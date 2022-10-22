Дачные советы октября: что надо успеть сделать до холодов

Осталось меньше двух недель октября для бурной деятельности на даче, подготовки почвы и растений к зимовке. У дачников открывается второе дыхание: день становится короче и прохладнее, а столько всего еще нужно успеть сделать. Сейчас самое время приступить к санитарным обрезкам деревьев и кустарников. Заранее готовят посадочные ямы и даже размножают розы.

Во саду ли в огороде: как подготовить посадочную яму

Сад. Среди садоводов бытует новое мнение о подготовке посадочных ям: саженец с первых дней должен привыкать к той почве, в которой ему предстоит жить долгие годы. Поэтому никаких удобрений и органики в почву не добавляют. Не будем спорить, кто прав, но вы сейчас наверняка поймали себя на мысли, что именно так и делаете. Хотя опытные садоводы на дно глубоких посадочных ям (60-70 сантиметров, в зависимости от плодородности почвы) добавляют пару ведер перепревшего навоза и по 200-300 граммов суперфосфата и калимагнезии, тщательно все перемешав. Затем яму засыпают полностью, чтобы почва просела в течение месяца и более. Непосредственно перед посадкой яму откапывают ровно настолько, чтобы в нее вошли корни саженца. Новые корни до удобренного дна ямы дойдут через год-два, и проявится это весьма хорошим ростом молодого деревца.

Виноградник. Если надумали омолодить куст винограда путем среза рукавов на черную голову, оставьте хотя бы один многолетний рукав, чтобы в следующем году получить пусть небольшой, но все же урожай. Дело в том, что побеги, выросшие из многолетней древесины, урожая не дадут. Соцветия будут только на побегах, выросших на прошлогодней лозе. В случае омоложения на черную голову первые грозди вы получите через два года.

Цветник. При осенней обрезке корнесобственных роз максимально сохраняйте молодые одревесневшие побеги, появившиеся из-под земли, для омолаживания куста путем удаления старых 3-4-летних веток. Однолетние побеги выпускают новые корешки, которые обновляют корневую систему. Одно-, двухлетние побеги чайно-гибридных роз обрезают на 5-6 почек (25-30 сантиметров) и плюс одна почка. Дело в том, что верхняя почка при осенней обрезке часто подмерзает. Тонкие побеги второго порядка на двухлетних побегах обрезают на 1-2 почки, как и толстые побеги второго порядка.

Защита растений: белить или не белить?

Белить деревья осенью с пользой для растений или белить весной для красоты? С точки зрения ботаники – однозначно белить нужно осенью.

Побелка – единственное средство, которое может защитить деревья от солнечных ожогов, от морозобоин в февральские солнечные дни, когда из-за перепада температур темная нагревшаяся кора легко лопается. Молодое дерево можно потерять буквально в первый же сезон, либо получить долго не заживающие раны на стволе, которые тоже могут привести к гибели дерева. Поэтому весенняя побелка носит исключительно декоративный характер.

Ошибочно предубеждение, что молодые и только что посаженные деревца красить нельзя, чтобы не забить дыхательные поры (чечевички). Однако основной орган дыхания растений – это листья, а чечевички зимой не принимают участия в газообмене. Кроме того, ни одна из садовых красок не образует сплошного слоя, который препятствует дыханию, так как вскоре вся краска идет мелкими трещинками. Тонкая кора молодых деревьев практически без пробкового слоя и без побелки легко повреждается солнечными ожогами и морозобоинами.

Красить нужно до основания первых скелетных ветвей с обязательным прокрашиванием развилок: ожоги, морозобоины, повреждения болезнями, дошедшие до мест развилок, фактически приговаривают дерево к гибели.

Предпочтение отдавайте краске, в составе которой есть фунгициды. Важно белить стволы до самой почвы, это также защитит кору от зайцев и мышей – вкус краски им неприятен. А вот обертывание стволов различными ткаными материалами в снежные зимы приносит больше вреда, чем пользы. Под мокрой тканью возможно выпревание коры, а куски спанбонда мыши могут использовать в «личных» целях.

Красят деревья в период листопада, когда по прогнозу будет сухая погода в течение трех дней, чтобы побелка хорошо высохла и надежно закрепилась. А для красоты в краску можно добавить немного цветного пигмента. Перед покраской на деревьях чистят отмершую кору для избавления от зимующих вредителей, что также экономит краску.

Огород: почему желтеет озимый чеснок

Озимый чеснок является одной из самых популярных культур на наших огородах, однако у многих дачников возникают проблемы с пожелтением листьев.

О четырех причинах этого состояния мы рассказывали в предыдущей статье.

Пятая причина – нехватка питания. Кроме азота (об этом речь шла в первой части) весной чеснок нуждается в сульфате магния. Магний помогает усвоиться фосфору из холодной почвы для роста корневой системы, а сера способствует усвоению азота. Это помогает чесноку быстрее восстановиться и пойти в рост.

В летний период проявляется шестая причина пожелтения листьев – болезни чеснока, особенно фузариоз. Кроме обеззараживания посадочного материала важно соблюдать севооборот и сеять сидераты для оздоровления почвы. Также с грядки удаляют пораженные растения. Для профилактики грядки проливают раствором Фитоспорина.

Избыток или нехватка влаги также приводит к пожелтению листьев. Стоит отметить, что полив холодной водой только усилит пожелтение листьев.

Единственный случай, когда не стоит паниковать при пожелтении листьев, – период выхода стрелки. Это свидетельствует о том, что чеснок забирает известь и питательные вещества для формирования луковицы.

Советы к сезону

Не добавляйте в глубокую посадочную яму свежий навоз (только перепревший), так как он выделяет вредные вещества (аммиак, сероводород) и фактической пользы не приносит.

Избыток минеральных удобрений в посадочных ямах угнетает полезные почвенные микроорганизмы, в том числе дождевых червей.

Есть ряд исследований, которые показывают, что при внесении навоза в почву без глубокой перекопки, ее плодородие повышается в 3-4 раза. При этом все же рекомендуется внесенный навоз или минеральные удобрения пролить различными биопрепаратами, содержащими полезные микроорганизмы, и затем замульчировать. Как правило, от момента внесения до полного поступления и взятия всех компонентов растениями из навоза проходит в среднем 3-4 года.

Покупая саженцы плодовых культур на карликовых подвоях, учтите, что выращивать их без подвязки к опорам нельзя (особенно первые годы), так как основная масса залегания корней находится на глубине около 60 сантиметров – примерно как у капусты. К тому же карлики очень чувствительны к засухе, поэтому их лучше выращивать на капельном поливе. Также для деревьев-карликов важно нормирование завязи. И самое печальное: такие деревья недолговечны и вегетируют до 20 лет.

Цветник: черенкование роз под зиму

Практически все, что вы срезаете на розах во второй половине осени, можно черенковать, причем под зиму. Не все приживается, как при летнем черенковании, но этот способ «для ленивых» и аналогичен размножению смородины.

В отличие от летнего размножения, черенки зимуют под единым укрытием, в качестве которого используют одноразовые фруктовые ящики, укрытые несколькими слоями лутрасила №60. Черенки роз выбирают длиной около 20 сантиметров (на 4-5 почек, удалив листья), нижний срез прямой под почкой, верхний косой – на 8-10 миллиметров над почкой.

Черенки устанавливают в раствор корневина на 1-2 часа, предварительно верхний срез запечатывают расплавленным воском горящей свечи.

Затем черенки прикапывают под углом 45 градусов во влажную рыхлую (!) почву (можно добавить песка или компоста), оставляя над поверхностью две почки, проливают остатками раствора корневина и накрывают импровизированным парником.

Место посадки заранее выбирайте такое, чтобы летом оно было притененное, а весной продолжайте закалку под одним слоем лутрасила, помня, что розы чаще выпревают, чем вымерзают.

Ядовитая красота: нарцисс тоже опасен

Огромное количество прекрасных, радующих глаз растений не только опасны, но и смертельно опасны. Среди них привычные и распространенные в наших палисадниках цветы.

В заключение расскажем о желтом нарциссе, который тоже относится к ядовитым растениям, возможно, удивив этим начинающих цветоводов.

Все части нарцисса ядовиты, особенно луковицы. Известны случаи гибели домашней птицы, которой скармливали листья. Даже люди попадали в больницу из-за отравления листьями, когда путали их с перьями репчатого лука. Отравление нарциссами вызывает рвоту, расстройство кишечника, возникает легкий наркотический и парализующий эффект.

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников