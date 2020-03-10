В Украине обвалился курс гривни

Валютное пике. Что происходит с курсом гривни и чего ждать? В последние недели курс доллара и евро заметно упал. А это значит — укрепилась национальная валюта. На наличном рынке «зеленый» можно купить в среднем по 26,95 гривни, а сдать его по 26,80 гривни. Еще больше «просел» евро. Покупка — 30,25, продажа — 30,55 гривни за единицу евровалюты. ПОДРОБНЕЕ

Как за пять лет изменились зарплаты и цены в Одессе С 2014 года, после бегства из Украины Виктора Януковича, начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, страна оказалась в самой серьезной экономической депрессии с момента провозглашения Независимости. Одной из главных проблем стал рост цен. ПОДРОБНЕЕ

Украине грозит дефолт В интервью одного из телеканалов заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий заявил, что без кредитов от МВФ (Международный валютный фонд) Украине грозит дефолт. Кроме того, он добавляет, что будет сложно удержать курс национальной валюты. «В текущем году мы собираемся получить от Фонда почти 5 млрд. долларов США. При этом выплаты для МВФ составят около 1 млрд., ПОДРОБНЕЕ