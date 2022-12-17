Дачные советы декабря: об уходе за зимним газоном и размножении хвойных

Прошедшие дожди прибили опавшие листья к земле и сейчас самое время убрать их в компостную кучу. А самые нетерпеливые дачники заодно могут наломать черенков вечнозеленых растений для зимнего черенкования, а также подготовить побеги трудноукореняемых растений для весеннего размножения.

Зимний газон: чем опасна войлочная пробка?

Чтобы весной газон не покрылся проплешинами, своевременно удаляйте с газона опавшую уплотнившуюся листву и скошенную траву.

Причем делать это нужно даже в зимние оттепели, если заметили, что не вся листва собрана осенью или «прилетела» от соседей. Одновременно с листьями убирают так называемую «войлочную пробку» – высохшую траву, оставшуюся после стрижки, так как слежавшаяся за зиму трава препятствует росту новых побегов.

Опасны для газона и сильные снегопады, так как при температурных «качелях» он покрывается ледяной корочкой и растения под снегом могут преть и задыхаться от недостатка кислорода. Появляется так называемая снежная плесень. Предотвратить ее появление можно гранулами аммиачной селитры, раскидывая ее прямо по снегу.

Получить трудно заживающие проплешины можно даже после обычной ходьбы по газону, так как трава и дернина становятся хрупкими и ломаются под ногами.

При азотном голодании на газоне появляются желтые пятна. Поэтому ранней весной траву надо подкормить мочевиной – 30-40 граммов на 10 литров воды прямо из лейки.

Желтеет газон и из-за мучнистой росы или ржавчины, от которых избавляются весенним опрыскиванием фунгицидами с одновременной подкормкой комплексными удобрениями типа нитрофоски.

Сад на подоконнике: зимнее размножение хвойников

Саженцы хвойных растений всегда были в цене, поэтому не будет лишним научиться их размножать самостоятельно путем укоренения черенков. И делать это можно даже зимой.

Хорошо укореняется туя, можжевельник, чуть хуже ель, а вот сосну укоренять бесполезно: ее размножают только семенами либо прививают на сеянец. Укореняют черенки прошлогоднего прироста, то есть двухлетние. Причем черенок не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз вместе с пяткой. Двухлетняя прошлогодняя древесина на пятке лучше всего укореняется. Черенки при невозможности сразу поставить на укоренение можно хранить в пакете при низких положительных температурах не более трех суток, так как они быстро испаряют влагу.

Контейнер для укоренения должен быть чистым и с большими дренажными отверстиями, а почвосмесь очень рыхлой, чтобы не застаивалась вода и был доступ воздуха к корням. Если используете плотную садовую почву, смешайте ее с торфом в соотношении 1:1. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, вермикулит. Любую почвосмесь необходимо продезинфицировать, например, пролить Фитоспорином.

Большие пятки на черенках можно скруглить ножницами, срезать нижние хвоинки и воткнуть в почвосмесь на глубину 2-3 сантиметра.

Теперь важно сохранить влажность черенков, создав парниковый эффект для создания практически 100-процентной влажности: накрыть контейнер пакетом, пластиковой бутылкой. Раз в день черенки проветривают в течение 20-30 секунд. Периодически их увлажняют пульверизатором.

Первые две недели черенки лучше держать при температуре 15-16 градусов, потом перенести в теплое помещение – 20-22 градуса. Размещая контейнеры на подоконнике, избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Однозначного времени укоренения черенков нет, – от двух месяцев до полугода и более. Но не пытайтесь извлечь черенок и посмотреть наличие корней. Верный внешний признак корнеобразования – появление молодой хвои. Наберитесь терпения и дайте черенкам комфортно развиваться до конца лета, особенно если они посажены в один большой контейнер. Осенью, когда станет прохладней, рассадите саженцы в отдельные контейнеры, а в открытый грунт их можно пересаживать через год, осенью, после закалки в течение весны и лета.

Комнатные цветы: чтобы пеларгония была пышной

Пеларгония, которую чаще называют геранью, зимой нуждается в подкормках, чтобы кустики были зелеными и пышными.

Прежде всего герани необходимо обеспечить прохладное помещение, при температуре 15-17 градусов цветок отлично переносит короткий световой день и копит силы для следующего цветения. У герани обычной почки закладываются лишь при пониженной температуре, поэтому первая подкормка проводится для корневой системы. Хорошо укрепляет корневую систему полив два раза в месяц гуматом калия: 5 капель на литр воды. Гумат калия также усиливает иммунитет герани, адаптирует к стрессовым факторам, особенно к недостатку света.

