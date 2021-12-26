Одесситы остались без дешевых айфонов к Новому году

В международном аэропорту «Одесса» пограничники пресекли незаконный ввоз в Украину более 200 мобильных телефонов iPhone 13 Pro Max. Ух пытался провезти в Украину из ОАЭ наш соотечественник.

Агрессивный «перевозчик» привлек внимание пограничников

В сообщении Государственной пограничной службы сказано, что для прохождения контроля мужчина специально выбрал «зеленый» коридор чтобы избежать таможенных платежей за перевозку ценных вещей.

Кроме того, «перевозчик» вел себя довольно агрессивно, не желая выполнять законные требования правоохранителей по осмотру вещей и всячески пытался как можно быстрее покинуть территорию пункта пропуска. Однако ему это не удалось.

Котрабандист пытался ввезти 204 айфона на 7 миллионов гривен

Во время проверки четырех чемоданов правоохранители обнаружили 204 мобильных девайса iPhone 13 Pro Max в фирменных пакетах. Телефоны у контрабандиста изъяли. Их общая стоимость составляет более 7 миллионов гривен.

Кроме того, нарушитель получил еще и админштраф по статье 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились оперативниками Одесского пограничного отряда совместно с представителями таможни, СБУ и ДБР.

Напомним, вчера пограничники обнаружили еще около восьми десятков гаджетов Apple. Их граждане Украины пытались незаконно переместить через пункт пропуска «Тиса» на границе с Венгрией и через столичный аэропорт «Киев».

Ранее мы рассказывали как на пункте пропуска паромной переправы «Орловка» пограничники не дали вывезти из Украины предметы старины: старинные книгу и картину.

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Фото пресс-службы Государственной пограничной службы Украины