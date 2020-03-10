В Украине обвалился курс гривни

Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года. Это связано с паникой на мировых рынках из-за эпидемии коронавируса.
Покупка гривни во вторник в среднем составляет 25 грн/$1, продажа – 25,5 грн/$1, передает “Интерфакс-Украина”.
На “сером” наличном рынке гривня котируется по курсу около 25,3 грн/$1 покупка и 25,8 грн/$1 – продажа.
Банки также понизили курс гривни в своих кассах и при онлайн-обмене. В частности, Альфа-Банк утром во вторник установил курс 25-26 грн/$1 (покупка-продажа), Банк Креди-Агриколь – 25-25,9 грн/$1, ПриватБанк – 24,9-25,78 грн/$1, Монобанк – 25,01-25,76 грн/$1.
Некоторые банки на своих сайтах котировали гривню существенно дороже: Ощадбанк – 24,5-25,1 грн/$1, Райффайзен банк Аваль – 24,7-25,15 грн/$1, ОТП Банк – 24,9-25,3 грн/$1.
Фото: НБУ
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