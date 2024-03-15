В Одессе уже 20 погибших и более 70 раненых: что на это сказал президент (видео)

Мы публикуем его видеообращение в связи с ракетным ударом по Одессе.

— Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара – очень подлого удара этих подонков: две ракеты и вторая, когда на место попадания прибыли спасатели и врачи. Среди погибших и пострадавших – фельдшеры «экстренки», спасатели ГСЧС,

— сказал глава государства и выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

По его словам, продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы. Госпитализировано более 70 человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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— Благодарен каждому, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизнь. Спасибо всем полицейским, и ГСЧС, и медикам, и волонтерам, коммунальным службам. Я поручил областным властям полностью поддержать всех пострадавших,

— заявил Владимир Зеленский.

И пообещал, что наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию.

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