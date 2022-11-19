Смертельное ДТП на трассе Одесса – Киев: грузовик сбил женщину

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной дорожной аварии на трассе Одесса – Киев, возле села Алтестово, где вечером 18 ноября 2022 года трагически погибла женщина.
По данным областного управления полиции, 39-летний львовянин, который ехал на автомобиле DAF в направлении Киева, сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неосвещенном месте, всего в 200 метрах от пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась. Полицейские устанавливают ее личность.
Проверка показала, что в момент ДТП водитель был трезв. Ведется следствие.
В полиции призывают граждан быть добросовестными участниками дорожного движения: водителей – быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим движения, а пешеходов – переходить дорогу только в установленных для этого местах, а в условиях недостаточной видимости обязательно пользоваться фликерами и фонариками.
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Фото ГУНП в Одесской области