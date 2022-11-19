Дачные советы ноября: куда спрятать тыкву и как черенковать розы

Основной урожай в саду и огороде уже собран, и самое время окончательно перебрать плоды, чтобы отправить их на хранение. Что-то можно переработать, что-то реализовать. Самые непоседливые дачники могут взять немного дачных хлопот на дом. Если думаете, что знаете все о размножении роз, то предлагаемый способ горизонтального черенкования кардинально изменит ваше мнение.

Во саду ли в огороде

Сад. Не спешите приступать к осенней обрезке деревьев, если на них еще не опала листва. Максимально применяйте такой простой агроприем, как окучивание, будь то в саду, на винограднике или в цветнике: каждые 10 сантиметров земли снижают влияние низких температур на корневую систему в среднем на 4оС. Используя листья для мульчирования под зиму, будьте осторожны с листьями ореха ввиду их дубильных свойств, листья тополя нельзя использовать из-за того, что он является переносчиком ржавчины луковичных растений. Нельзя для мульчирования использовать листья липы.

Огород. Если листья в саду уже опали, перекопайте огород, одновременно выбирая корни многолетних сорняков. Это удобно делать с помощью садовых вил. И ни в коем случае не разбивайте земляной ком, за вас это сделают мороз и осадки.

Цветник. Оптимальное время посадки луковиц тюльпанов за две-три недели до устойчивых холодов. Луковицы можно посадить по голландской технологии с помощью посадочного конуса или узкой лопатки, выдерживая глубину, равную трем высотам луковицы. При этом расстояние между растениями голландские цветоводы выдерживают минимальное – не более одного-двух диаметров луковицы. Такая уплотненная посадка способствует более пышному и красивому цветению.

Вечнозеленые. Известно, что хвоя вечнозеленых растений живет три года. Если внутри кроны, например туи, обнаружены желтые веточки, это совершенно нормальное явление. Просто удалите их, проведя по веткам рукой в перчатке.

В помощь хозяйке: как вырезать кочерыжку

Каждая хозяйка имеет свои секреты квашения головок капусты, но в любом рецепте необходимо вырезать кочерыжку.

Очень важно сделать большое углубление, чтобы в середину кочана положить соль. Делать это ножом сложно и небезопасно, поэтому процесс можно ускорить с помощью аккумуляторного шуруповерта и ступенчатого сверла. Вставив сверло в центр кочана, его высверливают до необходимого диаметра и глубины. При необходимости наклонными вращательными движениями ступенчатого сверла можно увеличить диаметр конусного отверстия. Ну а дальше засаливайте капусту по вашему рецепту.

Как хранить морковь?

Проще всего хранить морковь в холодильнике, поместив ее в полиэтиленовый пакет. Но весь урожай там не поместить, учитывая, что есть другие корнеплоды и клубни.

Если у вас есть подвал или погреб, морковь можно хранить во влажном песке или глине, которые ежегодно нужно менять. А это не всем под силу. Куда проще хранить морковь и даже свеклу в трехлитровых банках. Для этого овощи неплотно укладывают в банки, переворачивают их вверх дном и ставят на пол погреба. Так корнеплоды прекрасно хранятся до весны, за их сохранностью удобно следить через стекло.

Нелишне напомнить, что морковь и свеклу перед закладкой не рекомендуется мыть. В идеале перед закладкой на хранение морковь в течение 1-2 дней должна быть охлаждена до 0оС. Поэтому чем позже сроки уборки моркови при более низкой температуре окружающего воздуха, тем меньше времени уходит на охлаждение урожая.

Что упало, то пропало

Хорошо хранятся только те яблоки, груши, айва, которые сорваны руками, причем в шерстяных перчатках, чтобы не повредить восковой (пруиновый) налет.

Упавшие на землю плоды лучше сразу употребить или переработать, так как они долго не пролежат. Хорошо хранятся фрукты в картонных коробках, например, из-под бананов. Перед укладкой каждое яблоко, грушу или айву следует обернуть туалетной бумагой, а ящики поместить в сухое прохладное помещение с минимальным поступлением кислорода –в застекленную лоджию, кладовку и т.п.