Для поддержки обменных процессов и фотосинтеза зеленой массы применяют нашатырный спирт: 10 капель на два литра воды. Поливают один раз в две недели.

Для сохранения и наращивания листвы, а также усвоения азота, подкормите цветок йодным раствором: 5 капель 5-процентного йода растворите в двух литрах теплой воды. Поливать по краю горшка, понемногу, чтобы не обжигать корни.

Подкормка столярным клеем

Для горшечных растений берут 50 граммов столярного клея на 10 литров воды, для воздушных – то же количество клея на 5 литров воды.

Сначала пластинки клея размачивают в течение 24 часов в воде, затем варят до совершенного растворения и добавляют воды до указанного количества. Раствор употребляется немедленно. Поливать во время сильного роста и только здоровые растения по одному разу каждые 3 недели. При такой поливке однолетнее растение часто успевает догнать двулетнее, растущее без удобрительной поливки.

Луковичные растения, которые вообще следует с осторожностью поливать удобрительными поливками, отлично развиваются от раствора столярного клея.

Кстати: воздушные растения (аэрофиты, эпифиты) – это растения, которые умеют получать все необходимое из атмосферы и не нуждаются в почве.

Мифы и реальность: какая польза от яичной скорлупы?

Если сразу обобщить, то польза от применения на грядках яичной скорлупы есть, однако неправильное ее использование больше похоже на утилизацию.

Согласно последним зарубежным исследованиям сырая (!) яичная скорлупа является отличным удобрением, полностью отвечающим экологическому использованию. Все дело в том, что при варке яиц большинство веществ переходит в отвар. Его, кстати, полезно использовать для полива комнатных растений, так как минеральные вещества в отваре максимально сбалансированы.

Можно ли использовать яичную скорлупу для раскисления почвы? Можно, но только если измельчить ее до состояния муки. Скорлупа, измельченная до состояния пудры, раскисляет почву гораздо сильнее, чем известняк или доломитовая мука.

Стоит ли отправлять яичную скорлупу в компост? Конечно, стоит, но смотря в каком виде. Неизмельченная скорлупа долго разрушается и в компосте больше играет роль хорошего разрыхлителя. Скорлупа, измельченная до размеров песка, привлекает дождевых червей, которые используют «песчинки» в своем пищеварительном тракте для улучшения переваривания органики.

Не вдаваясь в подробности жизнедеятельности слизней, сразу стоит отметить, что скорлупа ни в каком виде не травмирует или отпугивает этих брюхоногих. Так что не тратьте время и скорлупу. Лучше посейте в нее семена на рассаду. Но и здесь есть одна оговорка – этот способ подойдет для рассады некрупных растений, так как объем почвосмеси небольшой и перерастания рассады нельзя допускать. Перед высадкой рассады в открытый грунт скорлупу необходимо аккуратно разбить.

Сад: укоренение черенков «переломом»

Есть такие черенки, которые ну никак не хотят давать корней. С трудными, неподатливыми растениями придется повозиться и начать подготовку черенка еще зимой.

В январе-феврале нужно посетить дачу, выбрать для черенка хорошую одно – или двухлетнюю ветку, прикрепить к ней проволоку по принципу фиксирующей шины и аккуратно надломить ветку вместе с шиной, но так, чтобы не повредить кору.

Место надлома ветки в полусогнутом (благодаря проволоке) состоянии оставляем до весны. Дереву ничего не остается, как начать залечивать рану, а значит, в месте надлома начнут активно образовываться и накапливаться ростовые вещества.

Во второй половине марта повязку с ветки необходимо снять и срезать черенок по месту надлома. В темную, непрозрачную бутылку наливаем талой воды на 6-7 сантиметров, добавляем в нее две таблетки активированного угля и ставим в воду черенок. Бутылку выставляем на солнечный подоконник.

Примерно через три недели первые корешки должны дать о себе знать. Когда корни у черенка вырастут на 6-7 сантиметров, его, после закалки, можно высадить в открытый грунт. В первый сезон после высадки черенок лучше притенять и регулярно поливать, чтобы к осени получить полноценный саженец.

Агрессивная красота: коварный колокольчик

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и выживать другие растения.

Все колокольчики, независимо от красоты цветков, дают очень много семян. А колокольчик точечный и его сорта можно вообще назвать «стихийным бедствием». Его семена прорастают в любой щелочке асфальта или тротуарной плитки. Чтобы бесконечные всходы меньше вас беспокоили, регулярно обрезайте отцветшие соцветия, так как каждая коробочка содержит до тысячи семян, готовых дружно прорасти.

Продолжение следует…

Подготовил Юрий Руденко