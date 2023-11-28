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Геноцид голодом. Одесситам показали, как выживали украинцы во время Голодоморов (фоторепортаж)

Геноцид голодом. Одесситам показали, как выживали украинцы во время Голодоморов (фоторепортаж)

В День памяти жертв Голодоморов в Украине в Одесском профучилище морского туристического сервиса представили выставку-реквием блюд, воспроизведенных по воспоминаниям людей, переживших Голодомор в Одесской области.

Этот проект проводят третий год подряд. На стендах – репейники, корни деревьев, солома, толчки подсолнуха, кожаные ремни и сапоги. На современный взгляд, все эти вещи и растения, не пригодные к еде, но все это вынуждены были украинцы, чтобы выжить в страшные годы голода 20-х, 30-х, 40-х годов.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

Авторы идеи, преподавательницы училища Анна Михайленко и Людмила Марущак рассказали, что подготовка к выставке длится почти год и в процесс вовлечены историки, студенты и их родственники. Это настоящее глубокое исследование, где первоначально изучаются архивные документы, воспоминания жителей Одесской области. После этого отбираются блюда и начинается поиск необходимых ингредиентов.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

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В этом году удалось реконструировать одиннадцать блюд из трав, корешков, подгнивших овощей. Посетители могли попробовать по вкусу компот из свеклы и веточек вишни, лепешки с бузиной, маторженики.

Собирала у мамы картошку, — рассказывает старший мастер Людмила Марущак, — бросала ее в морозилку на неделю. После этого она еще с неделю у меня стояла, потому что нам нужно было, чтобы она подтекала. А дальше зачищали свежий картофель, высушивали, перемалывали, смешивали. Из этой муки блины делали, такие бевки. Они были ужасающие. Из картофельной шелухи я готовила что-то вроде бочков. Все это я брала из воспоминаний.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

Работа с материалом, погружение в процесс заставляет молодежь иначе смотреть на исторические события, исследовать историю собственных семей. Студенты расспрашивают своих родных о тех страшных годах, записывают воспоминания, готовят собственные реконструкции.

Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко
Голодомор. Сущенко

Я увидела по детям, по их глазам, что они в шоке. Одно дело смотреть на фото блюд в инстаграмме, другое увидеть вживую, или самому отваривать много часов кожаный ботинок и готовить на этом отваре «суп» со щавелем и частицами подсолнуха.

говорит Анна Михайленко.

Голодомор. Сущенко

Выставка работала один день, но посмотреть блюда можно именно в социальных сетях училища в любое время.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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