Куда спрятать тыкву?

Если правильно хранить тыкву, она сможет сохранить вкус и максимум витаминов до следующего лета, даже в условиях квартиры.

Стоит отметить, что недозрелые тыквы плохо хранятся. Нельзя, чтобы плоды попали под заморозки или имели повреждения кожицы. В исключительных случаях ранки можно прижечь и подсушить обыкновенной зеленкой. Укладывать тыквы на хранение нужно плодоножками вверх на сухую хвою, солому, стружку или опилки так, чтобы плоды не касались друг друга. Твердокорые сорта можно хранить даже под кроватью в квартире, постелив на пол старое одеяло. В идеале подойдет сухое, прохладное помещение (застекленные балкон или лоджия, где температура не опускается ниже 5оС), так как при повышенной влажности появляются грибки. Если погреб сухой, тыквы можно хранить на стеллажах.

Любой способ хранения предусматривает регулярный осмотр и выбраковку плодов. При обнаружении на кожице темных пятен, тыквы сразу же отправляют на переработку. Разрезанный плод хранится 1-1,5 недели в холодильнике, для более длительного хранения порционные кусочки помещают в морозильную камеру.

А еще можно нарезать мякоть на «чипсы» и высушить в электросушилке. Сушеная тыква не теряет своих полезных свойств и хранится до одного года в плотно закрытой таре в темном месте.

Маленькие хитрости: как извлечь целое ядро из грецкого ореха

После просушки и сортировки грецких орехов можно приступать к извлечению ядра для реализации. На рынке дороже всего ценятся целые ядра орехов, поэтому важно знать, какими приспособлениями можно быстро и безопасно колоть орехи.

Прежде всего, нужно иметь в виду, что при ударном способе орех устанавливают строго вертикально, чтобы раскалывались одновременно обе половинки. Для этого в деревянной колоде делают углубление, в которое и помещают орех, придерживая его пальцами. «Продвинутые» кольщики орехов используют вместо деревянной колоды горлышко бутылки из-под шампанского. Это своего рода высший пилотаж, чтобы с ювелирной точностью аккуратно расколоть скорлупу, а не горлышко бутылки.

А если вы автолюбитель, то у вас наверняка есть накидные гаечные ключи. Подобрав ключ нужного размера, вы сразу заработаете быстрее, а пальцы останутся целыми.

Размножение роз: горизонтальное подземное черенкование

Нет предела совершенству, как и нет предела размножению роз черенками. Кроме традиционного укоренения под банкой в открытом грунте, розы можно размножать в горшках в условиях жилого помещения.

Лучше всего черенки нарезать в конце зимы-начале весны. Длина зависит от диаметра горшка или контейнера. Ослеплять лишние почки не нужно, дождитесь появления побегов и затем выберите самые лучшие, разделив укорененные черенки секатором.

С противоположной стороны почек (между ними) острым лезвием вырезают щиток и место среза коры натирают срезом дольки чеснока. Это одновременно дезинфекция среза и укоренитель.

Далее черенок горизонтально помещают в горшок с рыхлой питательной смесью в небольшое углубление, едва присыпав почвосмесью и полив. Наберитесь терпения – через месяц-полтора появятся побеги.

После закалки к солнечным лучам черенки можно разделить и высадить на постоянное место в открытый грунт.

Пробуйте, экспериментируйте с разными сортами роз и в разное время года – что-то все равно да получится.

Агрессивная красота: эти цветы не стоит сажать

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и выживать другие растения.

Медуница дает много семян, которые с успехом разносят муравьи по всему дачному участку. Одно только радует, что ее корневая система находится практически у поверхности. Поэтому если все же хотите любоваться серебристыми листьями цветка, медуницу придется регулярно пропалывать там, где она ведет себя как сорняк.

Продолжение следует.

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников