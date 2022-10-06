Глава НБУ получил подозрение в хищении средств

Сегодня, 6 октября, детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении в растрате средств «Укргазбанка» и служебном подлоге пяти подозреваемым, среди которых фигурирует бывший глава правления банка, а ныне глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как отмечают в НАБУ, «местопребывание экспредседателя правления «Укргазбанка» пока неизвестно и о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно – оставили в администрации по месту его работы, именно – Национальном банке Украины».

Следствие установило, что должностные лица «Укргазбанка» использовали схему вывода средств из госбанка путем оплаты услуг «посредникам» якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий. Таким образом госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, незаконно потратив на это, как считает следствие, более 206 млн грн.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли.

Как выяснило следствие, «посредниками» оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица, которые регистрировались исключительно для участия в схеме: после получения средств они прекращали свою деятельность.

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