило (300 грамм = 2,16 гривни); морковь — 9,50 гривни за килограмм (250 грамм = 2,38 гривни); свеклу — 14 гривен за килограмм (450 грамм = 6,30 гривни); лук — 10,90 гривни за кило (150 грамм = 1,64 гривни); три яйца — 36 гривен десяток (10,80 гривни); майонез, 300 грамм = 30,50 гривни.

«Оливье» будет дешевле с курятиной

На покупку всех продуктов для «Оливье» придется потратить от 114,25 до 166,45 гривни. Купить потребуется: картофель — 7,20 гривни за кило (400 грамм = 2,88 гривни); морковь — 9,50 гривни за килограмм (250 грамм = 2,38 гривни); маринованные либо соленые огурцы — 59,50 гривни за кило (150 грамм = 8,90 гривни); консервированный горошек, 1 банка = 26,80 гривни; лук — 10,90 гривни за килограмм (150 грамм = 1,64 гривни); майонез, 150 грамм = 15,25 гривни; четыре яйца — 36 гривен десяток (14,40 гривни); колбасу «докторскую» — 235,50 гривни за кило (400 грамм = 94,20 гривни).

Впрочем, выгоднее и полезнее готовить «Оливье» с куриной грудинкой: 105 гривен за кило, а 400 грамм = 42 гривни.

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С икрой и шампанским

А в целом новогодний стол при встрече 2022 года, украшенный деликатесами, для семьи из четырех человек, по прогнозам Госслужбы статистики, обойдется примерно в 2325 гривен. В прошлом году на праздничное застолье тратили меньше. И в эту сумму — кроме затрат на любимые салаты — вошли мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Сегодня же за полкило сырокопченой колбасы «Салями» придется отдать 98,50 гривни, за килограмм шоколадных конфет — 170 гривен. Баночка красной икры (120 грамм) обойдется в 260 гривен, а 200 грамм красной рыбы — в 220. Шампанское сейчас стоит в среднем 109 гривен, а за полулитровую бутылку коньяка нужно заплатить около 180 гривен.

Специалисты отмечают, что рост цен на продтовары в Украине связан с подорожанием продуктов во всем мире. Так что «индекс оливье» — так называется средняя сумма, которую придется заплатить за приготовление любимого салата, — зависит не только от отечественной инфляции.

Не картошкой единой

Новогодний стол в этом году вообще будет дороже, чем в 2020-м. Ведь за год цены «взлетели» на все продукты: на 70% подорожал лук, на 60% — свекла, на 30% — морковь, на треть вырос ценник на яйца, почти вполовину — на майонез, на четверть «поднялась» куриная тушка, на 20% — филе. Разве что фрукты по сравнению с прошлым годом подешевели на 6,4%, а картофель — на 15%. Но из одной картошки новогодние салаты не соорудишь.

Поэтому уже сегодня одесситам на праздничное застолье придется потратить средств на 25% больше. Да и вполне вероятно, что накануне праздников цены на продукты взлетят еще на 3-4%.

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