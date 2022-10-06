Дачные советы октября: посевной календарь и подготовка к зимовке

Осенние дни короткие, и их нужно максимально эффективно использовать при работе на приусадебном участке. Не откладывайте на завтра то, что можно перекопать или посадить сегодня. Делайте грядки под зимние посевы, готовьте дом к зимовке. Делайте все в срок, чтобы осталось время для отдыха под теплыми солнечными лучами бабьего лета.

Что посадить и посеять в октябре?

Благоприятные дни для посадки и посева в октябре:

чеснок – 10;

абрикос, айва, груша, вишня, персик, слива, алыча, черешня, яблоня – 11, 12;

грецкий орех – 11-14;

ежевика, крыжовник, малина, смородина, йошта, анютины глазки, кресс-салат – 7, 8;

земляника, клубника, гиацинт – 16;

ирга, калина, инжир, облепиха, хурма, цветы из луковиц, морковь, петрушка на корень, сельдерей, свекла – 11, 12, 16;

хризантема – 19-22;

лук на перо – 28-30;

шпинат, укроп, фенхель – 30;

шпинат – 7, 8, 30.

Запрещенные дни:

5 октября – для цветов и овощных культур;

24-26 октября – для всех культур.

Агротехнические мероприятия на октябрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 10, 13, 14, 18-22;

закладка компоста – нет;

обрезка ветвей и побегов – 13-22;

опрыскивание, уничтожение вредителей – 18-22;

полив (вне зависимости от фазы Луны) – 7, 8, 16, 17;

прививка – 7, 8, 30;

прополка – 18-22;

внесение минеральных удобрений – 7, 8, 30;

внесение органических удобрений – 11, 12, 16, 17.

Примечание: Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Во саду ли в огороде

Сад. В октябре начинается время осенних посадок кустарников. При покупке саженцев важно обращать внимание на корни, которые должны быть защищены от ветра и солнечных лучей. Заранее выкопайте посадочные ямы, чтобы почва успела дать усадку. Если почва задерненная, бросайте верхний слой на дно ямы корнями вверх.

Огород. При осенней перекопке не разбивайте земляной ком лопатой, за вас это сделают осадки и морозы. Растительные остатки лучше закопать, переслаивая почвой, в траншеи под будущими грядками. Если складываете ботву в компостные кучи, переслаивайте ее соломой.

Виноградник. Пока погода позволяет держать на лозах поздние сорта винограда, однако это влияет на вызревание лозы. Окончательное решение принимайте в зависимости от вызревания лоз, которые вы оставляете на плодоношение и замещение (плодовые звенья). Не вырезайте зеленые лозы, пусть еще «поработают» на накопление пластических веществ для корневой системы.

Цветник. Высаживают луковицы цветов, зацветающих весной. Проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями зимующих многолетников. Выкапывают луковицы и клубни для зимнего хранения. Георгины выкапывают после первого заморозка, чтобы листья максимально отдали питательные вещества в корневища.

Почему желтеет озимый чеснок

Озимый чеснок является одной из самых популярных культур на наших огородах, однако у многих дачников возникают проблемы с пожелтением листьев.

Первая причина – несоблюдение сроков осенней посадки. При ранней посадке чеснок наращивает, кроме корней, листовую массу. Сырость, холод, недостаток света приводят к появлению весной желтых всходов. Без весенней подкормки аммиачной селитрой нормального урожая вы не получите. Почему именно аммиачной селитрой, а не карбамидом? Карбамид (мочевина) плохо усваивается чесноком в холодной почве (ниже 14оС). Из органики весной чеснок можно подкормить куриным пометом или навозом.

Вторая причина – слишком мелкая посадка. Глубина посадки должна быть 4-6 сантиметров. При более мелкой посадке почва за зиму осядет, размоется дождями, и листики также будут желтыми. Весной такие луковицы можно воткнуть в почву глубже, подсыпать землей или небольшим слоем компоста.

Самая распространенная третья причина пожелтения листьев – весенние заморозки. В таких случаях проводят опрыскивание стимуляторами роста по листу: 100 миллилитров на 10 литров воды. Препарат начинает действовать при температуре от 5 до 25оС. Второе опрыскивание проводят через две недели.

Тяжелая и кислая почва – четвертая причина пожелтения листьев. При повышенной кислотности с осени под перекопку вносят доломитовую муку (400-500 граммов) или стакан золы на квадратный метр. При высокой кислотности количество золы увеличивают до одного литра.

На тяжелых глинистых почвах осенью под перекопку вносят по ведру перепревшего компоста и песка на квадратный метр.

(Окончание читайте в наших следующих публикациях)

Органическое земледелие: что делать, если почва зарастает мхом

Уплотненная переувлажненная земля покрывается мхом и даже водорослями. Часто это происходит после применения гербицидов или препаратов на основе глифосата.

Тонкий слой почвы, на который попадает глифосат, сильно закисляется. В результате разложения глифосата происходит образование фосфорной кислоты с резким изменением кислотности почвы. Как следствие, нарушаются основные почвообразовательные процессы.

Закисление почвы может происходить и при использовании хлорсодержащих удобрений, монофосфата кальция, нашатырного спирта, аммиачной селитры, суперфосфата, особенно при поверхностном внесении. Позеленение свидетельствует о повышенной кислотности и низком плодородии почвы, поэтому следует предпринять меры по его восстановлению. Необходимо внесение органических удобрений, компоста вместе с раскисляющими препаратами, такими как доломитовая мука и мел.

Ягодник: бактериальный рак корней

Осень – время посадки, размножения или пересадки многих ягодных культур, в том числе малины. Но даже при рассаживании своих саженцев малины нужно обращать внимание на состояние корневой системы.

У пораженных растений опухоли, вызванные бактериями, обычно расположены на корневище, у основания побегов корневой поросли. На зараженных растениях побеги дают слабый прирост, листья желтеют, ягоды формируются мелкие и теряют вкусовые качества.

Считается, что при правильном агротехническом уходе, благодаря высокой корнеобразовательной способности растений малины, ягодник можно оздоровить. Практика же показывает, что эффективных способов борьбы с бактериальным раком корней не существует. От зараженных растений лучше избавиться и произвести посадку здорового посадочного материала на новом месте. В междурядьях молодых растений малины не стоит выращивать овощные культуры, поражаемые корневым раком (томат, свекла, морковь, капуста).

На малине заболевание наиболее вредоносно, его развитию способствует многолетнее возделывание культуры на одном месте. Помимо малины бактериальный корневой рак поражает и другие ягодные культуры, за исключением земляники и винограда.

Распространяется болезнь с зараженным посадочным материалом. На чрезмерно увлажненных землях болезнь развивается сильнее. Важными факторами, которые способствуют этому, являются наличие на корнях малины более крупных чечевичек и повреждение корней малины почвенными вредителями.

Ядовитая красота: чем опасен цветок купена?

Огромное количество прекрасных, радующих глаз растений не просто опасны, а смертельно опасны. Среди них привычные и распространенные в наших палисадниках цветы.

Купена также относится к ядовитым растениям. У нее ядовит и сок, и плоды. Сок цветов вызывает раздражение кожи и глаз. Корневище купены лекарственной или аптечной (душистой) используется в народной медицине, но передозировка тоже приводит к отравлению. Ядовитые плоды купены, как минимум, вызовут рвоту, и это следует учитывать, если на даче отдыхают дети.

(Окончание следует)

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Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников