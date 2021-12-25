Как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году

Следующий год — год Голубого (хотя некоторые источники говорят, что Черного) водяного Тигра. В водной стихии хищник приходит раз в 60 лет.



Тигр — животное-лидер. Его считают символом могущества и благородства. Гордому хищнику присуща любознательность, его даже можно назвать прирожденным авантюристом. Тигр непоседлив, любит разно­образие, постоянно меняет обстановку. В то же время Тигр считается преданным и верным зверем, поэтому от 2022-го можно ждать домашнего уюта, любви и взаимопонимания.



Покровитель года своенравен и строптив, любит конфликтовать. В опалу к Тигру могут попасть ленивые люди, которые привыкли плыть по течению и надеяться на судьбу.



Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных, а значит, нам надо быть готовыми к переменам. Поэтому символ года, например, может помочь наконец решиться на перемены, которые так долго оставались мечтами. Благоприятно менять место работы.



Причем можно кардинально сменить сферу деятельности. Тигр советует осваивать новые умения и двигаться вперед. Кроме того, в этом году удачным будет переезд на новое место.



Стихия года — вода. Она смягчит горячий пыл и агрессию Тигра. При этом людям придется подстраиваться под двойственную природу, ведь вода — это и благодатные дожди в засуху, и разрушительные шторма. Водная стихия способствует самовыражению, поэтому год будет благоприятным для творческих начинаний.



Под покровительством активного и энергичного животного год обещает быть наполнен яркими и незабываемыми событиями. Чтобы в год Тигра вам сопутствовала удача и везение в делах, большую полосатую кошку нужно как следует задобрить.