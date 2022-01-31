Каменные джунгли Одессы: как адресные указатели и таблички могут упростить нашу жизнь?

Мини-карты в центре. Это хорошо, но мало

Еще один важный показатель дружественного города — наличие информационных табличек. И это не только карта центра, установленная на центральных улицах. Такие у нас есть, хотя в идеале им бы быть куда более расширенными. На подобных табличках можно указать (на двух языках) список достопримечательностей, их короткое описание, маршрут и расстояние.



Во-первых, это знакомство с родным городом для одесситов, а во-вторых, приятный бонус для туристов. Кроме этого, не помешает список транспорта, на котором можно добраться в центр и выехать из него. Это может быть интерактивное табло или даже условная карта с понятными обозначениями. И, главное, их не надо много — несколько штук для начала стали бы прекрасным решением для тех, кто не очень ориентируется в городе.