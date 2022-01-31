Каменные джунгли Одессы: как адресные указатели и таблички могут упростить нашу жизнь?
ТЕКСТ: Мария КОТЕЛЬНИКОВА • Время чтения: около 10 минут
Сегодня урбанисты всех стран говорят, что хороший город — это город, дружественный по отношению к своим жителям. А в случае Одессы — еще и к туристам. Тем более что местные чиновники упорно твердят о «туризме круглый год». Но в таком деле разговоров мало — дружелюбие должно ощущаться в мелочах. Разбираемся в том, как простые решения станут первым шагом по превращению Одессы в по-настоящему хороший город. Можно перечислить десятки доводов за то, что Одесса и так хороша. Ведь «у нас же есть море» и «лучший в мире оперный театр». И с этим не поспоришь. Но и туристу, и одесситу бывает сложно не заблудиться в городе. Как чувствовать себя уверенно без гугл-карты с дубльгисом? Начнем с элементарного: городу необходимы качественные указатели улиц и информационные таблички, и вот почему.
Зачем нужны таблички?
В дружелюбном городе обязательно должно быть место адресным табличкам на домах. Да, такие указатели у нас есть, но вот несут ли они максимальную пользу для горожан и приезжих? В эпоху интернета, конечно, можно ориентироваться на условную гугл-карту и надеяться, что она выведет к нужной точке. Но это запасной вариант и подходит он далеко не всем. Человек на улице должен с легкостью понимать, где именно находится и в какой стороне нужный ему дом.
В идеале пронумерованными и подписанными, причем в хорошо видном месте, должны быть все здания. Такая система позволяет банально не заблудиться и не тратить время на поиски нужного дома или учреждения.
Почему исторический центр Одессы – не лучший пример?
Более-менее эта проблема решена в историческом центре. И то прежде всего благодаря первому архитектору Францу де Воллану. Улицы в Южной Пальмире все прямые, нумерация начинается от моря и, если идти в сторону увеличения номеров, то с левой стороны будут нечетные дома, а с правой — четные (и только у Преображенской по последнему пункту наоборот). Плюс, кроме правильной планировки, на домах в центре чаще всего есть таблички, хоть и разномастные, с названием улиц.
Правда, почему-то не каждый дом получил себе отдельный указатель с собственным номером. И в результате все рано есть место путанице. А ведь адресные таблички в едином современном стиле и на двух языках не просто помогут горожанам и туристам ориентироваться в городе. Оригинальный подход к их дизайну может превратить банальные указатели в мини-достопримечательности.
Квест по поиску нужного дома в «спальниках»
А вот ситуация в спальных районах куда сложнее. Типовая советская застройка привела к тому, что все здания похожи друг на друга, и ориентиром чаще становятся не номера, а магазины или кафе на первых этажах. Но это может помочь только местным жителям. А остальные, как слепые котята, бродят по дворам и пытаются найти нужный дом. Ведь даже условные №135 и №135/1 далеко не всегда находятся по соседству. А узнать об этом не просто, указателей-то почти нет.
Решение здесь простое — на фасаде каждого здания (а не мелким шрифтом на табличке возле одной из пяти парадных) должен издалека просматриваться номер дома. Просто большие цифры, которые помогут сориентироваться каждому.
Номерная неразбериха в местах современной застройки
Но особенно эта проблема актуальна для новых жилых комплексов. К примеру, есть Гагаринское плато, 5, 5/1 и 5/2, а есть дома 5а и 5б с дополнительным делением на корпуса. Там же еще и проблема с перемещением от одного здания к другому, но это уже другой вопрос. Тут хотя бы найти нужное.
Здесь даже гугл-карта не всегда поможет — домов все больше и их нумерация все путанее. И это касается не только Аркадии — на Фонтане, Таирова, Черемушках и поселке Котовского мы сталкиваемся и с плотной застройкой, и с совершенной неразберихой в обозначениях. А ведь хотя бы к указанию номера дома город может обязать застройщиков.
Мини-карты в центре. Это хорошо, но мало
Еще один важный показатель дружественного города — наличие информационных табличек. И это не только карта центра, установленная на центральных улицах. Такие у нас есть, хотя в идеале им бы быть куда более расширенными. На подобных табличках можно указать (на двух языках) список достопримечательностей, их короткое описание, маршрут и расстояние.
Во-первых, это знакомство с родным городом для одесситов, а во-вторых, приятный бонус для туристов. Кроме этого, не помешает список транспорта, на котором можно добраться в центр и выехать из него. Это может быть интерактивное табло или даже условная карта с понятными обозначениями. И, главное, их не надо много — несколько штук для начала стали бы прекрасным решением для тех, кто не очень ориентируется в городе.
Тупиковый «выход в город»
Еще один важный показатель дружественного города — наличие информационных табличек. И это не Подобные табло с картой города и короткой, но полезной информацией необходимы на железнодорожном и автовокзалах, в аэропорту. Потому что указатель «Выход в город» — это указатель для галочки. Он не несет в себе особой смысловой нагрузки.
Например, от железнодорожного вокзала в центр ведут минимум три пути — налево, прямо и направо. И вполне естественно, что разобраться с этим вопросом хорошо бы на месте — в какую сторону, на каком транспорте, какое расстояние до самых важных точек в городе.
Не забывать о спальных районах
Но информационные таблички нужны не только в центре, но и в спальных районах. Ведь это один из самых распространенных элементов системы ориентирования в городе. Схематическая карта района или микрорайона и обозначение госучреждений, развлекательных центров, зеленых зон и банальных остановок транспорта с подсказкой примерного расстояния упростят жизнь горожан и приезжих. К установке подобных табличек можно привлекать бизнес — и городу хорошо, и реклама ненавязчивая. Причем здесь снова имеет значение единый стиль всех информационных табло, тогда это принесет не только пользу, но и сделает пространство более эстетичным.
В следующем выпуски рубрики «Счастливый город» расскажем вам о том, какими должны быть остановки общественного транспорта, какие функции им положено выполнять и почему их реновация может стать первым шагом к городским улучшениям.
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