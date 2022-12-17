В Одессе появятся 13 новых трамваев: таких в городе еще не было (фото)

Тендер на поставку новых трамваев в Одессу выиграла компания “Татра-Юг”. Она поставит городу 13 трехсекционных низкопольных трамваев.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Стоимость тендера составила 20 миллионов евро, которые предоставил Европейский банк реконструкции и развития. За эти деньги город получит 13 низкопольных трехсекционных трамваев.

От работающих сейчас на городских маршрутах “Одиссей-Макс”, эти вагоны отличаются тем, что имеют низкий уровень пола по всему салону (у “Одиссев” есть только низкая площадка в середине состава).

Низкий пол облегчает посадку, высадку и перемещение внутри для пассажиров с особыми потребностями: инвалидов, пожилых людей, людей с детскими колясками.

Работать новые вагоны будут на магистральном трамвайном маршруте прямого сообщения «Север-Юг», который соединил спальные районы Одессы: жилмассивы Котовского и Таирова.

Первые трамваи должны поступить в Одессу не позднее 52 недель после подписания договора, последние – не позднее 72 недель после подписания договора.

Татра-Юг — крупный украинский производитель трамваев и оборудования с 1993 года, являющийся идейным последователем крупнейшего в мире предприятия по производству трамваев — чешской «ТАТРА».

Центр разработки предприятия расположен в Одессе, а производственные мощности находятся в Днепре.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что с 12 сентября, в Одессе заработал самый длинный трамвайный маршрут в Украине №7, который связал между собой жилмассивы Котовского и Таирова.

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