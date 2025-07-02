Ключевые моменты:

В Одесской области подростки от 14 до 17 лет получили преступные предложения от спецслужб агрессора через мессенджеры.

Им предлагали деньги за фото военных объектов и поджоги техники.

Подростки отказались и сообщили о провокации взрослым и полиции.

Благодаря их действиям удалось предотвратить опасные преступления.

Полиция вручила благодарности и подарки.

Пятеро подростков из Одесской области — четверо парней и одна девушка в возрасте от 14 до 17 лет — проявили гражданскую зрелость, отказавшись от преступных предложений, поступивших им через мессенджеры от спецслужб государства-агрессора.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Представители российских спецслужб предлагали подросткам денежное вознаграждение за фото военных объектов, поджоги релейных шкафов и техники силовиков. Однако молодые люди не только отвергли провокацию, но и сообщили о ней взрослым и правоохранителям, что позволило предотвратить возможные диверсии.

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В полиции поблагодарили подростков за сознательную позицию и назвали их поступок примером настоящего патриотизма.

“Они не поддались на вражеские обещания, отказались от «легких денег» и выбрали сторону правды. Поступили как сознательные граждане своего государства. Мы искренне благодарим их, и призываем всех не молчать о подобных случаях», — отметила начальница отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова.

Правоохранители также выразили благодарность родителям за достойное воспитание и вручили подросткам благодарности и подарки.

Ранее в Одесской области задержали шестерых подростков, которые поджигали автомобили военнослужащих ВСУ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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