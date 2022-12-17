В Одессе пустят автобусы по маршрутам троллейбусов и трамваев

В связи с тем, что из-за постоянных аварийных отключений электричества одесский электротранспорт не может работать стабильно, городские власти планируют временно пустить автобусы по маршрутам троллейбусов и трамваев.

Об этом заявил накануне на брифинге заместитель директора департамента ЖКХ Одесского городского совета Анатолий Козлов.

«Чтобы вы понимали – городской электротранспорт потребляет (электричества – ред.) как 250-300 девятиэтажных домов с шестью-семью подъездами. Поэтому утром (16 декабря) мы были готовы, чтобы он работал, но из-за атак мы вынуждены были ограничить работу городского электротранспорта и максимально заменить его автобусами», – заявил чиновник.

Напомним, утром пятницы, 16 декабря, одесский электротранспорт возобновил свою работу после недельного простоя из-за нехватки электроэнергии, но из-за очередной ракетной атаки рашистов уже к вечеру того же дня был вынужден снова остановиться.

О времени возобновления работы электротранспорта пока не сообщается.

Также сообщалось, что после вчерашней массированной атакив стране ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии.