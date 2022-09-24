Дачные советы сентября: заботимся о плодородии почвы и компостируем ботву

Осень – не только время сбора основных овощей для длительного хранения зимой. Сейчас самая благоприятная пора, чтобы позаботиться о плодородии почвы. Причем не обязательно таскать тонны перегноя по приусадебному участку, многие удобрительные смеси можно приготовить самостоятельно, а некоторые компонетны буквально лежат у нас под ногами. Так что можно не только удобрить почву, но и отпугнуть вредных насекомых и даже кротов.

Во саду ли в огороде

Виноградник. Продолжают снимать урожай для вызревания лозы. Не вздумайте удалять зеленые лозы, мотивируя тем, что они все равно не вызреют и зимой вымерзнут. До полного листопада зеленые лозы отдают корням пластические вещества, что способствует хорошей зимовке виноградника, особенно неукрывного.

Сад. Азотные удобрения осенью вносить нельзя, особенно на многолетних культурах. Можно вносить, в запас и для морозостойкости, для деревьев и кустарников соли железа, цинка и бора – внекорневые обработки, особенно с нижней стороны листа; вечером, при температуре воздуха не ниже +15оС.

Цветник. Сентябрь – самое благоприятное время для посадки и пересадки многолетних и почвопокровных растений, чтобы до наступления холодов они успели укорениться.

Огород. Удаляйте растительные остатки и отправляйте в компост, особенно сорняки с созревающими семенами. Если позволяет здоровье, копайте глубокие траншеи и сбрасывайте туда растительные остатки, переслаивая их почвой. Остальное за вас сделают дождевые черви и осадки.

Защита растений: боремся с инжирной огневкой

Буквально 20-25 лет назад считалось, что у инжира в условиях юга Украины нет «местных» вредителей, однако в последние годы ситуация существенно изменилась. Кроме вездесущих цикадок и клопов-черепашек, на кустах инжира появились инжирные огневки (молелистовертка).

Первые признаки повреждения инжира – листья словно обсыпаны мукой, имеются прогрызенные отверстия и паутина – можно увидеть только в июне. Однако само повреждение листьев этим вредителем происходит еще в мае. Зимует вредитель в виде гусениц под опавшей листвой, в коре деревьев. С наступлением тепла гусеницы в местах зимовки окукливаются, и именно в мае уже вылетает бабочка. На листьях появляется паутина, белый налет и прогрызы листовой пластинки. Вредителя не сразу можно заметить, поэтому на начальных стадиях пропускается самая первая и главная обработка. В результате гусеница успевает вновь окуклиться, причем не в земле, а прямо на листьях, оплетая их паутиной.

Вредитель может дать 2-3 поколения за вегетацию растения. И если первое поколение вредит только листьям, то гусеницы третьего поколения в сентябре прогрызают плоды. Поврежденные плоды меняют свой окрас, сморщиваются раньше времени, создавая впечатление, что они перезрели. Поэтому очень важно бороться с огневкой с весны, не давая ей шанса дожить до созревания урожая. Причем важно обработать листья с обеих сторон при работе контактными препаратами.

Самую первую профилактическую обработку нужно проводить в мае, например, препаратами Актеллик, Актара. В более поздние сроки, когда созревают первые плоды, следует применять биологические препараты с коротким сроком ожидания: Фитоверм, Лепидоцид или Вертимек. Вторую и третью обработки проводят с интервалом в две недели.

Очень важно не оставлять на зиму под инжирными кустами опавшую листву и мульчу.

Органическое земледелие: зачем нужны чернобривцы

Тагетис, бархатцы, оксамитки – все это название одного и того же цветка, более знакомого нам как чернобривцы. Кроме красоты и пышного цветения, неприхотливости, чернобривцы обладают и другими полезными свойствами.

Не все знают, что это отличный сидерат, обладающий свойствами легкого растительного гербицида, оздоравливающий почву и отпугивающий вредителей. Если быть точнее, то они дезориентируют вредителей своим запахом.

Часто, после первых заморозков, цветы попросту выбрасывают с участка – и совершенно напрасно. Ботву следует измельчить лопатой и заделать в почву во время перекопки.

Благодаря мощной корневой системе бархатцы поднимают из глубоких слоев почвы на поверхность различные микроэлементы, которые положительно влияют на урожай будущего года. Кроме того, заделанная в почву ботва бархатцев отпугивает кротов.

