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Каменные джунгли Одессы: как адресные указатели и таблички могут упростить нашу жизнь?

счастливый город _ рус
Рецепты

ТЕКСТ: Мария КОТЕЛЬНИКОВА   •   Время чтения: около 10 минут

Сегодня урбанисты всех стран говорят, что хороший город — это город, дружественный по отношению к своим жителям. А в случае Одессы — еще и к туристам. Тем более что местные чиновники упорно твердят о «туризме круглый год». Но в таком деле разговоров мало — дружелюбие должно ощущаться в мелочах. Разбираемся в том, как простые решения станут первым шагом по превращению Одессы в по-настоящему хороший город. Можно перечислить десятки доводов за то, что Одесса и так хороша. Ведь «у нас же есть море» и «лучший в мире оперный театр». И с этим не поспоришь. Но и туристу, и одесситу бывает сложно не заблудиться в городе. Как чувствовать себя уверенно без гугл-карты с дубльгисом? Начнем с элементарного: городу необходимы качественные указатели улиц и информационные таблички, и вот почему.

Зачем нужны таблички?

В дружелюбном городе обязательно должно быть место адресным табличкам на домах. Да, такие указатели у нас есть, но вот несут ли они максимальную пользу для горожан и приезжих? В эпоху интернета, конечно, можно ориентироваться на условную гугл-карту и надеяться, что она выведет к нужной точке. Но это запасной вариант и подходит он далеко не всем. Человек на улице должен с легкостью понимать, где именно находится и в какой стороне нужный ему дом.

В идеале пронумерованными и подписанными, причем в хорошо видном месте, должны быть все здания. Такая система позволяет банально не заблудиться и не тратить время на поиски нужного дома или учреждения.

большой номер дома

Почему исторический центр Одессы – не лучший пример?

Более-менее эта проблема решена в историческом центре. И то прежде всего благодаря первому архитектору Францу де Воллану. Улицы в Южной Пальмире все прямые, нумерация начинается от моря и, если идти в сторону увеличения номеров, то с левой стороны будут нечетные дома, а с правой — четные (и только у Преображенской по последнему пункту наоборот). Плюс, кроме правильной планировки, на домах в центре чаще всего есть таблички, хоть и разномастные, с названием улиц.

Правда, почему-то не каждый дом получил себе отдельный указатель с собственным номером. И в результате все рано есть место путанице. А ведь адресные таблички в едином современном стиле и на двух языках не просто помогут горожанам и туристам ориентироваться в городе. Оригинальный подход к их дизайну может превратить банальные указатели в мини-достопримечательности.

нумерация домов
м
нумерация домов
нумерация домов
нумерация домов

СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД
Урбанизм: как городское планирование может изменить Одессу

Квест по поиску нужного дома в «спальниках»

А вот ситуация в спальных районах куда сложнее. Типовая советская застройка привела к тому, что все здания похожи друг на друга, и ориентиром чаще становятся не номера, а магазины или кафе на первых этажах. Но это может помочь только местным жителям. А остальные, как слепые котята, бродят по дворам и пытаются найти нужный дом. Ведь даже условные №135 и №135/1 далеко не всегда находятся по соседству. А узнать об этом не просто, указателей-то почти нет.

Решение здесь простое — на фасаде каждого здания (а не мелким шрифтом на табличке возле одной из пяти парадных) должен издалека просматриваться номер дома. Просто большие цифры, которые помогут сориентироваться каждому.

остановки Одесса информация
остановки Одесса информация

Номерная неразбериха в местах современной застройки

Но особенно эта проблема актуальна для новых жилых комплексов. К примеру, есть Гагаринское плато, 5, 5/1 и 5/2, а есть дома 5а и 5б с дополнительным делением на корпуса. Там же еще и проблема с перемещением от одного здания к другому, но это уже другой вопрос. Тут хотя бы найти нужное.

Здесь даже гугл-карта не всегда поможет — домов все больше и их нумерация все путанее. И это касается не только Аркадии — на Фонтане, Таирова, Черемушках и поселке Котовского мы сталкиваемся и с плотной застройкой, и с совершенной неразберихой в обозначениях. А ведь хотя бы к указанию номера дома город может обязать застройщиков.

Мини-карты в центре. Это хорошо, но мало

Еще один важный показатель дружественного города — наличие информационных табличек. И это не только карта центра, установленная на центральных улицах. Такие у нас есть, хотя в идеале им бы быть куда более расширенными. На подобных табличках можно указать (на двух языках) список достопримечательностей, их короткое описание, маршрут и расстояние.

Во-первых, это знакомство с родным городом для одесситов, а во-вторых, приятный бонус для туристов. Кроме этого, не помешает список транспорта, на котором можно добраться в центр и выехать из него. Это может быть интерактивное табло или даже условная карта с понятными обозначениями. И, главное, их не надо много — несколько штук для начала стали бы прекрасным решением для тех, кто не очень ориентируется в городе.

карта города Одесса
карта города Одесса

Тупиковый «выход в город»

Еще один важный показатель дружественного города — наличие информационных табличек. И это не Подобные табло с картой города и короткой, но полезной информацией необходимы на железнодорожном и автовокзалах, в аэропорту. Потому что указатель «Выход в город» — это указатель для галочки. Он не несет в себе особой смысловой нагрузки.

Например, от железнодорожного вокзала в центр ведут минимум три пути — налево, прямо и направо. И вполне естественно, что разобраться с этим вопросом хорошо бы на месте — в какую сторону, на каком транспорте, какое расстояние до самых важных точек в городе.

Городская навигация. Гродно
Городская навигация. Дублин
Городская навигация. Иерусалим

Не забывать о спальных районах

Но информационные таблички нужны не только в центре, но и в спальных районах. Ведь это один из самых распространенных элементов системы ориентирования в городе. Схематическая карта района или микрорайона и обозначение гос­учреждений, развлекательных центров, зеленых зон и банальных остановок транспорта с подсказкой примерного расстояния упростят жизнь горожан и приезжих. К установке подобных табличек можно привлекать бизнес — и городу хорошо, и реклама ненавязчивая. Причем здесь снова имеет значение единый стиль всех информационных табло, тогда это принесет не только пользу, но и сделает пространство более эстетичным.

В следующем выпуски рубрики «Счастливый город» расскажем вам о том, какими должны быть остановки общественного транспорта, какие функции им положено выполнять и почему их реновация может стать первым шагом к городским улучшениям.

Каменные джунгли Одессы: как адресные указатели и таблички могут упростить нашу жизнь?

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