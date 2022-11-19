Отключения света в Одессе: ответы на часто задаваемые вопросы

Работы энергетиков Одесской области привели к улучшению ситуации, что уже смогли ощутить на себе многие одесситы. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Также он ответил на наиболее часто задаваемые вопросы и прокомментировал некоторые высказывания из соцсетей.

Почему невозможно дозвониться в колл-центр «ДТЭК Одесские электросети» или написать в чат-бот?

Потому что система перегружена из-за большого числа заявок. При этом Братчук призвал обращаться на его телеграм-канал и заверил, что все оставленные там заявки с указанием конкретных адресов и контактных телефонов уже в работе.

«Хватит нас дурить, говорите правду»

Сегодня власть открыта настолько, насколько это возможно в военное время. Мы говорим правду о сложной ситуации, о тех мероприятиях, которые проводятся, чтобы стабилизировать и сбалансировать энергетическую систему региона. И эта система является частью единой системы нашей страны. И отключения света не зависыт от того, были ли «прилеты» на территории Одесской области.

Не работают банки, так как не включаются генераторы

Банки должны работать. Соответствующее распоряжение уже отдала военная администрация. А если кто-то будет саботировать это распоряэение на местах, пишите в чат-бот.

Украина продолжает продавать электроэнергию за границу?

На этом часто спекулируют российские информационные террористы. На самом же деле с 11 октября украинская электроэнергия за границу не идет. Наоборот – это страны-союзники нам помогают. А те, кто «разгоняет» подобные фейки, льют информационную воду на мельницу российского агрессора. А пропаганда вражеских тезисов уголовно наказуема, и на это отреагирует СБУ, предупреждает Братчук.

Почему нельзя построить новую электроподстанцию, чтобы электроэнергии хватало?

За несколько дней или даже за месяц такие объекты не строятся. В первую очередь надо возобновить работу разрушенных объектов, и нам этого хватит.

Почему у одних света нет сутками, а в соседних домах он есть?

Ответ на этот вопрос довольно прост: энергетики не отключают от электроснабжения отдельные дома, отдельные квартиры или районы. Отключение, если можно так выразиться, «кустовое», и на этой сети может оказаться и ваш дом. А там, где свет не выключается, находятся объекты, связанные в том числе и с нашей обороной. Например, в первую очередь электроэнергия нужна нашим силам противовоздушной обороны.

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