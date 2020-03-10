Чудом сохранившиеся раритеты: исторические интересности одесских дворов

То и дело с фасадов и стен старых одесских дворов, из их парадных пропадает то, что чудом донесла до нас история. Между тем, многие одесские дома продолжают хранить свои исторические интересности, которые чудом уцелели.

Колодцы (о них «Одесская жизнь» публиковала отдельный материал) и необыкновенные лестницы, лавовые плиты и причудливые фрески, архитектурные диковинки и исполненные таинства парадные — в нашем очередном путешествии по историческим одесским дворикам с краеведом, геологом, автором книг об Одессе Дмитрием Ждановым.

Мы во дворе известного дома Папудова, на Соборной площади, 1. Вот, казалось бы, такой известный дом. Еще бы: здесь жила сама Вера Холодная, отсюда ее провожали в последний путь. Как рассказывает Дмитрий Жданов, и по сей день сохранилась квартира, где она жила. Но где именно, так пока и осталось тайной. Дом знаменит на сегодняшний день еще и тем, что один из его флигелей (присмотритесь!) причудлив: слева насчитывается шесть этажей, справа — четыре.

Флигель в доме Папудова – одновременно 6 и 4 этажаСохранились во дворе (вместе с исторической табличкой!) и хозяйственные постройки, которые теперь стали жилыми квартирами. Это были складские помещения, но многие ошибочно называют их бывшими конюшнями.

Дом на Бунина, 40. На окнах, выходящих на улицу, каким-то чудом сохранились исторические роллеты с рекламой производителя. Они не в рабочем состоянии, но рекламу из прошлых лет на них можно разглядеть.

Двор на Вице-адмирала Жукова, 25 — едва ли не самый узкий в исторической части города. Но зато очень высокий. Это настоящий двор-колодец. А построен так исключительно из экономии места. Сам дворик ну очень крошечный!

Бунина, 38. Кроме современного творчества на старых воротах, любуемся сохранившимся раритетами: барельефом с ангелочками, фреской с лодкой (19 век).

А еще здесь можно увидеть сохранившиеся деревянные галереи (веранды).

Кстати, именно по этому адресу нам встретился и старинный деревянный комод, которым до сих пользуются проживающие здесь одесситы.

Двор на Александровском проспекте, 4 хранит красивые аутентичные двери. Причем, не одну.

Резьба поражает красотой, даже учитывая, что дверь нуждается в реставрации. На второй двери видим навершие — «лик» резной совы.

Как поясняет Дмитрий Жданов, она здесь появилась и как символ мудрости, и в качестве хранительницы (охранный символ). Здесь же Дмитрий обратил наше внимание на газовый фонарь — один из немногих сохранившихся в городе. Кстати, подобный фонарь каким-то чудом уцелел и на еле дышащем доме Гоголя на одноименной улице. Оба фонаря дошли до нас без рожков.

Александровский проспект, 3. Здесь есть парадная, поражающая сохранившимися потолочными росписями. В ней же можно полюбоваться сохранившейся с прошлых времен лестницей. Ее перила восхищают своей аутентичной частью — настоящее кружево из металла, такой вот арт-объект из давнего прошлого.

Впрочем, обратите внимание и на еще одну красоту — тоже чудом уцелевшую аутентичную бронзовую ручку на двери парадной.

Во многих одесских дворах сохранились аутентичные лавовые плиты. Как поясняет Дмитрий Жданов, понятие «лава» в названии этих уличных и дворовых покрытий — не «просто так». Это и в самом деле лава, которую когда-то извергал вулкан Везувий. Она попала в Одессу из Неаполя. В Европу корабли из Одессы везли зерно. По технологии корабли не должны были возвращаться пустыми, их нагружали балластом — лавовым камнем, массивным, очень тяжелым черным камнем. Доставался он нам бесплатно.

Греческая, 40. Здесь сохранилась деревянная полукруглая веранда.

А еще любуемся сохранившейся винтовой деревянной лестницей, сохранившейся с прошлых времен — настоящий раритет. Удивительно, но этому дому, построенному в 1836 году (архитектор — Торичелли), не было присвоено «звание» памятника архитектуры.

Греческая, 36. Здесь поражают воображение исторические фрески, изображающие времена года. Поразительно, но они отреставрированы и выглядят, как новенькие. Правда, фресок было четыре, но одна из них «канула в неизвестность». Вместо нее висит массивный кондиционер.

Екатерининская, 22. Зайдя в этот старый двор (бывшая гостиница «Венеция»), вы сразу же обращаете внимание на сохранившуюся винтовую лестницу (действующую, ведущую в жилые квартиры!), которую пощадило время. «Это просто чудо!», — воскликнула одна из одесситок, впервые ее увидев. Точнее и не скажешь.

Екатерининская, 6. Здесь вас ожидает знакомство с историческими барельефами.

Кроме того (надо же!) в парадной этого дома сохранился лифт с начала прошлого века. Что поражает? Тот факт, что он функционирует и по сей день!

И если вы думаете, что это весь «список» исторических раритетов, которые сохранились в одесских домах, то очень ошибаетесь. Их на самом деле гораздо больше, и мы о них вам еще обязательно расскажем.

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