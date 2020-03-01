Прощеное воскресенье: обязательно ли прощать обидчиков?

На этой неделе мы празднуем Масленицу, а со 2 марта начнется Великий пост. Верующие считают, что с началом Великого поста у каждого человека появляется возможность начать жизнь с чистого листа. А подготовка к посту начинается в Прощеное воскресенье. Что представляет собой этот день с точки зрения психологии? Действительно ли так важно простить всех, кто нанес нам обиду, и чем грозит непрощение?

Обида помогает избежать душевной боли

Обычай просить в этот день прощения у окружающих появился в незапамятные времена. Перед Пасхой первые монахи уходили в пустыню поститься в течение сорока дней. Некоторые из них погибали, поэтому перед расставанием они просили друг у друга прощения и сами прощали других.

Традиции Прощеного воскресенья очень полезны с точки зрения психологии. В этот день у людей появляется возможность получить прощение, простить самому или хотя бы попытаться понять поступок другого человека. Это возможность освободиться от негативных эмоций, которые, накапливаясь, истощают нашу психику и здоровье.

Прощеное воскресенье как бы дает сигнал о том, что пора провести «инвентаризацию» обид и «генеральную уборку» в своей душе. Ведь когда человек просит прощения, он как бы нейтрализует конфликты и избавляется от проблем, которые мешают ему жить. Психологи утверждают, что после этого люди подсознательно воспринимают ситуацию, в процессе которой появилась обида, уже не так болезненно. Теперь она превращается в обычный жизненный опыт.

Впрочем, на обиду можно посмотреть и с другой стороны. Эта способность помогает каждому из нас избегать недоброжелателей и душевной боли, которую они могут причинить. Это что-то вроде защитной реакции организма: наша психика «обижается», тем самым спасая нас от общения с «токсичными» людьми.

«Насильственное» прощение приносит вред

Каждый из нас знает, как трудно бывает простить человека, особенно если он сильно обидел нас. Но в Прощеное воскресенье сделать шаг к примирению и признать свои ошибки гораздо легче. Главное условие – просить прощения не для «очистки совести», а искренне. Однако самая большая трудность в том, что многие подходят к этой традиции формально: с одной стороны, человек выполняет необходимый ритуал, а с другой – делает это как бы не по своей воле, а по велению свыше. Вот и получается замкнутый круг – человек «прощает», боясь наказания, но при этом понимает, что простить из страха нельзя. Результат – ощущение беспомощности и недовольство собой, а у верующих людей еще и ожидание божьей кары.

В такой ситуации человек начинает убеждать себя, что он не чувствует никакой обиды. Но на самом деле душевная травма никуда не делась и напоминает о себе тоской и угнетенным состоянием. Это самая большая опасность насильственного «исправления» души. Поэтому если вы не в состоянии искренне простить того, кто нанес вам обиду, не корите себя. Чтобы на самом деле простить человека, нужно пройти долгий и сложный путь. И если вы этого искренне хотите, момент прощения рано или поздно обязательно наступит.

Обиды, которые мы носим в себе, отравляют жизнь в первую очередь нам самим и являются причинами психосоматических заболеваний. Избавляться от них нужно грамотно – так, чтобы не нанести себе вред. В крайнем случае можно воспользоваться помощью психолога. Очень важно, чтобы обида не стала вашим перманентным состоянием. И Прощеное воскресенье для того и существует, чтобы мы попытались разобраться в своей душе и понять других.

Отказывать в прощении нельзя

В день Прощеного воскресенья все верующие просят друг у друга и у Бога прощения – чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, а потом с чистым сердцем встретить Пасху. В первую очередь прощения просят у близких, произнося при этом такие слова: «Бог тебя простит, и я прощаю. Прости и ты меня, (имя)».

Просить прощения нужно обязательно вслух. При этом первыми должны обратиться взрослые к младшим: например, родители извиниться перед детьми.

Если в Прощеное воскресенье кто-то просит простить его, отказывать такому человеку в прощении категорически нельзя. Также в этот день нельзя думать о плохом, жаловаться и вступать в конфликты.

Фото: estet-portal.com

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