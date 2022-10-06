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В Украине запретили включать музыку в маршрутках и другом транспорте

В Украине запретили включать музыку в маршрутках и другом транспорте

Завтра, 7 октября 2022, вступает в силу закон об «акустическом насилии», согласно которому нельзя включать музыку в общественном транспорте. Запрещается и публичное воспроизведение музыки из рф.

Об этом сообщает Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

С 7 октября в Украине начнет действовать закон о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Также этим законом запрещается так называемое «акустическое насилие» в общественном транспорте.

Закон говорит о том, что водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток нельзя воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. Данный запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным и международным маршрутам.

Важно знать, что запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров. Теперь водитель официально будет иметь право высадить нарушителей тишины из общественного транспорта.

Также с 7 октября будет запрещено публичное воспроизведение фонограм, видеограм или клипов российских исполнителей.

аккустическое насилие

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Украине запретили российскую музыку и рассказывала кого не коснется запрет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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