Бойня в Днепре; Путешествие в мертвый город Херсон – мировая пресса о войне в Украине

Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине за 15 января 2023 года.

Италия, «Avvenire» — «Ракета по жилому дому: 12 погибших (уже 35 — ред. ОЖ)»

Бойня в Днепре. Путешествие в мертвый город Херсон. Лондон отправит танки

К утру 16 января известно, что вражеская атака по многоэтажке в Днепре унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 ранены. Из раненых 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается – редакция «Одесской Жизни».

Херсон, «мертвый город», где оставшиеся бродят по улицам в поисках пищи

Путешествие в один из самых опасных городов, где российские войска стоят за рекой и ежедневно атакуют.

Массовое бегство 300 000 человек. Нищета и голод выживших

В хозяйственной сумке у Валерия хлеб и несколько банок гороха и фасоли, только что купленных в супермаркете «Сільпо». Вывеска торговой сети, распространённой на большей части Украины, сохранилась в универмаге «Цум». Окна, замененные досками из ДСП, теперь превращают магазин в темный лабиринт, в котором трудно передвигаться среди полок.

В Херсоне снова открылся магазин после массовых жертв от обстрела. Воронка на асфальте, указывающая на место падения российской ракеты, хорошо видна в нескольких метрах от входа. Вход теперь из соображений безопасности уменьшен до крошечных дверей.

В канун Рождества, 24 декабря, здесь как на фронте погибли десять человек. Убиты при покупке еды: кто-то в супермаркете, кто-то в углу раздачи продовольственной помощи, где были ранены двое добровольцев Организации Объединенных Наций, осудившие «удар по населению». Об этом напоминают и два разбитых цветочных киоска за углом проспекта Ушакова, бульвара, который заканчивается Днепром. Ракета была запущена с другого берега, с той части города, которая занята русскими.

«Боюсь я вернуться в «Сильбпо» за покупками? Альтернатив не так много. Сейчас очень мало открытых магазинов. Потому что отсюда все скрылись», – объясняет Валерий. Судя по морщинам, ему за семьдесят, и он живет с женой.

Херсон – это город, тотализатор, можно подумать, цитируя оперу Корнгольда. Это мертвый город, в котором те, кто двигается по улице, кажутся привидениями среди безлюдия и в могильной тишине.

В городе, который дал название региону юга Украины, обращенному к Черному морю, проживало 300 тысяч человек, сколько их осталось, точно не знает никто. Местное военное командование оценивает не более двадцати тысяч.

«Мы свободны», — повторяют заказанные правительством желтые рекламные щиты, расклеенные вдоль дорог, которые должны быть скоростными для местного движения, но сейчас в час пик ездит только пара машин.

Армия отвоевала его в ноябре, завершив жестокую главу семимесячной оккупации; однако только река отделяет вернувшийся в Украину отрезок от того, что все еще находится в руках московских войск, контролирующих почти всю восточную область.

Поэтому Херсон остается городом под прицелом, «одним из самых опасных в стране», считает волонтер «Каритас-Спес» Александр Вылобков, почти еженедельно ездящий в Киев за гуманитарной помощью. Менее пяти километров отделяет его от вражеских позиций, с которых постоянно ведутся артиллерийские обстрелы, которые, кажется, уходят из соседнего района, настолько они резки и дают испытать повседневный ужас тех, кто еще живет в городе.

Действительно, дом как фронт. Невозможно подобраться к воде, потому что можете стать мишенью для стреляющих с другой стороны. Даже греко-католический приход отцов Василиан вынужден был отойти от набережной и готов стать первым городским отделением Каритас Украины.

«Отсюда мы просим только еды. Нет даже подгузников или детских товаров. Знак того, что ушли семьи с детьми и что нужно только то, что необходимо для выживания», — добавляет Александр, разгружая пакеты с мукой, макаронами и мешки с картофелем: половину в огромный фургон, кормящий непоколебимых херсонцев; другую половину в полицейский участок, потому что «они нас защищают и они тоже люди», уточняет он.

Сегодня лица херсонцев – это, в основном, пожилые люди, которым не хочется покидать свои квартиры, или мужчины, которые эвакуировали своих жен и детей и стали охранять все, что у них есть.

