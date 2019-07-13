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Новости Одессы и Одесской области

Мина ежедневного действия: почему полиция не может победить ложных «минеров»?

Мина ежедневного действия: почему полиция не может победить ложных «минеров»?

Одессу, как и всю Украину, накрыла лавина ложных сообщений о минировании зданий. «Минируют» ежедневно и все подряд: стадионы, гостиницы, рынки, вокзалы, суды и больницы. На днях добрались и до редакций городских СМИ.

«Вся королевская конница и вся королевская рать» нашей полиции оказывается не в силах справиться с хулиганами. Полиция несется на каждый вызов и беспомощно разводит руками. Почему так выходит? Разбирается «Одесская жизнь».

Кому это выгодно?

Шаблонный ответ «Это делается для дестабилизации обстановки» звучит умно, но ни о чем конкретном не говорит. Так кто заинтересован в этом ежедневном нагнетании? В режиме «анонимно» и «не для печати» одесские правоохранители охотно делятся своими наблюдениями. Выясняется, что заинтересованных много. И выгоды бывают самые разные.

— К примеру, перенести суд за «пару копеек» — уже привычное дело. Если надо отсрочить судебное заседание, просто связываются с опытным «минером» и делают заказ, — поясняет сотрудник полиции. — Вообще это очень удобное дело для преступного мира. В районном отделе полиции есть две следственно-оперативных группы. Если в день поступит пять сообщений о минировании (а отреагировать обязаны на каждое), то работа полиции в этом районе окажется парализована.

«Минируют» и в бизнес-интересах, чтобы сорвать работу конкурента. Особенно часто — гостиницы.

— Ряд одесских гостиниц уже просто отказываются, когда к ним приезжаем. Говорят «у нас своя охрана работает». Ну и мы не давим особо, когда третье «минирование» у них за неделю. Договариваемся на месте, уезжаем. А они «благодарят» и пишут отказ от эвакуации и осмотра здания. Хотя юридически, конечно, такой отказ нигде не прописан, «филькина грамота» получается, — рассказывает один из сотрудников одесских правоохранительных органов.

Тем временем официальное МВД настаивает на том, что «минируют» политические враги с территории России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. Смущает только то, что саму Россию волнами накрывает точно та же беда.

Ни поймать, ни доказать

Почти во всех случаях, когда радостно рапортуют о поимке хулигана-«минера», речь идет о телефонных сообщениях. Именно такого преступника, «минировавшего» на заказ суды по телефону, показательно задержали недавно в Днепре. Мобильные телефоны наши полицейские еще худо-бедно вычисляют. К тому же для телефонных сообщений есть элементарный способ доказывания причастности преступника — экспертиза голоса. Когда же сообщения приходят по электронной почте, а следы грамотно запутываются, пиши пропало.

— По «мэйлам» у нас нет до сих пор даже внятной процедуры доказывания преступления, — жалуется другой правоохранитель. — Недавно с помощью знакомого хакера вычислили одного такого «минера» через интернет, даже задержали. Вот он сидит у нас в кабинете, улыбается и удаленно уничтожает все записи на своем компе. А мы даже протокол действий придумать не можем. И отпустили…

Кстати, при современных темпах развития технологий наша полиция рискует скоро оказаться беззащитной даже перед телефонными злоумышленниками. По словам самих правоохранителей, на сегодняшний день у них нет возможности отслеживания даже мобильной связи 4G, на которую массово переходят абоненты. О более сложном оборудовании и борьбе с продвинутыми хакерами речь не идет. А как же наша хваленая современная киберполиция?

«Киберполиция» только звучит гордо

Рядовые сотрудники рассказывают о том, о чем не принято заявлять на пресс-конференциях с руководством. Проект «киберполиция» в целом провален. Во-первых, поднять престиж профессии полицейского для привлечения технически грамотной молодежи так и не удалось. Во-вторых (и это главное), зарплаты полицейских остаются недостаточно высокими. На рынке труда предложение работы в киберполиции выглядит чуть привлекательнее вакансии контент-менеджера в интернет-магазине. И оплачивается немногим лучше.

В результате самым высоким показателем одесской киберполиции оказывается «текучка кадров». Сотрудники полиции жалуются, что им всерьез приходится проводить собеседования с молодыми людьми, у которых среди достижений — только пройденные сложные уровни популярных компьютерных игр.

А тем временем «минеры» ставят свою деятельность на поток, заводят ботов, пользуются анонимайзерами и неустанно повышают свой уровень «компьютерной грамотности». С другой стороны, заявления киберполиции все чаще выглядят так:

— Обнаружить злоумышленников, отправивших ложное сообщение о минировании не удалось, так как письма отправлялись через VPN и скрытые IP-адреса.

Напомним, что воспользоваться сервисом VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная приватная сеть) вообще-то несложно. В наших реалиях это позволяет надежно зашифровать и личные данные, и местонахождение, и все, что делал человек в интернете. А после официального запрета в Украине социальной сети «Вконтакте», «Одноклассников» и ряда популярных российских сайтов этот навык (для обхода запрета) освоили даже домохозяйки.

Поймать не можем, но наказание — ужесточим?

Две недели назад на волну ложных минирований отреагировало, наконец, и высшее руководство полиции. На сайте министерства внутренних дел появилось официальное заявление о проблеме и намеченных путях ее решения.

Так, МВД предлагает пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений в первую очередь немедленно проверять их на «фейковость». Как именно будет осуществляться такая проверка, МВД не уточняет. Снова звучит магическая формула «этим займутся специалисты оперативных подразделений киберполиции».

Кроме того, полиция инициирует изменения в Уголовном кодексе Украины и в ряде прочих нормативно-правовых актов — для усиления ответственности по заведомо ложным сообщениям о преступлениях. В ряде случаев правоохранители предлагают увеличить срок ограничения свободы, а также ввести дополнительную конфискацию имущества у таких нарушителей.

Избирательные участки «разминируют» избирательно

2 июля первый заместитель министра МВД Сергей Яровой заявил, что к выборам в Верховную Раду полиция получила особые указания на счет «минеров».

— Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить огромное количество сообщений о заминировании избирательных участков. После проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещений занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель местной полиции, — пояснил Сергей Яровой.

В случае получения сообщения от «минеров» на место буду направлены наряды полиции. А затем киберполиция, патрульные, розыскники и взрывотехники проверят информацию и передадут местному руководителю полиции. Он и примет окончательное решение: следует эвакуировать людей с избирательного участка — или нет. Приказ уже передан всем руководителям полиции. Не исключено, что после выборов эту практику полиции придется распространить на все случаи сообщений о минировании.

Справка «ОЖ»
Статья 259 УК Украины — «Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или порче объектов собственности» — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Статистика МВД По данным полиции, по всей Украине за прошедший месяц было совершено 15 тысяч ложных вызовов. Такой массовости с точки зрения количества объектов и количества городов еще не бывало. А по подсчетам СМИ, одно только КП «Киевский метрополитен» получило 194 ложных сообщения о минировании в период с 2014 года.
Страна теряет миллионы гривен Помимо полиции, на сообщение о минировании и угрозе взрыва выезжают бригады медиков, пожарных, СБУ. Поэтому убытки за один ложный вызов составляют в среднем 40-50 тысяч гривен.

Фото: pravdainform

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Тая Найденко
Тая Найденко
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ПРОФИЛЬ

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