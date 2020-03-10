Из-за угрозы коронавируса в Одессе отменили международную конференцию

Международную конференцию «Одесские Дебаты», которая была запланирована на 12-13 марта, отменили из-за эпидемиологической угрозы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Темой конференции было заявлено «Перспективное мышление: построение мирной и процветающей Украины». На нее должны были приехать высокопоставленные чиновники, дипломаты и эксперты из США и Европы.

Фото: Дело

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