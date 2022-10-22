Трасса Одесса – Рени временно закрыта – что произошло? (фото)

Сегодня днем, в субботу, 22 октября 2022, на трассе Одесса – Рени случилось ДТП с участием фуры. Сейчас движение по трассе временно заблокировано, сообщает Служба автодорог Одесской области.
Авария произошла на 50-м километре автодороги, вблизи села Паланка – там перевернулась фура, перевозящая стекло, полностью перекрыв движение в обе стороны.
Также сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
О возобновлении движения по трассе будет сообщено дополнительно.