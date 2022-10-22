Трасса Одесса – Рени временно закрыта – что произошло? (фото)

В Одессе презентовали книгу о Привозе Одесский фотограф Сергей Гуменюк представил новую книгу о самом известном рынке города – «Феномен одесского Привоза». ПОДРОБНЕЕ

На поселке Котовского появились новые велодорожки (фоторепортаж) Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает работу по обновлению дорожной разметки, установке новых дорожных знаков и обустройству велопроездов на улицах города.

На этот раз специалисты поработали в Суворовском районе Одессы, сообщается на странице КУ «СМЭП» в Facebook. ПОДРОБНЕЕ