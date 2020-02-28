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Новости Одессы и Одесской области

Одесские колодцы превращаются в мусорные свалки

Одесские колодцы превращаются в мусорные свалки

Одесские исторические колодцы (цистерны) сохранились во многих старых дворах. Отношений к ним — разное. То покрасят мраморный оголовок красочкой, то превратят его в нечто «полезное», то бережно-бережно хранят.

«Одесская жизнь» ранее изучала эти исторические изюминки с краеведом, геологом Дмитрием Ждановым во многих одесских дворах, где сохранились цистерны.

Памятник Заменгофу стоит на исторической цистерне

Но мы сейчас не о теме «ах, как это прекрасно». Мы — о том, что колодцы (их мало, они сохранились со времен Хаджибея) и, главное, цистерны (появились в Одессе с 20-х годов позапрошлого века) превращаются в обычные мусорники. И уже не столь  важно, что цистерны по-прежнему у нас величают колодцами.

 

По поводу того, как наследие превращается в мусорники, бьет тревогу Дмитрий Жданов, делает фотофиксацию, сообщает о проблеме в разные инстанции. И что же?

Дмитрий Жданов

«27 января ЖКС «Порто-Франковский» дает ответ на мою жалобу: мусорной свалки нет. Я провожу повторную фотофиксацию с журналистами и двумя свидетелями, и… 27 февраля ЖКС «Порто-Франковский» дает ответ: мусорную свалку должно ликвидировать управление по вопросам охраны объектов культурного наследия».

 

«В колодце (ул. Екатерининская, 20) есть вода, т.е. он соединен с понтическим водоносным горизонтом Одессы. Кто учился в школе, знает какая от этой мусорной свалки может быть опасность», — сообщает Дмитрий.

Как же решать проблему? Главное — кому?

А вот тут-то и кроется корень проблемы. Оказывается, как поясняет Дмитрий Жданов, «старинные колодцы Одессы до сих пор не являются объектами культурного наследия, и управление охраны памятников культурного наследия вполне логично ответит, что это не их полномочия…».

 

То есть, суть, получается, вот в чем: наши чудом сохранившиеся исторические цистерны, оказывается, нигде не состоят на балансе. Они ничьи!

Как же так получилось? А вот так. В свое время Дмитрий рассказывал, что городские власти не захотели взять их под охрану, хотя краеведы еще в 2013 году обращались к ним с соответствующим письмом, в котором был список с адресами и историческая справка… По этому поводу Дмитрий Жданов уточняет: «В 2016 году было принято решение Координационного совета разработать документацию и включить колодцы в реестр объектов культурного наследия. Но профильное управление за 4 года ничего не сделало».

Что имеем? Колодцы «переиначиваются», засыпаются мусором, а порой даже становятся основой для внутридворовых памятников…

Фото Дмитрия Жданова и автора

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