«Дай мне что-нибудь. У меня больше нет даже монеты. Я должна поесть», — взывает женщина к тем немногим, кто входит в город снаружи. И Александр предлагает ей набор для жизни. Вблизи крытого рынка, пропасть в здании банка, куча автомобилей и обломки, которые до сих пор заваливают тротуар, напоминают нам о недавних бомбардировках и показывают, как бесполезно убирать улицы, где никого нет или почти никто не пройдет.

«Это была больница, где моя жена родила двоих из троих детей, – отмечает Алексей Шурепов. Дом закрыт, стены черные от огня. Он также является волонтером Каритас-Спес и перейшел в Киев. Единственные очереди, которые вы встретите, это на заправках и в аптеках: на самом деле еще работающие можно пересчитать по пальцам. Электричество появляется и исчезает несколько раз в день.

А еще несколько раз бомбили котельные домов, работающих за счет пары большой ТЭЦ возле железной дороги.

Наиболее очевидные следы разрушения видны по бокам ухабившегося асфальта, ведущего к Николаеву, в семидесяти километрах от него.

В течение нескольких недель это было поле битвы между двумя армиями. И все сравнили с землей: от дач до дизельных насосов, от некоторых участков магистральных дорог в аэропорт, который московские батальоны избрали складом оружия. Теперь Херсон на собственном опыте узнает, что означает возмездие России, когда кафир отступает, но остается рядом. И с русскими войсками так близко, это бронированный город. Гарнизон похож на военную крепость, которую Кремль точно не сдаст.

У подножия памятника, поздравляющего иностранцев на въезде в город, четыре солдата получают подарок от парня Андрея: фургон из амаранта. «Я купил его благодаря коллекции у друзей, – говорит парень. — Я родом из села неподалеку отсюда, которое до сих пор оккупировано. Теперь я беженец в Одессе. Я знаю, что такое средство может показаться нашим солдатам незначительным. Но это способ подтвердить, что мы их поддерживаем. Мечтаю, чтобы и россиян скоро выгнали из моей родной деревни».

Испания, «El pais» — «Танки НАТО – ключ к украинскому наступлению»

От союзников не перестают поступать объявления об отправке в Киев легкой бронетехники. Но Украина говорит, что ей нужны танки, немецкие Леопарды и американские Абрамсы, чтобы освободить больше территории. Великобритания вчера объявила, что пришлет 10 Challenger 2.

На изображении: украинская бронетехника на харьковском фронте.

Швеция, «Dagens Nyheter» — «Пожалуй, хуже всего то, что войне не видно конца»

Президент Финляндии Саули Ниинисте в большом интервью о нападении Путина на Украину

Почти год назад, 11 февраля 2022 года, главный редактор DN Петер Володарски взял интервью у президента Финляндии Саули Ниинисте.

Тогда он опасался, что Европа оказалась на грани войны. Спустя всего тринадцать дней президент России Владимир Путин начал свою жестокую захватническую войну против Украины, которая стоила тысячи жизней.

Чуть более чем через одиннадцать месяцев DN снова встречает Саули Ниинисте в его резиденции в Таллуддене в Хельсинки для разговора о войне и заявках Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Президент угрюмо характеризует нынешнюю ситуацию.

– Это не просто война между солдатами. Это война против украинского общества: инфраструктуры и простых людей. Теперь у нас полномасштабная война. И, пожалуй, хуже всего то, что этому не видно конца, – говорит он.

Германия, «Der Tagesspiegel» – «Помощь в борьбе с Россией. Лондон хочет поставить Украине основные боевые танки»

Великобритания объявила о поставках Украине тяжелых основных боевых танков. Танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы призваны помочь «отвергнуть российские войска», заявил премьер-министр Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, сообщает правительство.

Великобритания стала первой западной страной, поставившей в Украину тяжелые основные боевые танки – анонсированные Францией легкие основные боевые танки AMX-10 RC.

Зеленский приветствовал это решение. Это не только «укрепит Украину на поле боя», но и «пошлет правильный сигнал другим партнерам», написал он в Twitter.

Политика FDP по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также требовала от Германии дальнейших обязательств в дополнение к обещанной поставке танков Marder. «Marder могла быть только первым шагом», — сказала она «T-online».

