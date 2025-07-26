Первый день лета в Одессе, загар

Ключевые моменты:

  • В Одессе: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха: ночью 23–25°C, днем 31–33°C;
  • По Одесской области местами кратковременные дожди и грозы. Воздух днем местами прогреется до +38°C;
  • Видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 27 июля

Завтра в Одессе переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер восточный, 7–12 м/с.

Температура ночью 23–25°C, днем она поднимется до 31–33°C.

Температура морской воды – 23–24°C.

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Прогноз погоды в Одесской области на 27 июля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 7–12 м/с, днем местами во время грозы шквалы 15–20 м/с.

Температура ночью 20–25°C, днем 30–35°C, местами до 38°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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