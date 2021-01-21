Новости Одессы и Одесской области

Власти Одессы нашли партнеров в Африке

Власти Одессы нашли партнеров в Африке

Мэрия Одессы и муниципалитет Момбасы (Кения) заключили договор об установлении партнерских отношений двумя городами.

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Со стороны Одессы Договор подписал исполняющий обязанности заместителя городского головы Олег Брындак, со стороны Момбасы – заместитель губернатора округа города Момбаса Вильям Кинги. Об этом сообщил официальный сайт Одессы.

В Момбасе сейчас находится официальная делегация мэрии Одессы.

Напомним, делегация из Момбасы посетила Одессу в октябре. В планах двух городов развивать туристические, культурные, торговые и экономические связи.

Момбаса (на фото) второй по величине город Кении, население которого составляет более 1 миллиона человек. Своего рода экономическая столица страны; крупный морской порт, второй по величине в Африке (после Кейптауна, ЮАР). Расположен на коралловом острове Момбаса в Индийском океане и соединён с материком несколькими дамбами.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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