Израиль «The Jerusalem Post» – «Россия наносит масштабные ракетные удары по Украине»

По меньшей мере 5 погибших, 60 раненых при ударах по домам, энергообъектам • Зеленский просит больше оружия

Россия нанесла большой ракетный удар по Украине в субботу, разгромив девятиэтажный жилой дом в городе Днепр, убив по меньшей мере пять человек и повредив жизненно важные энергетические объекты, заявили чиновники.

Министр энергетики Украины сказал, что ближайшие дни будут «тяжелыми», поскольку месяцы российской бомбардировки энергосети угрожают поставке электроэнергии, проточной воды и центрального отопления в разгар зимы.

В восточно-центральном городе Днепр 20 человек были спасены из многоэтажки, где значительная часть дома была превращена в руины, из-за чего дым поднимался в небо, сообщил замглавы Офиса Президента Украины.

«Трагедия. Я уехал на место… Всю ночь будем расчищать завалы», – сказал мэр ракетостроительного города на Днепре Борис Филатов.

Пять человек погибли и по меньшей мере 60 человек, в том числе 12 детей, также получили ранения в результате нападения, многие люди все еще под завалами, сказал губернатор области.

В Кривом Роге, где на родине президента Владимира Зеленского повреждены шесть домов, еще один человек погиб, один ранен, сообщил городской голова Александр Вилкул.

В своей ночной речи Зеленский призвал Запад поставлять больше оружия, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы того, что он назвал «русским террором».

«Что для этого нужно? Оружие, которое у наших партнеров есть в запасах и которое ожидают наши воины. Весь мир знает, что и как остановить сеющих смерть», – сказал он.

Субботняя атака произошла в тот момент, когда западные государства рассматривают возможность отправки боевых танков в Киев и перед встречей союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в следующую пятницу, где правительства объявят о своих последних обязательствах по военной поддержке.

На линии фронта на востоке Украина заявила, что ее силы борются за контроль над небольшим городком Соледар, где Россия пожертвовала большим количеством войск и ресурсов, чтобы попытаться обеспечить себе прогресс после месяцев неудач.

Россия, которая вторглась в Украину в феврале прошлого года, с октября наносит удары по ее энергетической инфраструктуре ракетами и беспилотниками, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии и перебоям с центральным отоплением и водоснабжением. Украина сбила 25 из 38 российских ракет разных типов, сообщили в ВВС.

По словам чиновников, ракеты поразили объекты критической инфраструктуры на востоке Харьковской и Западной Львовской областях. Харьковская область полностью обесточен, также возможны перебои с электро- и водоснабжением во Львове, сообщили чиновники.

«Посол Украины призвал Израиль отправить противоракетную и беспилотную систему»

Новое правительство Израиля должно поддерживать Киев и направить оборонное оружие для защиты гражданских лиц от российских ракет, заявил посол Украины Евгений Корнийчук в преддверии ожидаемой на этой неделе разговора между министрами иностранных дел обеих стран.

«Это самый важный вопрос», — сказал Корнийчук. В разговоре с The Jerusalem Post в субботу вечером он подчеркнул благодарность своей страны за гуманитарную помощь, которую оказал Израиль, добавив, что этого недостаточно. «К сожалению, мы не можем выиграть войну с помощью повязок и антибиотиков, — сказал он. — Нам нужно оборонное оборудование, включая, но не ограничиваясь, противоракетные системы и системы борьбы с дронами».

США, «The New York Times» — «Грабя искусство, Россия нападает на душу Украины»

ХЕРСОН, Украина. Однажды утром в конце октября русские войска перекрыли центральную улицу и окружили красивое старое здание с десятками солдат.

Подъехали пять больших грузовиков. То же произошло и с колонной военных машин, доставивших российских агентов, вошедших через несколько дверей. Это было тщательно спланированное, хорошо организованное нападение в военном стиле – на художественный музей.

В течение следующих четырех дней Херсонский областной художественный музей был очищен, по словам очевидцев. Российские войска «суетились, как насекомые», носители вывозили тысячи картин, солдаты торопливо заворачивали их в простыни.

«Они загружали такие шедевры, которых больше нет в мире, как мусор», — рассказала бессменный директор музея Алина Доценко, недавно вернувшаяся из ссылки, говоря о том, что ей рассказывали сотрудники и свидетели.

Когда она вернулась в музей в начале ноября и поняла, сколько всего было украдено, она сказала: «Я чуть не сошла с ума».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