Если посадить цветы рядом с луком либо морковью, то бархатцы могут отпугнуть (дезориентировать) таких опасных вредителей, как морковная либо луковая муха, так как выделяют много фитонцидов.

Стоит учесть, что от одной грядки бархатцев на краю огорода защитный эффект будет незначительный. Сеять бархатцы можно рядом, чередуя, практически со всеми овощными культурами.

Кстати, наибольшее количество полезных веществ содержится в бархатцах мелкоцветковых сортов красно-оранжевого цвета. Именно такие цветы лучше всего использовать для приготовления чаев, настоев и для масла.

Плодородие почвы: компостируем зеленую ботву

Несмотря на осень, на грядках все еще много зеленой ботвы и сорных растений, которые лучше отправить в компост, не дожидаясь полного высыхания.

Зеленая ботва осенних растений уже сама по себе хороший ускоритель компостирования, так как является богатым источником всевозможных питательных веществ для микроорганизмов, которые будут перерабатывать все в ценное удобрение.

Для того чтобы приготовить качественный компост без перекопки или перелопачивания, зеленую ботву переслаивают соломой, которую еще называют желтой целлюлозой. В результате вы получите самый лучший компост без удобрений и дополнительного внесения чего-либо.

Совет к сезону: тройное осеннее удобрение

Этот простой рецепт сделает вашу землю намного плодородней, к тому же вредители очень неохотно зимуют в такой почве.

Осеннюю смесь удобрений хорошо вносить под будущие грядки с озимым чесноком, луком, морковью, огурцами, томатами. Ее также подсыпают под ягодные кусты.

Один килограмм суперфосфата (или двойного суперфосфата) смешивают с 3 килограммами доломитовой муки (сухой!). Она насыщает землю кальцием, оксидом магния, калием, цинком, фосфором и железом, но главный эффект – уменьшение кислотности почвы. Известно, что на кислых почвах многие растения не могут полноценно усваивать корнями калий, кальций, серу, магний, молибден. Как и суперфосфат, это удобрение тоже считается долго растворимым и идеально подходит для осени.

Третий компонент осенней смеси – это горчичный жмых, которого понадобится 2 килограмма. Горчичный жмых также защитит от вредителей, которые не захотят зимовать в такой почве. Кстати, небезосновательно считается, что 1 килограмм горчицы заменяет 50 килограммов навоза.

Тщательно смешиваем все компоненты и разбрасываем на один квадратный метр 5-6 столовых ложек смеси (неполный стакан).

Наш цветник

Юкка: прореживание и размножение

К осени у юкки появляется много прикорневой поросли и, конечно же, она в это время нуждается в уходе.

В осеннее время уход сводится к прореживанию и размножению. В сентябре можно начинать откапывать от юкки молодые отростки и рассаживать их на новое место. До наступления зимы молодые растения хорошо укоренятся, и через год-два дадут цветоносы. Все остальные работы можно перенести на октябрь, в зависимости от погодных условий и вашего региона.

Обрезают все нижние листья, которые клонятся к земле, чтобы зимой они не гнили, а весной основание куста хорошо проветривалось. Хотя на практике нижние листья просто выдергивают руками без особого вреда для растения. Если их оставить на зиму, они все равно засохнут, лишая куст декоративности. Удаляют молодые лишние или ненужные отростки у основного куста. Как правило, выращивают 2-3 цветущих растения и рядом 2-3 молодых замещающих куста для цветения на будущий год. Затем старые кусты вырезают под корень сразу после цветения, не дожидаясь появления от них отростков. Это позволяет поддерживать юкку в разреженном состоянии, цветущие растения дают наиболее сильные цветоносы с крупными цветками.

Осталось юкку подкормить, но уже в конце октября, когда практически заканчивается сокодвижение. Гранулы осеннего удобрения, содержащие минимальное количество азота, рассыпают под куст из расчета 30 граммов на один квадратный метр.

Купальница – цветок ядовитый

Огромное количество прекрасных, радующих глаз растений не просто опасны, а смертельно опасны. Среди них привычные и распространенные в наших палисадниках цветы.

Еще одна ядовитая красавица – купальница европейская. Ее красивые цветы похожи на золотые бубенчики или маленькие розочки. Все растение ядовито, в особенности сок, поэтому надо избегать попадания сока купальницы в глаза и непременно хорошенько помыть руки, если контактировали с цветком.

(Продолжение следует)

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников