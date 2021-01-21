Презентованная украинским парламентом осенью ушедшего года новая модель формирования налога на недвижимость – по ее оценочной стоимости – пока что не принята. В наступившем году украинцам придется по-прежнему платить за «лишнюю» жилплощадь.

Размер налога на недвижимость в Украине привязан к площади жилья. Платить за квартиру до 60 м2 и за дом до 120 м2 не нужно, а вот за каждый следующий квадрат государство взимает налог. Также придется заплатить за квартиру и дом общей площадью больше 180 м2.

Ставка налога составляет 1,5% от минимальной зарплаты. Поступает он в местную казну, и власти имеют право процент сократить. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя.

Налог за 2020 год оплачивают в 2021 году. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер минимальной зарплаты. Так что за каждый «лишний» квадратный метр придется заплатить 62,5 гривны. В новом году из-за повышения минимальной заработной платы вырастет и налог на недвижимость. За 2021 год владельцам «излишних» площадей придется выложить за каждый квадрат по 70,8 гривны.

Существует также дополнительный налог на недвижимое имущество – так называемый налог на роскошь. Его размер в 2021 году не изменился. Собственникам квартиры площадью более 300 м2 или дома больше 500 м2 нужно будет заплатить 25 тысяч гривен.

Квитанция-уведомление о том, что владелец недвижимости обязан заплатить налог, должна прийти по адресу прописки. Обычно получают их до 1 июля. А налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента получения квитанции. За задержку оплаты придется заплатить штраф: 10% от суммы долга – за просрочку до 30 дней, 20% – за просрочку более 30 дней.

От уплаты налога на недвижимость освобождаются:

многодетные семьи;

дети-сироты;

дети-инвалиды;

детские сады, школы, религиозные организации;

участники ООС и их семьи;

общественные организации инвалидов.

Также можно не платить за недвижимость в зоне отчуждения и за недвижимость в общежитиях.