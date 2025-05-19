В Одессе «упала от ветра» мемориальная доска Пушкину на Дерибасовской

Как сообщил Телеграм-канал «Деколонізація. Україна», доска якобы упала от сильного ветра.

«Как повеет буйный ветер из широких степей. Одесса. Первый Пушкин упал от ветра. Уверены, что ветер может быть такой, что упадет и основной», – говорится в публикации.

Здесь очевиден намек на небезызвестный памятник Пушкину на Думской площади, который, к слову, уже не раз становился объектом пристального внимания неких «активистов»: его то обливали красной краской, то накрывали розовым пакетом, то набрасывали на бюст Пушкина символическую петлю.

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В полиции произошедшее пока не комментируют.

Памятную табличку в честь Пушкина установили на фасаде бывшего здания Ришельевского лицея по адресу Дерибасовская, 16 в сентябре 2015 года. Это был подарок городу от писателя Олега Борушко, скульптора Александра Князика и историка Олега Губаря.

Как гласил текст на табличке, «в этом доме Пушкин бывал».

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