Как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году
Подготовила: Татьяна СЯРОВА • Время чтения: 7 минут
2022 год, согласно восточному календарю, возьмет в свои лапы благородный хищник — Тигр, а точнее — Голубой водяной Тигр. Это своенравное дикое животное, которое предпочитает порядок во всем. В канун Нового года многие задаются вопросом, как подготовиться к празднику, в чем лучше встречать полосатого хозяина года и как украсить новогодний стол, чтобы символ года остался доволен и был к нам благосклонен. «Одесская жизнь» собрала для своих читателей самые полезные советы.
С кем встречать Новый год?
Тигр — это сородич домашней кошки, он также любит комфорт и не жалует шумные вечеринки со множеством незнакомых людей. Поэтому звезды советуют этот Новый год встречать в компании членов семьи и близких друзей.
При этом Тигр, хоть и уважает традиции, но не против экспериментов. Так что большая кошка вполне будет не против встречать Новый год в гостях. Главное — чтобы без больших компаний.
Как украсить дом?
В декоре дома нужно использовать теплые натуральные оттенки, в особенности желтые, золотые. Стоит позаботиться о наличии мягких пледов, подушек — всего, что создает ощущение уюта и понравится любой, даже дикой кошке.
Отличным вариантом в этом будут деревянные или металлические аксессуары: всевозможные вазочки, статуэтки, фигурки.
При этом предельную осторожность стоит проявить со стихией огня. Водяной Тигр боится огня и держится от него подальше. Так что лучше избегать свечей и открытого пламени.
Что надеть на встречу Нового года?
Символ года — Голубой водяной Тигр. И неудивительно, что 2022-й рекомендуется встречать в одежде всех оттенков голубого: особое внимание следует обратить на морские и бирюзовые цвета. Также не стоит отвергать классику — черный цвет. Подойдут для новогоднего наряда песочный, золотистый, насыщенный бежевый цвета, а также оттенки зеленого, ведь Тигр — житель джунглей и зелень ему по нраву.
А вот выглядеть в новогоднюю ночь как опасный хищник нельзя. Крадущийся к вашему порогу Тигр может принять вас за соперника. И тогда последствия могут быть непредсказуемыми. Потому лучше оставить на другой случай одежду с животными принтами (тигровые, леопардовые наряды) и агрессивную бижутерию.
Аксессуары предпочтительнее выбирать цвета водной стихии: лунный, белый опал, жемчуг, бесцветный сапфир, алмаз, циркон.
Какому подарку обрадуется Тигр?
Гордый и статусный Тигр очень любит роскошь, изящество и красоту. Под стать символу года подарок должен быть презентабельным.
Это год, когда подарки должны быть «для души». Например, картины, книги, билеты в театр или на выставку, красивое постельное и нижнее белье, все для путешествий, товары для хобби. Учитывая, что Тигр много времени проводит в движении, он явно будет не против спортивных подарков.
Обязательно надо позаботиться об оформлении — не забудьте завернуть подарок в красивую упаковку.
Чем угощать гостей и Тигра?
В обязательном порядке на столе должно быть мясо, ведь Тигр — хищник. Лучше — побольше. В идеале вообще использовать разные виды мяса: говядину, свинину, кролика, птицу. Причем это касается как салатов и закусок, так и горячих блюд. Прекрасно подойдут мясные нарезки и рулеты, блюда на мангале, запеченное мясо, жаркое.
Иногда тигр в лечебных целях употребляет в пищу целебные травы и свежие ягоды. Потому стоит позаботиться о зелени на праздничном столе. Украсьте еду веточками трав, не забудьте о зеленых салатах, овощах.
При этом Тигр как тотемное животное не переносит алкоголь, поэтому в новогоднюю ночь стоит избегать крепких напитков — вино станет лучшим выбором. Лучше отказаться от сладких газировок. Предпочтение стоит отдать свежевыжатым сокам, домашним компотам.
На столе обязательно должны быть фрукты — хурма, апельсины, мандарины. К сладостям символ 2022 года равнодушен, однако они его не отпугнут.
Стоит уделить внимание и сервировке стола. Тигр пусть и не царь зверей, но определенно оценит красоту. Если есть возможность, стоит расположить праздничный стол в центре комнаты. От яркого освещения лучше отказаться. Тигры хорошо видят в темноте и не любят избыток искусственного света. Салфетки и скатерть выбираем с сочетанием белого и золотого, а также классические новогодние цвета — красный с зеленым. Тарелки желательно взять чисто белые или с минималистичным рисунком. Возможно, с золотистой кромкой.
Что не стоит дарить в год Тигра?
• Никаких «приятных мелочей» для хозяйства.
• Не дарите парфюмерию, особенно если у нее резкий запах. Тигр этому не обрадуется.
• Нельзя дарить подарки, связанные с вредными привычками, особенно с огнем: зажигалки, пепельницы, сигары, алкоголь.
• Не стоит дарить расчески, гребни, бальзамы и масла для волос. Тигр — свободолюбивое животное и не терпит чужих почесываний.
• Не следует дарить кошельки, сумки или копилки. В 2022-м эти вещи принесут получателю финансовые проблемы.
• Избегайте зеркал. Это сулит одариваемому неудачи в личной жизни.
Если вы все же станете адресатом «неудачного» подарка, то искренне примите его, но спрячьте подальше до окончания новогодней ночи.
Что не стоит делать в преддверии Нового года:
• стричься за несколько часов до Нового года;
• встречать праздник в одиночестве и унынии;
• ставить на стол большое количество рыбных блюд (лучше мясо);
• проводить генеральную уборку 31-го числа;
• стирать одежду и развешивать белье в канун праздника;
• брать в долг или занимать деньги.
Как привлечь удачу в 2022 году?
Лучший способ привлечь в дом удачу — это завести себе талисман. В этом году им может стать фигурка тигра. Лучше, если она будет выполнена из обычного или полудрагоценного металла. Кроме того, подойдут материалы, напоминающие воду, — стекло, хрусталь. Хорошо, если талисман всегда будет с вами, например в виде броши или подвески на цепочке.
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Что известно о символе года – Тигре?
Следующий год — год Голубого (хотя некоторые источники говорят, что Черного) водяного Тигра. В водной стихии хищник приходит раз в 60 лет.
Тигр — животное-лидер. Его считают символом могущества и благородства. Гордому хищнику присуща любознательность, его даже можно назвать прирожденным авантюристом. Тигр непоседлив, любит разнообразие, постоянно меняет обстановку. В то же время Тигр считается преданным и верным зверем, поэтому от 2022-го можно ждать домашнего уюта, любви и взаимопонимания.
Покровитель года своенравен и строптив, любит конфликтовать. В опалу к Тигру могут попасть ленивые люди, которые привыкли плыть по течению и надеяться на судьбу.
Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных, а значит, нам надо быть готовыми к переменам. Поэтому символ года, например, может помочь наконец решиться на перемены, которые так долго оставались мечтами. Благоприятно менять место работы.
Причем можно кардинально сменить сферу деятельности. Тигр советует осваивать новые умения и двигаться вперед. Кроме того, в этом году удачным будет переезд на новое место.
Стихия года — вода. Она смягчит горячий пыл и агрессию Тигра. При этом людям придется подстраиваться под двойственную природу, ведь вода — это и благодатные дожди в засуху, и разрушительные шторма. Водная стихия способствует самовыражению, поэтому год будет благоприятным для творческих начинаний.
Под покровительством активного и энергичного животного год обещает быть наполнен яркими и незабываемыми событиями. Чтобы в год Тигра вам сопутствовала удача и везение в делах, большую полосатую кошку нужно как следует задобрить.